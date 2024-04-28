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Новини
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Серед представників російсько-окупаційних військ посилюються прояви опору та непокори командирам, - Центр нацспротиву

цнс

На окупованих територіях Донецької області спостерігається деморалізація серед особового складу російсько-окупаційних військ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Впродовж минулого місяця в рядах РОВ значно знизилися показники наступальних спроможностей через великі втрати серед особового складу та техніки противника. Особливо критично у ворога в Бахмутському районі поблизу населеного пункту Часів Яр. Такі дії призводять до зниження морально-психологічного стану, в результаті чого виникають прояви непокори молодшої ланки до своїх командирів тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: З початку повномасштабної війни армія РФ втратила близько 450 тисяч військових, - міністр у справах збройних сил Великої Британії Дочетрі

Як зазначається, окрім численних втрат противника, на зазначеному напрямку існує низка інших чинників, які негативно впливають на окупаційні війська.

"Зокрема, серед них: низька підготовка РОВ до наступу; низький рівень укомплектованості навченим особовим складом та новими зразками озброєння; відсутність можливості піти у відпустку; відсутність ротацій; байдуже ставлення командирів до свого особового складу; активне та ефективне застосування Силами оборони України дронів-камікадзе та іншого західного озброєння", - додали в Центрі нацспротиву.

Читайте: За тиждень ліквідовано 6620 окупантів та знищено 849 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17185) Центр національного спротиву (807)


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Топ коментарі
+7
Ну й туфта. Кацапська пропаганда викликає сміх і бадьорий азарт боротьби, а наша залишає якусь призирливу пустоту.
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28.04.2024 22:45
+7
слабенько якось "посилюються"...Очеретино засвідчує...
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28.04.2024 22:46
+5
Розстрілювать уже починають Тільки не "русские" Недавно проскочила інформація про кубинських найманців одного МСП - убили російського командира Бунт в чисто "расейских традициях" - ніякої політики : командир бив морди і крав їх "зарплату"
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29.04.2024 03:33
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Ну й туфта. Кацапська пропаганда викликає сміх і бадьорий азарт боротьби, а наша залишає якусь призирливу пустоту.
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28.04.2024 22:45 Відповісти
Справа не у пропаганді а на тих на кого вона розрахована. Бидло буде бадьоро сміятись, а людина із здоровим ґлуздом не поведетьсятна маніпуляції
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29.04.2024 06:46 Відповісти
слабенько якось "посилюються"...Очеретино засвідчує...
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28.04.2024 22:46 Відповісти
Тут варіант тільки один - ******* у два рази сильніше!
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28.04.2024 22:49 Відповісти
Це в марафоні мали б сказати)
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28.04.2024 22:52 Відповісти
Марафон як лакмусовий маркер піздєжа. На фоні нажужавшої в мої фуха дічі з неї справдилося в життя 0,73%.
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28.04.2024 22:57 Відповісти
Среди представителей российско-оккупационных войск усиливаются проявления сопротивления и неповиновения командирам, - Центр нацсопротивления Источник:
=====
бла-бла-бла. легкая версия марафона. Мы победили, русня, сдавайся!
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28.04.2024 23:20 Відповісти
Ну то нехай розстрілюють своїх атцов-командиров й валять кремль розбирати.
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28.04.2024 23:22 Відповісти
Розстрілювать уже починають Тільки не "русские" Недавно проскочила інформація про кубинських найманців одного МСП - убили російського командира Бунт в чисто "расейских традициях" - ніякої політики : командир бив морди і крав їх "зарплату"
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29.04.2024 03:33 Відповісти
Нехай не зупиняються..чим більше хаосу на раїсі - тим легше нашим хлопцям..от якщо б бабські бунти розвернулись, а їх постріляли..
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29.04.2024 03:56 Відповісти
ІПСО у виконанні зеєрмачні.
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29.04.2024 06:09 Відповісти
Чергова локшина...
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29.04.2024 06:50 Відповісти
Ну все, через два-три тижні русня зробить обвал фронту. (Арестович).
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29.04.2024 07:42 Відповісти
 
 