Знищено 21 із 34 ворожих ракет, - Повітряні сили

У ніч на 27 квітня 2024 року війська РФ завдали комбінованого удару по території нашої країні, використовуючи ракети різних типів.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

Чим ворог бив по Україні

За його словами, усього окупанти застосувади 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - рф.);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);

2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. – рф.)

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. – рф.);

8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

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"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - інформує Олещук.

Що вдалося збити силам ППО

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

6 крилатих ракет Х-101/Х-555;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

1 крилату ракету "Іскандер-К";

6 крилатих ракет "Калібр".

Олещук також подякував усім підрозділам, хто цієї ночі відбивав ракетну атаку окупантів.

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру України. За даними ДТЕК, ворог атакував 4 ТЕС ДТЕК, є серйозні пошкодження і постраждалі. За даними ОВА, рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи.