Загрози нового наступу з території Білорусі немає, може бути відволікаючий маневр, - Держприкордонслужба

Наразі на території Білорусі немає значних підрозділів армії РФ, які могли бути залучені для нового наступу. Сили оборони постійно слідкують за ситуацією на кордоні із РФ та Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв'ю "Укрінформу".

"Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії", - зауважив він.

За словами Демченка, РФ постійно обстрілює прикордонні області та регулярно застосовує диверсійно-розвідувальні групи, щоб прорвати український кордон у Сумській області. Активність російських диверсантів також спостерігається у Чернігівській та Харківській областях.

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Раніше керівник ГУР Кирило Буданов заявляв, що наразі абсолютно немає загрози повторного наступу військ РФ на Київ. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ готується до масштабного наступу влітку 2024 року на 4-х напрямках і може спробувати штурмувати Харків.