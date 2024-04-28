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Відносини з ЄС ґрунтуються на національних інтересах Вірменії, але це не виключає добрих відносин з Росією, - посол Балаян

флаг,армения

У Вірменії заявляють, що зміни у зовнішній політиці країни, в результаті яких вона налагодила тісніші відносини з Європейським Союзом, не становлять загрози для Москви.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив посол Вірменії в ЄС Тігран Балаян.

Як зазначив посол, географічне розташування Вірменії означає, що вона історично і практично має так багато зв'язків з Росією, що "лише фантасмагоричні люди думають, що Вірменія здійснить самогубний крок, намагаючись підірвати російські інтереси в регіоні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія розглядає можливість членства в ЄС, - глава МЗС Мірзоян

"Відносини між Вірменією та ЄС ґрунтуються на національних інтересах Вірменії. Нині наші національні інтереси вимагають, щоб ми мали зразкові відносини з ЄС та всіма його країнами-членами", – сказав він.

Водночас посол додав, що "це не виключає двосторонніх добрих відносин з Росією, і це те, що ми хочемо пояснити нашим російським колегам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія не союзник РФ у війні проти України, - Пашинян

Раніше глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що вірмени дійсно мають європейські прагнення, і процитув слова прем'єр-міністра, сказані ним під час виступу в Європейському парламенті: "Вірменія готова наблизитися до ЄС настільки, наскільки ЄС вважає це можливим і готовий наблизитися до Вірменії".

Автор: 

Вірменія (738) росія (64911) Євросоюз (13313)


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Топ коментарі
+15
Там вже є угорщина.
Ще один геморой євросоюзу не потрібен.
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28.04.2024 21:07
+11
Торгівля суверенітетом по вірменські…. у цих візьму а там дам за потреби….
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28.04.2024 21:13
+6
однією сракою на два стільці....
це по мужськи!!!
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28.04.2024 21:18
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Там вже є угорщина.
Ще один геморой євросоюзу не потрібен.
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28.04.2024 21:07 Відповісти
ще грузини
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28.04.2024 23:26 Відповісти
Торгівля суверенітетом по вірменські…. у цих візьму а там дам за потреби….
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28.04.2024 21:13 Відповісти
Для армян совесть и приверженность принципам измеряются в количестве бабла.
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28.04.2024 22:25 Відповісти
А украинцы - СИМВОЛ ЧЕСТНОСТИ !!!!
Правда, судья Конституционного Суда Украины Князев - редкая продажная бл......
Министр Смольский
Татаров ,Ермак и Зеленский
Но это же свои *** .....и
Украинские ....
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28.04.2024 22:51 Відповісти
Де Ви в цьому списку бачите українців?
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28.04.2024 22:58 Відповісти
А Ви завжди видаєте бажане за дійсне? До чого тут расизм?
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29.04.2024 01:03 Відповісти
Галино! Ви будете "шоковані" - сіонізм в міжнародних відносинах взагалі вважається однією з форм фашизму! Зокрема за деякими його ознаками! Під цей "копил" підходить будь-яка ксенофобська течія радикального націоналізму
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29.04.2024 03:17 Відповісти
Резолюция 3379 Генеральной Ассамблеи ООН «Ликвидация всех форм расовой дискриминации» была принята https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 10 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1975 года на XXX сессии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральной Ассамблеи ООН . Она ставила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиль в ряд с государствами, практикующими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B4 апартеид , такими как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Южная Африка и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F Родезия , и постановляла, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC сионизм - это форма https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F расизма и расовой дискриминации . Аналогичные резолюции были приняты различными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D специализированными учреждениями ООН https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_3379#cite_note-ev-1 [1] .
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29.04.2024 14:46 Відповісти
Поки резолюція не скасована - вона існує!
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29.04.2024 15:12 Відповісти
А що саме означає - "как вы"?! Якщо я почну думать по-іншому - та резолюція щезне? Вона буде визнана "неіснуючою" чи "неістотною"? Я лише констатував факт існування такого висновку в документах ООН - а не заявив про своє ставлення до нього
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29.04.2024 17:53 Відповісти
Я "сказав те що сказав" І не більше Мене мого ставлення до євреїв Ізраїлю та до цієї резолюції ніхто не питав І я його не висловлював Це все одно щоб я сказав про дощ який іде за вікном - "Надворі іде дощ!" І все Тобто - тільки констатація наявності падіння води з неба А як я до цього ставлюсь - у обговорення не виносилося
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29.04.2024 20:03 Відповісти
Я лейбли за національністю не вішаю. Тому і питаю, хто Вам сказав, що вищі прізвища - українці. Якщо в них є укр паспорт і Ви це ототожнюєте із самовизначенням- дарма
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29.04.2024 04:39 Відповісти
А, хіба що (уйлу і (уйлятам. Але ж то не люди
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29.04.2024 04:41 Відповісти
тут, навіть не в чаті, а сама тема про армян по національності і їх добрі стосунки з рускими по національності попри всі негаразди...
і це не дивно, досі росія для вірменії була гарантом існування на кавказі
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29.04.2024 07:22 Відповісти
однією сракою на два стільці....
це по мужськи!!!
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28.04.2024 21:18 Відповісти
- а стільці розсуваються, розсуваються...
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28.04.2024 21:19 Відповісти
Колись бачив у військовому госпіталі чоловіка Був "ширший ніж довший" Проходив медкомісію Списували по здоров"ю Знайомий лікар сказав, що то начфін військової частини (старший прапорщик) Невдало сів між двох стільців Ніжка підламалася і йому двома "сидушками" яйця роздавило
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29.04.2024 03:26 Відповісти
так не буває. особливо в нинішній час. викидайте кацапські військові бази з Вірменії.
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28.04.2024 21:18 Відповісти
а для хитросраких, навіть якщо впасти з стільців на ...уй
теж не біда....
вони можуть сидіти на членах ЄС та РФ смоктати китайцям і піддрочувати сша. одночасно
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28.04.2024 21:29 Відповісти
Мгм...
Недарма ж кажуть: коли народився вірменин, єврей заплакав!
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28.04.2024 21:33 Відповісти
я таки не понял что он имеет ввиду...типа сосать мы будем у ЕС, а очко подставим кацапам?
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28.04.2024 21:35 Відповісти
Мразі хитрожопі .
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28.04.2024 21:38 Відповісти
Я думаю, що Туреччина не закінчила свою справу в Першій світовій війні.
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28.04.2024 21:50 Відповісти
Надо сразу сказать, что армянские хлопцы всегда были спецами на стульях двух посидеть. Получается это у них. Пусть пробуют. Только пусть на стулья садятся. А то вдруг глядь---а то табуретки.
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28.04.2024 22:05 Відповісти
Арошлюшки. та й годi.
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28.04.2024 22:10 Відповісти
Ще один гнилий орбан? Потім будуть разом накладать всілякі вети? Послать за рускім кораблем слідом.
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28.04.2024 22:14 Відповісти
Грузія та Вірменія ніяк не наважаться порвати з рашкою...навіть попри ті приниження та знущання які кацаби їм принесли...влада цих країн ще вірить кацабам...
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28.04.2024 22:21 Відповісти
І не тільки влада.
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28.04.2024 22:37 Відповісти
Вона не "вірить" Вона "вигідно продається"
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29.04.2024 03:27 Відповісти
Хитрож..., так нічому не навчилися, соснательний рефлекс перемагає...
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28.04.2024 22:27 Відповісти
Давай досвіданья, ара!!! Чи хач?

Я ж не помилився з назвою, яку росіяне дали армянам?

Хочете дружити з Роісєй - забудьте про ЄС.
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28.04.2024 23:54 Відповісти
В Писании от Сергея сказано: ********* не пошлёшь - в ЕС не придешь.
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29.04.2024 06:00 Відповісти
 
 