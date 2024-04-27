Знищено 21 із 34 ворожих ракет, - Повітряні сили
У ніч на 27 квітня 2024 року війська РФ завдали комбінованого удару по території нашої країні, використовуючи ракети різних типів.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.
Чим ворог бив по Україні
За його словами, усього окупанти застосувади 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:
- 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - рф.);
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. – рф.)
- 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. – рф.);
- 8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - інформує Олещук.
Що вдалося збити силам ППО
В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:
- 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 1 крилату ракету "Іскандер-К";
- 6 крилатих ракет "Калібр".
Олещук також подякував усім підрозділам, хто цієї ночі відбивав ракетну атаку окупантів.
Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру України. За даними ДТЕК, ворог атакував 4 ТЕС ДТЕК, є серйозні пошкодження і постраждалі. За даними ОВА, рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті.
Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи.
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Отже з ракетами для петріотів у нас все сумно...
а якщо ви пИсяєте тут тексти "по-роботі", то так і скажіть.. ну, не ідіот же ви корисний, врешті-решт ..
До речі, я вже для себе зробив висновок: щойно у когось в коментарі з'являється слово "бот" з різними префіксами (порохо-, зелено-, кремле- і т.д.) це перша ознака величезних проблем у його автора. Яких? Я скажу дуже делікатно: когнітивних.
і, якщо вже делікатно, - прощавайте...
так це не харків, але і не мед також