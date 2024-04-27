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Одна з російських ракет впала за 15 км від кордону з Польщею, - Туск

туск,дональд

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 27 квітня одна з російських ракет, що атакували Україну, впала за 15 км від польського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.

"Десятки бомб та ракет впали сьогодні на Львівщину. Одна з них за 15 км від нашого кордону", - зазначив польський міністр.

Водночас Туск розкритикував колишнього прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, провідного політика опозиційної партії "Право і справедливість".

"У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? Чи й те, й інше?" - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не має Patriot для України, але допомагатиме іншим озброєнням для захисту неба, - Туск

Масований обстріл України 27 квітня 

Зазначимо, що у ніч на 27 квітня під час повітряної тривоги Львівщина пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал". 

Ворог атакував 2 об’єкти критичної енергоінфраструктури на Львівщині. В інших областях також є влучання в об'єкти енергоінфраструктури.

Автор: 

Польща (8474) ракети (4000) Туск (513)


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Топ коментарі
+13
Викличте ще раз нарасєйського посла щоб він знову пуй поклав і не з'явився.
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27.04.2024 13:58
+12
А могли б і збити через кордон, сцикуни.
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27.04.2024 13:57
+12
НАТА ****...
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27.04.2024 13:59
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Туск давай ЯО , бо без цього, будете зеленським тазом з локшиною та лопатами ... як ми, відмахуватися ...
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27.04.2024 13:56 Відповісти
Ще одні "защітнікі"? Нам "защітніков узького міра" вистачає.
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27.04.2024 14:06 Відповісти
Уточнюй те ваші джерела. Стосовно планів Польщі на Львівщину джерело інформації: прес-алкаше захарова і пєсков.
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27.04.2024 14:18 Відповісти
Ти шо бот ? Чи тобі нема коли згадати шо є совість ?
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27.04.2024 14:19 Відповісти
Вони ракету збити бояться, - будуть за Львівщину битися. Без боїв не вийде
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27.04.2024 14:26 Відповісти
А не сказав, з якої сторони 15 км: в Україні, чи в Польщі?
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27.04.2024 14:07 Відповісти
А могли б і збити через кордон, сцикуни.
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27.04.2024 13:57 Відповісти
Сцикуни ті хто терпить мокшаньску зе-владу, поляки тут ні до чого.
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27.04.2024 14:00 Відповісти
Це якось відноситься до теми? Що тобі зебалабол?
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27.04.2024 15:13 Відповісти
Так весь світ терпить, в тому числі поляки та парашики.
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27.04.2024 17:02 Відповісти
Вибирав його хто? Хто має право його змінити? В якій країні воно порушило закони? В якій країні воно наставило на ключові пости фсбшників? Хто страждає від нього? Так до чого тут полякі та весь світ?
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27.04.2024 18:05 Відповісти
Дегустатор лайна вибирав, трохи з сортом помилився.
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27.04.2024 19:37 Відповісти
Викличте ще раз нарасєйського посла щоб він знову пуй поклав і не з'явився.
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27.04.2024 13:58 Відповісти
НАТА ****...
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27.04.2024 13:59 Відповісти
Щоби нєбила есалації
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27.04.2024 14:01 Відповісти
Це щось типу "двоє бились, а я теж герой, бо недалеко від них стояв"))
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27.04.2024 14:00 Відповісти
Звісно Туск не впустив нагоду пригадати політичних опонентів. А що конкретно Туск робить щоб Україна збивала більше ракет і менше їх летіло до кордону з Польщею? Це набагато складніше ніж блокувати кордони за допомогою своїх фермерів
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27.04.2024 14:01 Відповісти
Це фермери не пропустили ракету, там було українське зерно!!!
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27.04.2024 14:14 Відповісти
и что мы очень озабочены подумаешь очередная проверка нато на слабо и очередной раз проглотили
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27.04.2024 14:02 Відповісти
А збити рашинську ракету слабо ?

Чи страх від того , що пуйло нападе натівці ср@ті 🤬
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27.04.2024 14:03 Відповісти
Поляки видохнули,пронесло.
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27.04.2024 14:03 Відповісти
Але ж турки тоді рашистського літака збили і нічого, а тут... справа не в ескалації, мені здається, а в тому, що в НАТО засідають говоруни
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27.04.2024 14:04 Відповісти
Деб ви були, як би ні ті говоруни?
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27.04.2024 14:09 Відповісти
а сколько турєцкіх паідорофф пагібло под гусєніцамі мацковскіх трахторов?! ужас
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27.04.2024 14:15 Відповісти
До речі рольники можуть польске ппо почати блокувати
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27.04.2024 14:25 Відповісти
Нужно больше обеспокоенностей! Ще Потужнише!!
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27.04.2024 14:09 Відповісти
Коли вже у вас впаде!!!
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27.04.2024 14:11 Відповісти
15000 мєтров - ета пачті шіссот тищ дюймов - нєчєво валнавацца
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27.04.2024 14:12 Відповісти
Украина взорвала НПЗ под Краснодаром. США не против: Продолжайте!- шикарні видео

https://www.youtube.com/watch?v=_M3znIYksyE
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27.04.2024 14:30 Відповісти
Польща має "Петріот", але позичити не хоче.
Дурість ? Чи ідіотизм ?
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27.04.2024 14:46 Відповісти
Це дурна ідея
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27.04.2024 15:06 Відповісти
польська влада вже перетворилися у своїх щоденних заявах на галімих клоунів-посміховиськ. Навіть не хочеться висер туска про 15км коментувати.
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27.04.2024 14:57 Відповісти
Туск - відомий брехун і німецька маріонетка. І крім того, що німецька, ще й московська - коли москалі вбили польського президента, Туск в Смоленську так цілувався з Путіним, що ледь з ним не перетрахнулся.
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27.04.2024 14:59 Відповісти
випускай фермерів, хай проти ракет побунтують
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27.04.2024 15:01 Відповісти
в наступний раз, коли ракета упаде в 15 км НА територію Польщі, ми все одно її не побачимо, сказав Туск, наші довборольнікі нам важливіші
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27.04.2024 15:06 Відповісти
Туск як всі поляки лицеміри ще ті. Поляку вірити, себе не поважати!
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27.04.2024 15:08 Відповісти
Фермери б її заблокували
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27.04.2024 15:56 Відповісти
За 15 км від території польщі це куйня ,в порівняні з тим,що рашистські ракети ,можуть використовувати повітряний простір Польщі , щоб нанести удар по Львівщині...
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27.04.2024 16:16 Відповісти
Пощастило
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27.04.2024 17:46 Відповісти
 
 