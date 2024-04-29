Конфіскація заморожених російських активів дасть змогу фінансувати підтримку України у війні щонайменше до кінця 2028 року, - Reuters
Україні не вистачить допомоги від США, щоб протриматися у війні проти РФ, однак конфіскація російських активів дасть можливість вести війну принаймні до 2028 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
За даними видання, уже наприкінці 2025 року Україні знадобиться новий пакет допомоги, адже та допомога, яку надали США та європейські союзники, вичерпається.
"Багаторічний план фінансування, навпаки, мав би кілька переваг. Насамперед, він забезпечить певну страховку від політичних коливань США. Крім того, він підняв би моральний дух українців і дав би західним виробникам зброї більше впевненості в нарощуванні виробництва", - пише видання.
Проте, якщо російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що Україна може протриматись ще багато років, то він також може змінити розрахунки. За словами авторів видання, шанси України повернути більшість територій назад малі, проте цілком імовірною буде домовленість про мир із сильнішої позиції - або замороження конфлікту, як Північна і Південна Корея.
"Скільки Києву знадобиться в майбутньому, залежить від того, яку війну він вестиме. Оборонна кампанія обійдеться дешевше, ніж спроба вигнати Росію з великих територій. Але, враховуючи, що Кремль нарощує свої військові витрати, Україні в майбутньому, ймовірно, знадобиться щонайменше 88 мільярдів євро на рік - сума, яку союзники виділили на 2023 рік", - пише видання.
Чи можна використати заморожені активи РФ?
Зазначається, що чималу частку грошей Україна може отримати від заморожених російських активів. Ідеї їхньої мобілізації містять конфіскацію активів, використання їх для підтримки кредиту, який західні країни нададуть Україні, або передачу Києву відсотків, які вони приносять.
Так, якщо західні країни гарантують виплату відсотків за активами впродовж десяти років, вони зможуть зібрати від 30 до 40 мільярдів євро. Однак це, хоч і допоможе, але не змінить ситуацію, оскільки дасть змогу фінансувати Україну щонайменше пів року.
"Однак отримати для Києва 320 мільярдів доларів - це зовсім інша річ. Це дозволить фінансувати війну щонайменше до кінця 2028 року. Якщо воюючі сторони припинять або заморозять конфлікт до цього часу, Україна зможе використати частину грошей на відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, обійдеться в 486 мільярдів доларів", - додає видання.
Нагадаємо, Німеччина наразі категорично виступає проти конфіскації заморожених російських активів та їхнього спрямування на відновлення і військову підтримку України.
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сша та ЄС добавлять ще, до конфіскованих грошей своїх стількиж, тай можна воювати до 2035го
а чом би ні???
до останнього українця
Як би не Рамштайн, у кращому випадку було б по Дніпру з півночі до моря. І то навряд чи.
Своїми силами протримались 6 місяців.
То які претензії ?
Останні контракти по USAI заключили в квітні 2023
Станом на 15 січня 2024 - залишок USAI 6.6млрд
Чому на Рамштайні повідомили тільки зараз, що заключать контракти на 6млрд?
Що заважало зробити це впродовж року?
Ти херовий агітатор.
А от чи хтось знає, що у Конгресі США зараз перебуває законопроект сенатора Корніна (того самого Корніна, який є автором першого закону про лендліз), згідно з яким Україна має отримати Лендліз-2 до 2026 року?
Чому ніхто про це не пише?
Після підписання "Ленд-лізу" Зеленському швидко пояснили, що це більше символ. І не слід акцентувати на ньому увагу. США не готові до реалізації "Ленд-лізу" проти РФ. І з того часу нічого не змінилося. Точніше змінилося на гірший бік, т.к. загострилася внутрішньополітична боротьба США. З високою ймовірністю переможе Трамп. А Трамп - він точно не про "ленд-ліз". Він про "закінчити війну" ... шляхом капітуляції України. Який уже тут "ленд-ліз 2"? ...
А хто пояснив?
А хто пояснив Байдену - що це символ?
Якщо символ, навіщо було скорочувати термін дії, та прибирати звітність президента?
Коли в 2023 від республіканців була поправка подовжити лендліз на 2024 рік
Чому пояснювали, що це не символ, а що він не потрібен, тому що президент має PDA
А через пару тижнів, пояснювали що PDA не "комфортно" використовувати
Про Трампа нічого не зрозуміло - поки чутки, та слова.
Частина республіканської партії - приймає закони для України, на відміну від демократичної партії.
Факт, що адміністрація хотіла "закінчити війну" до 1 жовтня 2023
тому скоротили лендліз до 1 жовтня 2023
USAI контракти після квітня 2023 перестали заключати (маючи залишок 6.6млрд)
маючи PDA 4.2млрд, не використовували, замість послатись на закон, вигадали, що його не "комфортно" використовувати
газета Більд - опубліковала весною 2023, що існує таємна домовленність, Німеччини та США - скоротити допомогу
Якщо ви не розумієте коротко, то розжую: "ленд-ліз" - це символ підтримки України (і не більше). Саме тому республіканці пропонували пролонгувати ленд-ліз, як символ того, що підтримка України продовжуватиметься. Адміністрація Байдена палець об палець не вдарила, щоб реально запустити ленд-ліз, республікани палець об палець не вдарили, щоб реально запустити ленд-ліз. Якщо ви не розумієте різниці між "запустити ленд-ліз" та "запропонувати його пролонгувати", то про що з вами далі розмовляти?
В республіканців не така вже велика перевага, тільки в Палаті, та ще й розкол всередині партії.
Тому та частина котра підтримує України, намагається знайти формулювання котре має більше шансів пройти та стати законом
"Якщо ви не розумієте різниці між "запустити ленд-ліз" та "запропонувати його пролонгувати"
що потрібно робити, щоб запустити ленд-ліх?
Умовний "Рейган" у Білому домі. Наскільки я розумію, таких на обрії США не спостерігається. Т.к. "Рейган" народжений холодною війною із СРСР. А агресії РФ проти України передували десятиліття розрядки, роззброєння та вигідної торгівлі з РФ. Як кажуть, із цукру відбивну не зробиш.
Хоча республіканці прийняли закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").
Але все це відбувається дуже повільно і неоднозначно (Угорщина, Словаччина тощо), на тлі повністю деградувавшего ВПК Західу, і порожніх складів озброєння. І виділяти трильйони $ на швидке відновлення всього цього Захід не поспішає. А навіщо? Не на них же напали.
Який там, нахер, "ленд ліз"...
Ви так впевнено про це говорите ніби самі при цьому були присутні.
США не готові до реалізації "Ленд-лізу" проти РФ
Поправка: не США, а адміністрація байдена. саліван та бернс, якщо точніше. А байден просто озвучує їхню позицію, бо сам страждає на когнітивні розлади.
А Трамп - він точно не про "ленд-ліз".
США поки що демократія. І трамп однооосібно нічого не зможе вирішити.
Є сумніви,
президент відмовився виконувати закон про лендліз,
навіть пункт "розробити процедури доставки" - котрий був без умов, щодо виконання
Про https://abcnews.go.com/US/white-house-finishes-review-special-counsels-report-biden/story?id=107047339 деменцію
"Спецпрокурор не висуне звинувачення Байдену в розслідуванні секретних документів, незважаючи на докази того, що він «навмисно зберігав» матеріали"
проте одних виправдовують, інших намагаються судити за подібні справи
невже так працює демократія?....
Отже поки що працює.
А тиснуть так, саме республіканці на адміністрацію - більше року
Джонсон якось зміг за 2 місяці домовитись зо всіма, та внести ці зміни до закону,
після того як Сенат закінчив правити "збірний" законопроект 13 лютого 2024 (це до речі, хто скільки
блокувавправив законопроект)
Дійсно шансів поки мало
Проте інші законопроекті від республіканців вже стали законом.
Наприклад "мир через силу у 21 столітті" - ніхто не розказує
Хоча він має цілий розділ, котрий стосується України, слово Україні 99 раз в тексті
Іноді на заході, згадують його як закон про тік-ток, хоча слова тік-ток в назві закона нема, а в тексті зустрічається тільки 1 раз
Цікаво, як це СБ рахував ??
Усі ці "подачі Заходу" (як грошима так і озброєнням) лише продовжує кровопролиття, не даючи надію на перемогу.
побачимо як виконає адміністрація
Програма USAI, там 18млрд + нових 13млрд - вони якраз багаторічні
6 батарей NASAMS, коли 24 серпня 2022 виділили 3млрд, то поставка планується під кінець 2025 року
"на відсутності "багаторічного плану фінансування""
якщо буде багаторічне фінансування, так в росії також є фінансування
проте зброю за гроші не продають, захистити інфраструктуру також нічим
виходить, що виснаження наступить в чомусь іншому, навіть за наявності грошей
І ви маєте рацію, справа не тільки в наявності/відсутності грошей. Але навіть якби грошей було багато, ми не можемо ними розпоряджатися на свій розсуд - нам цього не дозволяють з багатьох причин. І на першому місці цих причин стоїть тотальна корупція всього та вся.
Не буде репарацій. Всі гроші РФ підуть на війну. Відновлення буде за кредитні гроші із такими відсотками що ми будем нищі ще років 400...якщо виживем