Ворог боїться виводити у Чорне море свої кораблі через можливості української ППО, - ОК "Південь"
Росіяни побоюються виводити у Чорне море свої надводні кораблі через можливості української ППО
Про це заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Якби вони були впевнені на 100% у своїх здібностях, то вони, мабуть, виходили частіше. Вони вийшли нещодавно кілька разів для того, щоб перевірити на скільки це можливо і це було очікуване їх застосування", - зазначив речник.
За словами Плетенчука, ворог намагається повернути "хоча б якийсь функціонал Чорноморському флоту".
Проте станом на квітень росіяни сховали власні кораблі в Новоросійську й там перебувають.
"Що стосується безпосередньо ураження цих підводних човнів, наголошу на тому, що підводний човен не живе під водою як "Губка Боб". Він знаходиться в пункті базування у надводному положенні", - додав речник ОК "Південь".
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Жодний надводний човен більше катера, мабудь, там не пройде.
Правда, телемарафон і «марафонців» цитувати - це себе не поважати!