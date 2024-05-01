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Новини
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Більшість волонтерів вже не заїжджають у Часів Яр на Донеччині: ворог б’є по цивільних з артилерії та FPV-дронів

яр,часів

У Часовому Ярі залишається 682 особи, відсутнє тепло, електрика, вода. Більшість волонтерів вже не заїжджають, бо основний ризик для них становить артилерія та робота FPV- дронів, які працюють по цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.

"На цей момент місто контрольоване. Це українське місто та окупантам тут не місце. Люди у місті зараз просто існують назвати це умовами складно, бо відсутнє тепло, електрика, вода.

У місто більшість волонтерів вже не заїжджають і це показник. Основний ризик – артилерія та робота FPV- дронів, які працюють по цивільних", - йдеться в повідомленні.

Чаус наголосив, що у місті 682 особи залишається.

"На жаль за останні 3-4 дні евакуації не було. Не було охочих, щоб виїхати. Основний наратив, який люди несуть – це те, що це їхня домівка і їхня Батьківщина, і вони не хочуть йти зі своєї землі. Дітей немає у місті, основна маса людей 60+ близько 70%", - повідомив Чаус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російських військ у Часовому Яру немає, ворог продовжує штурмувати місто, - ОСУВ "Хортиця"

Він додав, що немає у місті жодного вцілілого багатоповерхового будинку. Більшість із них отримали критичні ушкодження, а у приватному секторі як мінімум відсутні вікна. Прильоти часті й дуже багато.

"Уже близько місяця у нас пік обстрілів, на спад поки не пішов, хоча цього дуже хотілось би. Максимальна кількість обстрілів щодня йде. У місті не буває тихо", – додав начальник Часовоярської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, військові з ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російські війська продовжують активно штурмувати позиції Сил оборони у районі міста Часів Яр на Донеччині. Ворог намагається взяти місто "у лещата".

Автор: 

обстріл (28212) Донецька область (8317) Часів Яр (317)


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Топ коментарі
+7
Видно зеленський Часів Яр взяв під особистий контроль.
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01.05.2024 09:43
+5
Це в основному люди похилого віку, які державі нафіг не потрібні, їм просто вже байдуже і не обов'язково "ждуни". Бо "ждунів" багато і в вишиванках
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01.05.2024 09:47
+3
"Ета іх савєцкая родіна"- основний наратив які несуть ждуни в місті.
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01.05.2024 09:42
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"Ета іх савєцкая родіна"- основний наратив які несуть ждуни в місті.
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01.05.2024 09:42 Відповісти
Це в основному люди похилого віку, які державі нафіг не потрібні, їм просто вже байдуже і не обов'язково "ждуни". Бо "ждунів" багато і в вишиванках
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01.05.2024 09:47 Відповісти
Не мели дурниць!
Куди їм їхати? Ми виїхали і zeлена влада відібрала в нас виплати, без яких неможливо зняти житло - 2/3 знайомих вимушено повертаються на ТОТ, поки zeлені витрачають десятки мільйонів на асфальт та квіточки((
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01.05.2024 09:49 Відповісти
Вони там навряд чи знають про наслідки,за які ти пишеш. Їм пропонують виїхати тому що можуть загинути. Не хочуть.
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01.05.2024 09:59 Відповісти
Видно зеленський Часів Яр взяв під особистий контроль.
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01.05.2024 09:43 Відповісти
А я от не пам'ятаю чи приїзджав він в ЧЯ?
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01.05.2024 09:56 Відповісти
Там його депутати перевіряли скільки бетону залили у "фортіфікації" ? Вважай що був і порахував на калькуляторі.
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01.05.2024 10:14 Відповісти
Мене турбує одна думка. У 2023 році наші штурмові бригади дерлись у лоб ворогу під Кліщіївкою та Роботиним. НА ФОРТИФІКАЦІЇ "лінії суровікіна". І прогризали. 2024 рік кацапи створюють кліщі раз по раз навколо міст , які планують захопити. Там, куди вони вклинились, що одразу бетон заливають ? Чому не відрізати ці виступи ? Не маю право критикувати. Просте звичайне запитання. Знаю, що у Другу світову прориви були самими небезпечними для наступаючих. Завжди намагались швиденько підтягувати фланги. А тут клешня висить ... і висить кілька діб. Така тоненька! Так і хочеться зламати.
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01.05.2024 10:16 Відповісти
Зараз не друга світова. І в кацапів є перевага. В кабах. Наші опорними розбиваються. Мінні поля розміновуються. Сіра зона втрачається. Її відбити в принципі можна. Але втримати буде неможливо.
Ну і є ще один момент який не дозволяє нам успішно там щось зробити. Точніше не дозволяє навіть почати щось робити. Це те що там вінегрет з підрозділів. З визначними межами зон відповідальності. Які в обороні. Для перерізання кишки та знищення ворога потрібно оперативне командування над силами двох-трьох бригад. Боєздатних. Командування яке змогло би спланувати і реалізувати. Нажаль цього в нас вже немає.
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01.05.2024 10:54 Відповісти
Якщо вінегрет, то Сирський має піти. Не маю право на критику генералів у час війни, але знаю одне НЕ МОЖЕШ, то не шкодь війську, не треба розкидатись людськими життями заради своїх амбіцій. Щодо КАБів то НЕ ЗГОДЕН. Ви забули досвід В.о.в. - перед атакою вогневий шквал. Цього зараз немає. А це вам не один КАБ. Дививсь відео кацапа, як він заходить в чергове село. Ніяких фортифікацій. Ворог теж як і наші ховається по підвалам. ТОБТО, ми знаходимось у рівному становищі.
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01.05.2024 11:07 Відповісти
Який ***** один каб? Ними спочатку ціле направлено розбивається все що треба. Потім штурм. Подивіться відео як кацапи на черепахах в Красногорівку в'їхали, в тг Донбас Оперативний на днях було. Там по них навіть фпв не прилетіла. Бо позиції вибиті вже були.
А вінегрет був ще до Сирського.
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01.05.2024 12:31 Відповісти
Я не бачив й не чув про артпідготовку КАБами перед штурмом. Написав один, бо кілька КАБів - це ніщо перед артпідготовкою перед атакою або бомбардуванням з Хейнкелів радянських позицій на якійсь там висоті 177.0 Розумію, що КАБ - це погано. Але ніколи не порівнюю масованість та масштабність В.о.в. Кацапи не спроможні порівнятись з гітлерівцями.
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01.05.2024 12:40 Відповісти
Старенька 98 років пішки прийшла з Очеретяного. Подалі від кацапів. Під обстрілами. Жоден волонтер не загинув. Мешканці Часового Яру хочуть смерті волонтерів ? А волонтерам немає чого робити для ЗСУ ? Пляшка води для воїна більше ніж хліб та сіль для "ждуна".
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01.05.2024 10:44 Відповісти
 
 