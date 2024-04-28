Відносини з ЄС ґрунтуються на національних інтересах Вірменії, але це не виключає добрих відносин з Росією, - посол Балаян
У Вірменії заявляють, що зміни у зовнішній політиці країни, в результаті яких вона налагодила тісніші відносини з Європейським Союзом, не становлять загрози для Москви.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив посол Вірменії в ЄС Тігран Балаян.
Як зазначив посол, географічне розташування Вірменії означає, що вона історично і практично має так багато зв'язків з Росією, що "лише фантасмагоричні люди думають, що Вірменія здійснить самогубний крок, намагаючись підірвати російські інтереси в регіоні".
"Відносини між Вірменією та ЄС ґрунтуються на національних інтересах Вірменії. Нині наші національні інтереси вимагають, щоб ми мали зразкові відносини з ЄС та всіма його країнами-членами", – сказав він.
Водночас посол додав, що "це не виключає двосторонніх добрих відносин з Росією, і це те, що ми хочемо пояснити нашим російським колегам".
Раніше глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що вірмени дійсно мають європейські прагнення, і процитув слова прем'єр-міністра, сказані ним під час виступу в Європейському парламенті: "Вірменія готова наблизитися до ЄС настільки, наскільки ЄС вважає це можливим і готовий наблизитися до Вірменії".
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Ще один геморой євросоюзу не потрібен.
Правда, судья Конституционного Суда Украины Князев - редкая продажная бл......
Министр Смольский
Татаров ,Ермак и Зеленский
Но это же свои *** .....и
Украинские ....
і це не дивно, досі росія для вірменії була гарантом існування на кавказі
це по мужськи!!!
теж не біда....
вони можуть сидіти на членах ЄС та РФ смоктати китайцям і піддрочувати сша. одночасно
Недарма ж кажуть: коли народився вірменин, єврей заплакав!
Я ж не помилився з назвою, яку росіяне дали армянам?
Хочете дружити з Роісєй - забудьте про ЄС.