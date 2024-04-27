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Новини
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Ворог боїться виводити у Чорне море свої кораблі через можливості української ППО, - ОК "Південь"

Росіцський корабель у Чорному морі

Росіяни побоюються виводити у Чорне море свої надводні кораблі через можливості української ППО

Про це заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби вони були впевнені на 100% у своїх здібностях, то вони, мабуть, виходили частіше. Вони вийшли нещодавно кілька разів для того, щоб перевірити на скільки це можливо і це було очікуване їх застосування", - зазначив речник.

За словами Плетенчука, ворог намагається повернути "хоча б якийсь функціонал Чорноморському флоту".

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Проте станом на квітень росіяни сховали власні кораблі в Новоросійську й там перебувають.

"Що стосується безпосередньо ураження цих підводних човнів, наголошу на тому, що підводний човен не живе під водою як "Губка Боб". Він знаходиться в пункті базування у надводному положенні", - додав речник ОК "Південь".

Автор: 

корабель (1611) росія (64911) Чорне море (1658) Плетенчук Дмитро (167)


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Топ коментарі
+8
Знову різні плетенчуки плетуть. До чого кораблі і ППО, ППО займається повітряними цілями.
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27.04.2024 11:26
+3
ппо проти кораблів? це нова тактика кацапів чи нетверезий речник ок'а? клоунада на марші, дурний піздьож наше всьо...
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27.04.2024 12:05
+3
Я толком не зрозумів, що саме хотів сказати цей речник.
Правда, телемарафон і «марафонців» цитувати - це себе не поважати!
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27.04.2024 13:31
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Балаклава там достатньо місця в горі щоб сховати декілька човнів і нічого їх не уразить. Хоч росіяни кажуть що там офіційно музей, не думаю що вони відмовилися використовувати радянську базу підводних човнів за її призначенням.
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27.04.2024 11:03 Відповісти
Маячня, в той тунель по габаритам влазить тільки дизельний підводний човен часів Другої світової, накшталт Щуки.
Жодний надводний човен більше катера, мабудь, там не пройде.
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27.04.2024 13:15 Відповісти
Хай не бояться - море вже тепле.
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27.04.2024 11:19 Відповісти
Знову різні плетенчуки плетуть. До чого кораблі і ППО, ППО займається повітряними цілями.
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27.04.2024 11:26 Відповісти
А раніше репожери волали, що Новоросійсь не підходить, тільки Севастополь подавай. А як по зубах дали, то і Новоросійськ піде.
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27.04.2024 11:40 Відповісти
Це коли ще було що туди ставити.
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27.04.2024 13:19 Відповісти
https://istories.media/news/2024/04/18/poyavilis-foto-pamyatnika-pogibshemu-ekipazhu-kreisera-moskva/ 18 апреля Появились фото памятника погибшему экипажу крейсера «Москва» На нем 19 имен, многие моряки - 2000-2003 годов рождения
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27.04.2024 11:41 Відповісти
https://t.me/voynareal/88463 "Мама, це не балістика?" - запитання 3-річної дитини під час повітряної тривоги...
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27.04.2024 12:03 Відповісти
Щодо вибуху у Кривому Розі - все нормально, - 🔌
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27.04.2024 12:04 Відповісти
ппо проти кораблів? це нова тактика кацапів чи нетверезий речник ок'а? клоунада на марші, дурний піздьож наше всьо...
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27.04.2024 12:05 Відповісти
Воронеж , шо там пепео ?
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27.04.2024 12:09 Відповісти
Зельоні вже звітують скільки Флотів потопили з допомогою ППО?
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27.04.2024 12:09 Відповісти
Я толком не зрозумів, що саме хотів сказати цей речник.
Правда, телемарафон і «марафонців» цитувати - це себе не поважати!
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27.04.2024 13:31 Відповісти
ВСУ постепенно прихватывает то что находится в Крыму
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27.04.2024 18:17 Відповісти
 
 