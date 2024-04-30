У Німеччині проведуть реформу командування Бундесвером: "Ми повинні бути в змозі вести війну"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписав указ, яким передбачено реорганізацію командування Бундесвером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Мета указу визначена у вступі до документа: Німеччина має стати "основою стримування і колективної оборони в Європі". Для цього необхідно терміново адаптувати структуру Бундесверу.

Досі Бундесвер був орієнтований в основному на невеликі вузькоспеціалізовані закордонні місії, наприклад, в Афганістані. Тепер же необхідно повністю зосередитися на національній і союзній обороні. Мета – "забезпечити оптимальне оснащення бундесверу для надзвичайних ситуацій, для оборони, для війни".

Пісторіус підкреслив терміновість питання – часу на реорганізацію не так багато.

"Якщо ми хочемо бути в змозі протистояти цій загрозі, то ми повинні бути в змозі вести війну, яку нам нав'яжуть. Здатність вести війну означає ніщо інше, як здатність вести війну так, щоб її не довелося вести", – сказав міністр.

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Суть реформи, яка тепер закріплена в указі, полягає у спрощенні раніше розрізненої системи командування. У майбутньому об'єднане оперативне командування керуватиме всіма місіями військ, як усередині країни, так і за кордоном.