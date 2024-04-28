Серед представників російсько-окупаційних військ посилюються прояви опору та непокори командирам, - Центр нацспротиву

На окупованих територіях Донецької області спостерігається деморалізація серед особового складу російсько-окупаційних військ.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Впродовж минулого місяця в рядах РОВ значно знизилися показники наступальних спроможностей через великі втрати серед особового складу та техніки противника. Особливо критично у ворога в Бахмутському районі поблизу населеного пункту Часів Яр. Такі дії призводять до зниження морально-психологічного стану, в результаті чого виникають прояви непокори молодшої ланки до своїх командирів тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, окрім численних втрат противника, на зазначеному напрямку існує низка інших чинників, які негативно впливають на окупаційні війська.

"Зокрема, серед них: низька підготовка РОВ до наступу; низький рівень укомплектованості навченим особовим складом та новими зразками озброєння; відсутність можливості піти у відпустку; відсутність ротацій; байдуже ставлення командирів до свого особового складу; активне та ефективне застосування Силами оборони України дронів-камікадзе та іншого західного озброєння", - додали в Центрі нацспротиву.

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