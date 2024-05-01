Більшість волонтерів вже не заїжджають у Часів Яр на Донеччині: ворог б’є по цивільних з артилерії та FPV-дронів

У Часовому Ярі залишається 682 особи, відсутнє тепло, електрика, вода. Більшість волонтерів вже не заїжджають, бо основний ризик для них становить артилерія та робота FPV- дронів, які працюють по цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.

"На цей момент місто контрольоване. Це українське місто та окупантам тут не місце. Люди у місті зараз просто існують назвати це умовами складно, бо відсутнє тепло, електрика, вода.

У місто більшість волонтерів вже не заїжджають і це показник. Основний ризик – артилерія та робота FPV- дронів, які працюють по цивільних", - йдеться в повідомленні.

Чаус наголосив, що у місті 682 особи залишається.

"На жаль за останні 3-4 дні евакуації не було. Не було охочих, щоб виїхати. Основний наратив, який люди несуть – це те, що це їхня домівка і їхня Батьківщина, і вони не хочуть йти зі своєї землі. Дітей немає у місті, основна маса людей 60+ близько 70%", - повідомив Чаус.

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Він додав, що немає у місті жодного вцілілого багатоповерхового будинку. Більшість із них отримали критичні ушкодження, а у приватному секторі як мінімум відсутні вікна. Прильоти часті й дуже багато.

"Уже близько місяця у нас пік обстрілів, на спад поки не пішов, хоча цього дуже хотілось би. Максимальна кількість обстрілів щодня йде. У місті не буває тихо", – додав начальник Часовоярської міської військової адміністрації.

Нагадаємо, військові з ОСУВ "Хортиця" повідомили, що російські війська продовжують активно штурмувати позиції Сил оборони у районі міста Часів Яр на Донеччині. Ворог намагається взяти місто "у лещата".