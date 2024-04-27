Нейтралітет, зменшити чисельність ЗСУ, виключення Криму: Оприлюднено деталі мирної угоди, яку Україна та РФ могли підписати у 2022 році
Німецьке видання Die Welt оприлюднило інформацію про мирну угоду, яку Україна та Росія мали намір підписати на початку повномасштабної війни. Умови були прописані у проєкті договору на 17 сторінках. Росія вимагала від України нейтралітету, обмеження кількості Збройних сил, зброї, техніки та авіації. Окуповані території, включно з Кримом, мали залишитися за Москвою. Росіяни хотіли примусити Україну здатися шляхом переговорів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Die Welt.
Документ, що містить умови угоди, є у розпорядженні видання.
Так, умови припинення війни були прописані у проєкті договору на 17 сторінках, який сторони узгодили 15 квітня 2022 року.
Лише кілька пунктів залишилися неузгодженими, їх мали обговорити особисто російський диктатор Володимир Путін і президент Володимир Зеленський на саміті, але цього так і не сталося.
Росія вимагала нейтралітету
Видання зазначає, що відразу після початку війни російська та українська сторона почали переговори між собою про припинення бойових дій. Москва намагалася змусити Київ здатися шляхом переговорів.
Одним з головних зобов’язань України, відповідно до угоди, мав би бути постійний нейтралітет: жодного членства у військових союзах, насамперед - НАТО. Водночас прямої заборони на вступ України в Євросоюз в документі немає.
Україна мала погодитися ніколи не "отримувати, не виробляти й не купувати" ядерну зброю, не допускати іноземну зброю і війська в країну і не надавати доступу до своєї військової інфраструктури, включаючи аеродроми й морські порти, будь-якій іншій країні.
Крім того, Київ мав утримуватися від проведення військових навчань з іноземною участю та від участі у будь-яких військових конфліктах.
Що обіцяла натомість Росія?
У відповідь окупанти обіцяли більше не нападати на Україну.
Росія погоджувалася, що вона сама, США, Британія, Франція та Китай можуть надати Україні комплексні безпекові гарантії. Україна також хотіла внести до списку цих гарантів Туреччину, а Росія - Білорусь.
У статті 5 проєкту договору Київ і Москва погодили механізм, що нагадує положення про допомогу НАТО.
Відповідно до цих гарантій, у разі "збройного нападу на Україну" ці країни мусять підтримати Україну у праві на самооборону упродовж трьох днів у формі спільних дій або окремих повноважень країн-гарантів. Усі держави мали б підписати та ратифікувати угоду.
Таким чином обидві сторони розробили механізм, який суттєво відрізняється від Будапештського меморандуму 1994 року. На той момент Росія вже запевнила Україну у територіальній цілісності. Західні держави обіцяли Києву підтримку у разі нападу, але не гарантували її.
Однак гарантії безпеки, які розглядалися навесні 2022 року, вимагали б схвалення США, Китаю, Великої Британії та Франції на другому етапі. Проте першою метою учасників переговорів у Стамбулі було створити єдність між Києвом і Москвою, щоб використовувати текст як основу для багатосторонніх переговорів.
Окуповані території залишаються за Росією
Крим і порт Севастополь мали бути виключені з гарантій безпеки. Тим самим Київ фактично передавав Росії контроль над півостровом.
Щодо Донбасу, то залишається незрозумілим, яку саме частину регіону не було б включено в положення про гарантії безпеки. Росіяни наполягали, щоб Путін та Зеленський особисто визначили кордони на сході - цей варіант Україна відкинула.
Зі свого боку, Україна нібито погоджувалася поступитися тими територіями, що їх Росія вже окупувала з 2014 року.
Die Welt з посиланням на двох учасників перемовин з українського боку пише, що Росія демонструвала готовність вивести війська з України, але не з Донбасу та Криму. Путін та Зеленський мали персонально узгодити деталі виводу - учасники перемовин очікували, що це станеться у квітні 2022 року.
Росія вимагала, щоб у разі нападу всі держави-гаранти погоджувалися активувати механізм допомоги. Це дало б Москві право вето для подолання захисного механізму. Крім того, Москва відхилила українську вимогу щодо того, щоб країни-гаранти могли створити над Україною безпольотну зону в разі нападу.
Чисельність української армії та знищення авіації після війни
Також невирішеним залишилося питання чисельності української армії в майбутньому. Київ частково відповів на вимоги Росії щодо демілітаризації.
Москва вимагала скоротити українську армію до 85 тисяч солдатів – зараз там служить близько мільйона. Україна запропонувала чисельність військ у 250 тисяч солдатів.
Розійшлися думки й щодо кількості військової техніки. Росія вимагала скоротити кількість танків до 342, а Київ хотів залишити до 800. Україна хотіла лише скоротити кількість бронетехніки до 2400 одиниць, а Росія вимагала залишити лише 1029 одиниць.
Сторони також не договорилися й про артилерійські снаряди. Росія хотіла залишити Україні 519 - Україна наполягала на 1900. Росіяни вимагали, аби в України залишилося 96 РСЗВ з максимальною дальністю 40 км - українська сторона хотіла мати 600 одиниць з дальністю до 280 км.
Кількість українських мінометів, відповідно до російських планів, мала бути скорочена до 147 — Україна хотіла мати до 1080. Вимогою росіян щодо протитанкових ракет було 333 одиниці — Україна хотіла залишити 2000.
Крім того, Росія вимагала знищити українську авіацію. Москва вимагала залишити 102 винищувачі та 35 гелікоптерів, Київ наполягав на 160 літаках та 144 вертольотах. За російськими уявленнями військових кораблів має бути два, за українськими – вісім.
На думку німецьких журналістів, проєкт договору показує, наскільки Україна та Росія були близькі до можливої мирної угоди у квітні 2022 року. Але після багатообіцяючого саміту в Стамбулі Москва висунула наступні вимоги, на які Київ не погодився.
Додаткові вимоги Росії щодо російської мови
Також Росія вимагала зробити російську мову другою державною в Україні, скасувати взаємні санкції та припинити позови в міжнародних судах.
Також Київ мав законодавчо заборонити "фашизм, нацизм і агресивний націоналізм". Ці вимоги Україна відкинула.
З посиланням на кількох дипломатів, що брали участь в перемовинах, Die Welt пише, що навесні 2022 року до договору був серйозний інтерес, але коли Росію відкинули від Києва, вона заявила, що хоче зосередитися на завоюванні сходу України.
"Це була найкраща угода, яку ми могли мати", - цитують автори матеріалу неназваного члена української делегації.
Німецьке видання вважає, що навіть після понад двох років війни ця угода все ще видається вигідною в ретроспективі.
"Україна вже кілька місяців тримає оборону і зазнає великих втрат. Озираючись назад, можна сказати, що тоді Україна була в сильнішій переговорній позиції, ніж зараз. Якби війна була закінчена приблизно через два місяці після її початку, це врятувало б незліченну кількість людських життів", - пише Die Welt.
Чому не відбулася зустріч Зеленського та Путіна
Видання додає, що депутат від фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який був у делегації на перемовинах, заявив, чому зустріч президентів України та Росії не відбулася.
Усе начебто через тодішнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який під час приїзду у Київ 9 квітня 2022 року говорив, що Лондон "нічого не буде підписувати" з Путіним і Україна повинна боротися.
Згодом британський політик спростував цю тезу. Однак у матеріалі вказується, що пропозиція надання безпекових гарантій за участі Росії провалилася на цьому етапі.
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Яке нафіг «попереднє узгодження тексту» ???
Що за угода, яка суперечить базовим питанням суверенітету країни (територія, незалежна зовнішня політика, визначення розміру збройних сил на власний розсуд) ???
Це називається юридичним терміном державна зрада. Так, злочин не було доведено до завершення, але наше кримінальне право передбачає кримінальну відповідальність і за замах, і навіть за готування до злочину.
Аналогічні претензії не лише до стамбульських проектів / переговорів, але і до т.з. Мінських угод Порошенко. Там взагалі без парламенту і ратифікації щось було підписано. Мотивували, що то не міжнародний договір, а політичне комюніке. Але яке нафіг політичне, якщо стосується війни і миру, територіального устрою, суверенітету у внутрішніх / зовнішніх справах ??? Мотивувати, що це нібито «військова хитрість», аби час виграти - звучить, як спроба відмазки.
Зараз спільний ворог, тому недоречно влаштовувати внутрішні чвари, але після війни і Перемоги (вірю в неї), я би вважав доречним поставити питання про розслідування ймовірних ознак державної зради в діях обох владних команд - і Порошенко, і Зеленського.
Обидва зробили і багато правильних речей для оборони країни, питань немає, але це не знімає відповідальності за неправильні - за них треба буде поставити питання про персональну відповідальність.
Хвала Богу хоч зараз є формалізована у вигляді Указу Президента заборона ведення переговорів з режимом путіна. Але чому до того домовлялися з ворогом ? Плюючи на Конституцію …
Думаю, що не узгодили персональну зустріч Зеленського і Путіна для узгодження лінії отдаванія земель Вовчик забздел сексуальної наруги від охорони Путіна мабуть і вирішив тікати. А тут бац - росіян відбили від Київа. Значіть пожівьом, забагатієм у своїй сторонці і назбираєи більше у валізи для повернення у Землю Обетованну. Та й не дуже хотілося відмовлятися від італійських і англійських хатиночок... Стрьомно було, але осмілився ще повоювати українськими дурачками зі зброєю...
Скоріше за все Коломойський дав команду з Буковелі "Стоять до конца!", бо йому тікати нікуди, а кацапи йому припомнять його оферту 2014 року - 10 тисяч зелених за полоненого кацапа.
Хоча - це теж витвір затьмареного розуму старого пенсіонера. Але за мою версію говорить те, що я ще не курив травку - зранку тільки віскі!
інвалідів і багатосімейників і от вона і є 5 колонна!
вони ж самі себе оприлюднили - мусора і кловани!
як можна цього не бачити?
Україна також хотіла внести до списку цих гарантів Туреччину, а Росія - Білорусь.
Далі все просто,Росія за пару місяців-півроку краще готується до "Київ за 3 дні", оголошує, що в Буковелі роблять ядерну зброю, а Бл*дорусь блокує питання допомоги Україні. В все. На Заході формально мають змогу не надати допомогу, адже "вето", на яке погодилась фактично Україна.
Це не мирний договір - це план легкого захоплення країни. І українська мирна делегація, це погодила! Не Червінський має зараз сидіти за гратами, зовсім не Червінський....
По перше, будьте реалістом і орієнтуйтесь, в першу чергу на ********** та на майбутнє.
По друге, не всі розуміють, але в кожної нормальної країни є власні інтереси. І все. Якщо вони співпадають з інтересами інших, то це чудово - приклад НАТО та ЄС., якщо ні..... то "джентльмен хазяїн свого слова - захотів дав, захотів забрав". І потрібно працювати над тим, щоб інтереси Заходу завжди співпадали з українськими. В ********* світі це в основному економічні інтереси. Поки на Заході будуть зацікавлені в українському ринку, в інвестиціях і т.п., вони будуть захищати і Україну. Але якщо влада України буде гнобити іноземних інвесторів, їх будуть "кидати" і т.п., то результат буде закономірний.
По третє, є і політично-військові інтереси Заходу. В Україні вони демонструють світові (КНР в першу чергу), що готові зупинити диктатури. Зрадити - значить показати що злякались і програли. Цього вони точно робити не збираються.
Тому дійсно не потрібно їх ідеалізувати, але і вважати, що там тільки і мріють зрадити Україну, теж не варто.
Величайший я всё сделал как надо, и что теперь я могу остаться главой новроссисии - малроссии?
Нет, ты клоун ещё далеко не всё сделал, впереди обязательно подписанная тобой официальная документальная капитуляция якобы Украины!!! .....
подивіться, який він там був безмежно щасливий у травні 2014 року, коли вже йшли бої на Донбасі і сепари захопили Марік...
а потім його обрали президентом України.......
руZZкому міру повірити - себе обманути!
і ВАС всіх прошу робити репости, можливо, якомусь барану в Брюселі або в Будапешті з Донецьком та Луганськом прийде "прозріння"...
не смішить мені отам...
после того как расея сделает украинский язык вторым государственным языком в расее..
За 2 повних року війни можна було розробити ЯЗ, зробити тисячі Громів, Сапсанів, Нептунів але того не зроблено і не передбачається на майбутнє, (тут брак звичайнісіньких патронів і снарядів!!) тому ВІЛЬНЕ майбутнє України при Єрмака і Зеленському мені здається марним.
То так, такі математичні міркування з того що бачу і знаю.
Наслідки цього просто КАТОСТРОФІЧНІ, що підтвердила СМЕРТЬ Українців та руйнація системи обороноздатності Держави!!
Генпрокурори, з 2019 року і по сьогодення, «дивно чомусь», НЕ виконують своїх особистих повноважень за нормами Конституції України!! Стаття 28 ККУ видна, навіть студенту другого курсу!!!
Оманська зрада, під патронатом єрмака-татарова-гетьманцева….
27.04.2024 793 доба війни
26 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Die Welt (Axel Springer SE) опублікувало 17-сторінковий документ угоди між РФ і Україною узгоджений обома сторонами в 2024 році. Нічого особливо сенсаційного в цьому немає крім факту підтвердження наявності сепаратних перемовин режиму Зеленського з режимом Путіна про які ми не раз повідомляли і які так наполегливо заперечували Зеленські\Єрмаки.
"Permanente Neutralität": Das geheime Dokument, das den Ukraine-Krieg hätte beenden können https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web https://www.welt.de/politik/ausland/plus251243756/Ukraine-Krieg-Geheimes-Dokument-haette-nach-zwei-Monaten-Frieden-bringen-*******.html?cid=socialmedia.twitter.shared.web
Але ні. Черг у військомат немає. Добре було б для початку просто стабілізувати фронт і збільшити виробництво зброї. Напевно треба вчитись жити в цій війні (і бажано розвиватись у всіх сферах) - це швидко не закінчиться.
Щоб РФ заважало напасти на Україну знову через пів року? Правильно, нічого.
Навіть якщо припустити, що РФ не напала б знову, то Україна б фактично втратила незалежність, і була з зараз як Білорусь.
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
танків 342, бронетехніки 1029, рсзв 96 і так далі...
путін схиблений на чорному гуморі та нумерології...
Ось візьмемо танки - 342
342-й день в році - це 8-ме грудня
Саме 8-го грудня 1991 року - відбулася зустріч лідерів України, Білорусі та Російської Федерації у Біловезькій Пущі. Зустріч завершилася підписанням Біловезької угоди, що засвідчила юридично факт припинення існування СРСР як держави.
... і так далі
біда в тому що тупі хохли їх не цікаві і вона їх буде утилізувати. Вас - в першу чергу
Головною метою того договору було знищення української армії, після чого кремляді знайшли б привід для захоплення всієї України. Тож шкодувати нічого, Україна нічого не втратила, відмовившись від ганебного договору. "Якщо обираєш ганьбу замість війни, то обов'язково отримаєш і ганьбу, і війну!"
Так що ти тут вчергове збрехав.
Або - хибні висновки та фантазії на основі хибних чи недостатніх та фрагментованих вхідних даних.
Ваші "фрази" поверхневі (чув дзвін), або брехливі та маніпуляційні. Тут два варіанти, обирайте якій вам підходить.
В Україні Конституцією не заборонено критикувати владу, мериканець.
Чинну владу критикують вказуючи їй на помилки та сподіваючись на те що вона їх не повторить.
Ті хто критикує попередню владу, ті - "трохи спізнилися".
Моделюючи поведінку Порошенко чи ВР попереднього скликання, варто починати з того що: "а чи взагалі перейшла би війна у таку фазу у яку її перевело ***** 24.02.2022 розуміючи що влада в Україні слабка та нікчемна?". А потім вже розповідати якусь маячню про: "а давайте не будемо чіпати Блазня та "пророка його - єрмака".
Покидьки побігли здаватися.
А Порошенко 24.02.2022 в 10:00 прийшов до Зеленського та запропонував допомогу. Ще він попросив зброю для добровольців, і Зеленський подзвонив Монастирському та наказав ту зброю Порошенку видати (9 тисяч автоматів). Це вже потім знову виліз єрмак та почав лляти лайно у вуха Блазня про те що Порошенко поганий і Залужний - поганий...
"В 2014 р Путін почав війну за Порошенка" - це тупа брехня, невігласе. 20.02.2014.
Не Порошенком єдиним, хоча це він здебільшого визначав зовнішньо-політичний курс та військову складову. Був ще Турчинов, Верховна Рада, де були й досить притомні нардепи, два прем'єри, міністри та військове командування.
Яки ви патерналісти примітивні. Де в мене про те що ***** злякалося би Порошенко? Мова про ракетні програми які були згорнуті блазнем, про запланованих три дивізіони Нептунів, про тисячі ракет до Вільхи, про Грім-2, про 2000 пускових для Стугн, про Богдани, про будівництво з (сумісно з чехами) порохового заводу, від якого відмовилися у 2019 році зелені "миротворчі" ригі, та ще про купу усього - від касок і броників до Байрактарів і танків.
Замість мілітаризації та підготовки до продовження нападів - відведення військ, розмінування та поступки *****. Замість продовження озброєння та розбудови армії - гроші в асфальт (2021 рік - 347 мільярдів).
Це й називається факти, нікчемне брехло.
бо вони й далі мали б свої потоки та гешефт із рашкою
але цу справу вмішався Борис !!!!
може колись пан Джонсонюк все ж таки зізнається, яке таке "тепле" слово він сказав ЗЄлі, що той здриснув зі "стамбула"
Дякуємо містер Джонсон !
Кожен день дякую містеру Волесу ! (так ЗЄля попросив українців )
БудапештськимСтамбульским меморандумомдоговором.
бо ще вимагали на зелупу петлю накинути
"Це була найкраща угода, яку ми могли мати", - цитують автори матеріалу неназваного члена української делегації.
за державну зраду мають відповісти всі від ЗЄ до його аблізяни !!!
Ще раз! Окупант - гарант безпеки