Китай є головним суперником США, - Остін

США дуже уважно спостерігають за зв’язком, який зростає, між Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном. Це викликає занепокоєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на засіданні Комітету збройних сил Палати представників заявив шеф Пентагону Ллойд Остін.

Він зазначив, що після втрат, яких зазнала Росія у війні проти України, влада Кремля звернулась до Північної Кореї, Пекіну та Тегерану. Іран продовжує забезпечувати Росію технологіями та фактичними безпілотниками.

"Це вплинуло на здатність Росії оговтатися від шкоди, якої їй завдала Україна", – додав Остін.

Він також наголосив, що Північна Корея "стає більш впевненою", оскільки вона розширює свої зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

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"Нам доведеться спостерігати за цим. Це те, що нам доведеться бути в курсі і думати на перспективу", – додав голова Пентагону.

Бюджет на 2025 фінансовий рік допоможе міністерству оборони США боротися з кількома викликами, зокрема з КНР.

"Наш запит на фінансування у разі затвердження поставить США у становище, в якому ми зможемо боротися з головним для нас викликом - Китаєм - впевнено та своєчасно", - сказав Остін.

Нагадаємо, США та їхні союзники шукають нові способи забезпечення дотримання санкцій проти Північної Кореї. Вашингтон побоюється, що Пхеньян тепер може бути сміливішим у просуванні своєї програми озброєнь.