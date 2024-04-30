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Новини Війна
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У Німеччині проведуть реформу командування Бундесвером: "Ми повинні бути в змозі вести війну"

Міністр оборони Німеччини Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписав указ, яким передбачено реорганізацію командування Бундесвером.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Мета указу визначена у вступі до документа: Німеччина має стати "основою стримування і колективної оборони в Європі". Для цього необхідно терміново адаптувати структуру Бундесверу.

Досі Бундесвер був орієнтований в основному на невеликі вузькоспеціалізовані закордонні місії, наприклад, в Афганістані. Тепер же необхідно повністю зосередитися на національній і союзній обороні. Мета – "забезпечити оптимальне оснащення бундесверу для надзвичайних ситуацій, для оборони, для війни".

Пісторіус підкреслив терміновість питання – часу на реорганізацію не так багато.

"Якщо ми хочемо бути в змозі протистояти цій загрозі, то ми повинні бути в змозі вести війну, яку нам нав'яжуть. Здатність вести війну означає ніщо інше, як здатність вести війну так, щоб її не довелося вести", – сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина модернізує армію на випадок ведення бойових дій, - Пісторіус

Суть реформи, яка тепер закріплена в указі, полягає у спрощенні раніше розрізненої системи командування. У майбутньому об'єднане оперативне командування керуватиме всіма місіями військ, як усередині країни, так і за кордоном.

Автор: 

Німеччина (7320) Пісторіус Борис (247)


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Топ коментарі
+6
Діло швах - на кого вони всі надіялись? - на США? - але амери виростили собі сильного супротивника - Китаи
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30.04.2024 22:21
+5
Жодна доктрина НАТА не прописана під противника, який не рахується с втратами і кладе тисячі за будь-яке село. Краще б нам давали більше озброєння для переробки цієї орди
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30.04.2024 22:41
+1
введуть в радники командування бундесвера цензоровську "валєнтіну безуглу" )) буде тепер не тільки залужному та й всим кому непопадя поради давати, напрямки показувати, переводити (харчі) та кричати на пісторіуса "пачяму не в акопах!" ))
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30.04.2024 22:45
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Діло швах - на кого вони всі надіялись? - на США? - але амери виростили собі сильного супротивника - Китаи
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30.04.2024 22:21 Відповісти
Кетай зависит от Запада экономически полностью
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30.04.2024 23:04 Відповісти
А весь Світ від Китаю - як сіамські близнюки
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01.05.2024 07:21 Відповісти
А в НАТО не потрібно ? реформу ? чи нехай ракєти так і літають через країни НАТО.
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30.04.2024 22:32 Відповісти
НАТА - папірець, армії - в країнах
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30.04.2024 22:43 Відповісти
Жодна доктрина НАТА не прописана під противника, який не рахується с втратами і кладе тисячі за будь-яке село. Краще б нам давали більше озброєння для переробки цієї орди
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30.04.2024 22:41 Відповісти
доктрина НАТО прописана под подавляющее превосходство в воздухе
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30.04.2024 23:06 Відповісти
что подразумевает под собой и подавление вначале продиворадиолокационными ракетами, в комплексе самолетами F-22 и F-35 ПВО кацапчиков либо кетайцев
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30.04.2024 23:11 Відповісти
Иглами и Стингерами F-35 много не насбиваешь, а с самолетами они сами быстро разберутся со своими АФАР
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30.04.2024 23:14 Відповісти
Я так зрозумів - танків нам більше не дадуть.
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30.04.2024 22:43 Відповісти
Вот и здорово, давно пора Германии подниматься с колен и наводить порядок в европе и поблизости.
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30.04.2024 22:44 Відповісти
введуть в радники командування бундесвера цензоровську "валєнтіну безуглу" )) буде тепер не тільки залужному та й всим кому непопадя поради давати, напрямки показувати, переводити (харчі) та кричати на пісторіуса "пачяму не в акопах!" ))
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30.04.2024 22:45 Відповісти
Прокидайтеся, німці!
Та й утніть старої доброї "Венн ді зольдатен дюрхь ді штадт маршірен"!
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30.04.2024 22:57 Відповісти
Товстосракі бюргери піднімуть прапор веселки.... глибоко стурбуются і як заспівають...що аж кружки з пивом на столі рухатись почнуть
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30.04.2024 23:59 Відповісти
Резнікова з бакановим та тимошенком, можна радниками прилаштувати, аброхамія і листа жалістного, напише до меркель…
Шаповала, поставити на реалізацію надлишкового майна Бундесфера…
Роботи, не початий край…
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30.04.2024 23:46 Відповісти
За часів фрау Рібентроп до 25 разів на рік та щорічно керовніки бундесверу пили на брудершафт з олєнєводом та муму на колоквіумах та семінарах. Дайте дорогу іншим воякам.
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01.05.2024 01:31 Відповісти
Неймовірна швідкість реакції, аж вітер волосся зриває - добре що Шольц голомозий.
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01.05.2024 01:53 Відповісти
Какая там может быть реформа после уничтожения фрау Меркель 20 бригад бундесвера?Там надо создавать армию почти с нуля.
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01.05.2024 06:43 Відповісти
 
 