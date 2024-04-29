Конфіскація заморожених російських активів дасть змогу фінансувати підтримку України у війні щонайменше до кінця 2028 року, - Reuters

Україні не вистачить допомоги від США, щоб протриматися у війні проти РФ, однак конфіскація російських активів дасть можливість вести війну принаймні до 2028 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

За даними видання, уже наприкінці 2025 року Україні знадобиться новий пакет допомоги, адже та допомога, яку надали США та європейські союзники, вичерпається.

"Багаторічний план фінансування, навпаки, мав би кілька переваг. Насамперед, він забезпечить певну страховку від політичних коливань США. Крім того, він підняв би моральний дух українців і дав би західним виробникам зброї більше впевненості в нарощуванні виробництва", - пише видання.

Проте, якщо російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що Україна може протриматись ще багато років, то він також може змінити розрахунки. За словами авторів видання, шанси України повернути більшість територій назад малі, проте цілком імовірною буде домовленість про мир із сильнішої позиції - або замороження конфлікту, як Північна і Південна Корея.

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"Скільки Києву знадобиться в майбутньому, залежить від того, яку війну він вестиме. Оборонна кампанія обійдеться дешевше, ніж спроба вигнати Росію з великих територій. Але, враховуючи, що Кремль нарощує свої військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше 88 мільярдів євро на рік - сума, яку союзники виділили на 2023 рік", - пише видання.

Чи можна використати заморожені активи РФ?

Зазначається, що чималу частку грошей Україна може отримати від заморожених російських активів. Ідеї їхньої мобілізації містять конфіскацію активів, використання їх для підтримки кредиту, який західні країни нададуть Україні, або передачу Києву відсотків, які вони приносять.

Так, якщо західні країни гарантують виплату відсотків за активами впродовж десяти років, вони зможуть зібрати від 30 до 40 мільярдів євро. Однак це, хоч і допоможе, але не змінить ситуацію, оскільки дасть змогу фінансувати Україну щонайменше пів року.

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"Однак отримати для Києва 320 мільярдів доларів - це зовсім інша річ. Це дозволить фінансувати війну щонайменше до кінця 2028 року. Якщо воюючі сторони припинять або заморозять конфлікт до цього часу, Україна зможе використати частину грошей на відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, обійдеться в 486 мільярдів доларів", - додає видання.

Нагадаємо, Німеччина наразі категорично виступає проти конфіскації заморожених російських активів та їхнього спрямування на відновлення і військову підтримку України.