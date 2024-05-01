Доба на Харківщині: обстріли КАБами Харкова та Вовчанська, удари по Харківському району, евакуйовано 89 дітей з родинами

Протягом минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 15 населених Харківської області. Авіаційних обстрілів зазнали Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку 30 квітня, о 10.10, ворог завдав ударів КАБами по Харкову. Загинув 26-річний чоловік, що 10 осіб дістали поранення. У місті пошкоджені будівля установи, гаражі, автівки, приміщення залізниці, залізнична станція.

Через годину, о 11.10, росіяни обстріляли КАБами Вовчанськ. Пошкоджено приміщення підприємства, автобус, дві автівки, погрузчик, трактор.

З РСЗВ ворог у с. Веселе обстріляв дачний кооператив, горіло дві будівлі

"З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 89 дітей з родинами: Золочівська громада - 15; Борівська громада - 4; Дергачівська громада - 40; Липецька громада -30", - повідомив Синєгубов.

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