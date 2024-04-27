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Новини Війна
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Знищено 21 із 34 ворожих ракет, - Повітряні сили

ракета

У ніч на 27 квітня 2024 року війська РФ завдали комбінованого удару по території нашої країні, використовуючи ракети різних типів.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, інформує Цензор.НЕТ.

Чим ворог бив по Україні

За його словами, усього окупанти застосувади 34 ракети повітряного, наземного та морського базування:

  • 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. - рф.);
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (із повітряного простору Бєлгородської обл. та з акваторії Азовського моря);
  • 2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської обл. – рф.)
  • 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської обл. – рф.);
  •  8 крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Також читайте: Над Дніпропетровщиною знищено 13 ракет, пошкоджено енергооб’єкти. ФОТОрепортаж

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - інформує Олещук.

Що вдалося збити силам ППО

В результаті протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль:

  • 6 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 1 крилату ракету "Іскандер-К";
  • 6 крилатих ракет "Калібр".

Олещук також подякував усім підрозділам, хто цієї ночі відбивав ракетну атаку окупантів.

Як повідомлялося, у ніч на 27 квітня ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру України. За даними ДТЕК, ворог атакував 4 ТЕС ДТЕК, є серйозні пошкодження і постраждалі. За даними ОВА, рашисти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Прикарпатті.

Також Цензор.НЕТ інформував, що у ніч на 27 квітня під час масованої російської атаки у Дніпрі чули вибухи.

Автор: 

ППО (3142) ракети (4000) Повітряні сили (2585)


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Топ коментарі
+9
На тих напрямках, їх просто немає
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27.04.2024 09:06
+8
До речі, хтось звернув увагу? Вони ВПЕРШЕ за тривалий час використали калібри.
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27.04.2024 09:05
+4
А в Києві та області немає об'єктів енергетичної інфраструктури, чи що? Хто ГЕС буде прикривати чи декілька працюючих ТЕС? Я вже мовчу про залізничну інфрастуктуру.
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27.04.2024 09:17
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короче 7 крылаток пропустили,ну учитываю что летели на западные регионы,еще норм резалт,смотря на процентные соотношения по шахедам)хлопчики там явно на расслабоне
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27.04.2024 08:57 Відповісти
Виходить 61%
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27.04.2024 09:01 Відповісти
І ЖОДНОЇ балістики не збили.

Отже з ракетами для петріотів у нас все сумно...
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27.04.2024 09:03 Відповісти
На тих напрямках, їх просто немає
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27.04.2024 09:06 Відповісти
Петриоты все под Киевом. Достаточно его облететь - и бей на выбор.
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27.04.2024 09:07 Відповісти
Навіть не під Києвом, а практично в Києві. Трипільска ГЕС приблизно 45-50 км. від Києва знаходиться. Що з нею сталось - всім відомо.
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27.04.2024 11:32 Відповісти
Або всі петріоти під Києвом.
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27.04.2024 09:08 Відповісти
От мені цікаво: а що важливіше - ОП чи об'єкти енергетичної інфраструктури?
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27.04.2024 09:10 Відповісти
А в Києві та області немає об'єктів енергетичної інфраструктури, чи що? Хто ГЕС буде прикривати чи декілька працюючих ТЕС? Я вже мовчу про залізничну інфрастуктуру.
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27.04.2024 09:17 Відповісти
Таких як Трипільска ТЕС чи Бурштинська ТЕС? Ні, немає. До речі, перша вже знищена. А щодо залізниці... Звідки нам зброя надходить? З західного напрямку. Там все й треба насампередприкривати.
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27.04.2024 09:27 Відповісти
у Києві, окрім зрадників та мародерів в ОПі, приблизно 2-3млн киян та гостей міста, купа посольств, працюючих підприємств і також та сама енергоструктура, транспорт та мости.. і багато ще чого..
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27.04.2024 09:29 Відповісти
Ботам-провокаторам цього не доведеш. Зрадная зрада вона така...
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27.04.2024 09:37 Відповісти
Те жсаме можна сказати і про Дніпро, і про Харків, і про Суми, і про Львів, і про Івано-Франківськ. Там теж живуть люди, і там теж працюють підприємства. Просто їм не пощастило і у їхніх міст немає статусу столичних.
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27.04.2024 09:41 Відповісти
...масштабно))) думати (якщо це взагалі можливо для декого) треба було, коли на Вироку-2019 "прикольні" вболівальники-глядачі обирали клоуна-асфальтоукладника та його квартальне шапіто.., а не тепер оце "рвати на сраці волосся" - "ми жИ нє етага хатєлі"
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27.04.2024 09:48 Відповісти
Чому Ви радієтє? Тому, що в Києві все тихо, а у всіх інших містах люди у бомбосховищах по кілька раазів на день сидять? І що їи прилітає по-справжньоиу, а не так як у Києві, бо там майже все збивають на підльоті? І лише інколи уламки падають на будинки?
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27.04.2024 09:52 Відповісти
..по-перше нині ситуації в Україні радіють лише дебіли та бариги Зєлєнскага (для яких "вАйна - матЬ рАдна"), до цих категорій маю честь не належати, по друге мій будинок у Київі вжЕ частково зруйнований кацапами, а моя "тарасова хата" у іншому регіоні (тьху-тьху) ціла цілісінька, люди там війну бачать лише на кількамільярдному ********* телегівнофоні і дехто й досі не прозрів щодо своєї Тупості-2019 і її наслідків..
а якщо ви пИсяєте тут тексти "по-роботі", то так і скажіть.. ну, не ідіот же ви корисний, врешті-решт ..
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27.04.2024 10:12 Відповісти
І коли вам його пошкодили? Десь на початку війни, так? Зараз же ж такого вже немає? І де ж Ви, бідолашний, зараз живете? Може поміняєтесь з людьми з Харкова, наприклад?

До речі, я вже для себе зробив висновок: щойно у когось в коментарі з'являється слово "бот" з різними префіксами (порохо-, зелено-, кремле- і т.д.) це перша ознака величезних проблем у його автора. Яких? Я скажу дуже делікатно: когнітивних.
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27.04.2024 10:19 Відповісти
..робити висновки - то не ваш коньОк
і, якщо вже делікатно, - прощавайте...
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27.04.2024 10:23 Відповісти
good riddance...
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27.04.2024 10:25 Відповісти
ви тупий? подивіться на нещодавні обстріли Києва і наслідки.
так це не харків, але і не мед також
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27.04.2024 23:41 Відповісти
У нього в методичці про це не написано
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28.04.2024 21:41 Відповісти
До речі, хтось звернув увагу? Вони ВПЕРШЕ за тривалий час використали калібри.
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27.04.2024 09:05 Відповісти
Зараз підри використовують калібри виключно для швидкого ураження найціннішої української техніки: петріоти, хаймарси, iris-t, буревій, с-300, рлс і тд. В українському тилу літає безпілотник і наводить калібри по координатам по яким швидко луплять.
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27.04.2024 10:23 Відповісти
А точнее 21 из 28, с300 и кинжалы сбивать только Киевское ПВО может...
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27.04.2024 09:38 Відповісти
С300 в Харкові цієї ночі не завдали критичної шкоди.
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27.04.2024 09:55 Відповісти
13 упали в раше
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27.04.2024 10:21 Відповісти
де пруф?
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27.04.2024 23:44 Відповісти
 
 