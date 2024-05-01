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Китай є головним суперником США, - Остін

Остін назвав Китай головним суперником США

США дуже уважно спостерігають за зв’язком, який зростає, між Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном. Це викликає занепокоєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на засіданні Комітету збройних сил Палати представників заявив шеф Пентагону Ллойд Остін.

Він зазначив, що після втрат, яких зазнала Росія у війні проти України, влада Кремля звернулась до  Північної Кореї, Пекіну та Тегерану. Іран продовжує забезпечувати Росію технологіями та фактичними безпілотниками.

"Це вплинуло на здатність Росії оговтатися від шкоди, якої їй завдала Україна", – додав Остін.

Він також наголосив, що Північна Корея "стає більш впевненою", оскільки вона розширює свої зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним.

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"Нам доведеться спостерігати за цим. Це те, що нам доведеться бути в курсі і думати на перспективу", – додав голова Пентагону.

Бюджет на 2025 фінансовий рік допоможе міністерству оборони США боротися з кількома викликами, зокрема з КНР.

"Наш запит на фінансування у разі затвердження поставить США у становище, в якому ми зможемо боротися з головним для нас викликом - Китаєм - впевнено та своєчасно", - сказав Остін.

Нагадаємо, США та їхні союзники шукають нові способи забезпечення дотримання санкцій проти Північної Кореї. Вашингтон побоюється, що Пхеньян тепер може бути сміливішим у просуванні своєї програми озброєнь.

Автор: 

Іран (2009) Китай (4503) КНДР (1210) росія (64923) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+7
Спостерігайте,спостерігайте...доки етнічний китаєць президентом США стане.
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01.05.2024 10:56
+4
Сами своими инвестициями взрастили красного коммунистического Дракона, сами подняли нищих рисоедов до второй экономики мира, сами ******** их сближение с диктаторскими помойками, а теперь репу чешут, как же так получилось, что теперь снова начал образовываться двуполярный мир. Сильно вы расслабились после развала совка. Думали выиграли холодную войну и двуполярный мир уже невозможен, а оно вон как. Нужно было не в Китай вкладываться, а строить фабрики в Украине и в странах восточной Европы. В НАТО нужно было бы сразу Украину брать и не было бы сейчас таких проблем. Сейчас это бы был экономически мощный, демократический блок восточноевропейских стран - надежный союзник США. Вместо этого вы вложились в диктаторский коммунистический Китай, а Украину сделали аграно-сырьевой банановой республикой.
Хавай.те.
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01.05.2024 11:31
+3
це сказав Черчилль. Але капець.... Самі його виростили, цей Китай, так би мовити викохали собі на голову, дякуючи покійному вже Кіссінджеру, мудаку такому, ліваку кінченому.
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01.05.2024 12:27
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пипець оце ви слоупоки. що ж ви робили останні 20 років?
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01.05.2024 10:49 Відповісти
Зв"язок зростає - Китаи зростає - викормили на свою голову
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01.05.2024 10:50 Відповісти
А підорашка е теж головним ворогом США!
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01.05.2024 17:19 Відповісти
Як казав Черчель після війни :» Ми закололи НЕ ту свиню !»
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01.05.2024 17:21 Відповісти
Спостерігайте,спостерігайте...доки етнічний китаєць президентом США стане.
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01.05.2024 10:56 Відповісти
вовчик годував маленького бичка, думав користь від нього буде більша, а виріс великий бик і вовчик зрозумів, що у бика міцні роги, а у нього старі розшатані зуби.....
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01.05.2024 11:04 Відповісти
Виростили собі на голову.
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01.05.2024 11:07 Відповісти
Не лише "спостерігати за цим"! Адекватно та ефективно, а головне ВЧАСНО, дієво реагувати.
Щоб не було пізно.
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01.05.2024 11:09 Відповісти
Відгодували. На свою голову.
Як сказав хтось з розумних: "США обов'язково приймуть вірне рішення! Поки не перепробують всі можливі невірні."
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01.05.2024 11:18 Відповісти
це сказав Черчилль. Але капець.... Самі його виростили, цей Китай, так би мовити викохали собі на голову, дякуючи покійному вже Кіссінджеру, мудаку такому, ліваку кінченому.
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01.05.2024 12:27 Відповісти
Дякую ("Вік живи -- вік учись")
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01.05.2024 12:49 Відповісти
Після Пасхи перші F-16 з'являться в Україні, - речник ПС Євлаш
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01.05.2024 11:18 Відповісти
То й що ? Євлаш не сказав пАДАЛЯЦЬКУ обіцянку перемогти до .... вечора ? У кацапів згорять від сорому всі Сушки та Міги ? КАБи не полетять ? Крилаті ракети не будуть вибухати у містах України ? Краще б мовчав, і оголошував кількість літакопадів ворога !
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01.05.2024 11:32 Відповісти
F-16 быстро сократят кацапские гавнолеты
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01.05.2024 11:49 Відповісти
Якщо вони будуть оснащені обладнанням 21 сторіччя, а не з минулого. Бо завжди виникає спокуса. ЗЕкономити на допомозі жебраку. У чому ми переконались з бронетанковою технікою. Абрамси без технологій - це Т-90 й не більше.
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01.05.2024 12:26 Відповісти
Они при любом возможном оборудовании не лучше чем Су - 35. И F - 35 не лучше (самолёт в который запихали оборудования на полтора тяжёлых, но заставили инженеров как то сделать его лёгким истребителем).

Сомнительно что хоть что то поменяется.
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01.05.2024 14:57 Відповісти
Рівняти модернізовані F16 та кацапськи літаки та зброю не мае сенсу.

Бо у москалів це АналоГавнет.
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01.05.2024 17:30 Відповісти
ШО Су-35 - літак- невидимка вже ?А їх бачили у Сирії. Бомбити цивільних - майстри. Як тільки Ізраїль підняв свої Ф-35, то всі зникли, і навіть свої своїх почали збивати. Звісно, цікаво було б, щоб вони таки зустрілись. А не в теоріях.
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01.05.2024 21:24 Відповісти
F - 35 без самолётов ДРЛО тоже не невидимка. Ему придётся включать РЛС.
А ещё невидимость убивают подвесные топливные баки (без которых у него очень маленький радиус действия и продолжительность дежурства) и оружие на внешней подвеске (как раз дальние ракеты воздух - воздух, на которые такие надежды).

В Сирии Су - 35 частенько бывали. Там и Су - 57 не раз замечали. Израиль как правило использует свою авиацию не входя в воздушное пространство Сирии. Я не слышал чтоб его самолёты встречались в бою с самолётами РФ.
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01.05.2024 22:08 Відповісти
І ніколи не почуєш, бо повітряний бій літаків - це історія. Ізраїль збивав Сушки ? Збивав і кацапи не зрозуміли хто ! Бо це і є результатом роботи РЛС Ф-35. А дальність польоту - це для стратегічної авіації. Головне НЕВИДИМІСТЬ. І це у американця не забереш. А кацапу не добавиш. Бачили Сушки й бачать аж з аеродрому. А ДРЛО хіба погано ? Вони літають й будуть літати вздовж кордону. Треба, то й в Україну залетять. Бо вже буде чим збивати кацапські ракети. Я не фахівець. Не буду переконувати. Мені важливо, щоб Ф-16 були з цими РЛС, які бачать все, коли про них ніхто й не здогадується. Слава Україні !
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02.05.2024 08:57 Відповісти
"Кінець Історії" настав з розпадом Совку, так? А далі хоч трава не рости? Відгодували купу монстрів? Ну-ну. Починайте тепер плоди своєї бездіяльності.
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01.05.2024 11:20 Відповісти
Вы с оркостаном ничего не можете сделать!. Куда вам с Китаем тягаться.
Позорище. Послал же Бог, союзничков...
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01.05.2024 11:24 Відповісти
чайники бракоделы ,они без США ничто
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01.05.2024 11:26 Відповісти
Отакої ! 30 років піднімали соціалістичну економічну могутність Китаю всім капіталізмом !!! А тепер раптом прозріли ? ! Комуністична модель суспільства ніколи не змириться з іншою суспільною системою. Це конкуренція на виживання !
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01.05.2024 11:27 Відповісти
Ні одна соціалістична Єкономіка у світі не вижила!

На це є багато прикладів- ГДР, Південна Корея, та інші.

Чому, тому що перемагає відкритий ринок з демократичним суспільством.

Діктатура не здатна створити прогресивну єкономіку. Це аксіома.
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01.05.2024 17:35 Відповісти
Китай пішов на схрещення тоталітаризму з ринковою економікою. І це спрацювало. Капіталісти побігли отримувати надприбутки. Створили економічну еліту Китаю. Сьогодні вони вже йдуть на конкуренцію з тими ж капіталістами. І все це з дозволу Диктатора, який як ***** хоче бути вічним вождем. До речі, це вже не чистий соціалізм. Це сурогат Леніна й Рокфеллера.
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01.05.2024 21:33 Відповісти
Русофобієй попахіваєт.
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01.05.2024 11:30 Відповісти
Сами своими инвестициями взрастили красного коммунистического Дракона, сами подняли нищих рисоедов до второй экономики мира, сами ******** их сближение с диктаторскими помойками, а теперь репу чешут, как же так получилось, что теперь снова начал образовываться двуполярный мир. Сильно вы расслабились после развала совка. Думали выиграли холодную войну и двуполярный мир уже невозможен, а оно вон как. Нужно было не в Китай вкладываться, а строить фабрики в Украине и в странах восточной Европы. В НАТО нужно было бы сразу Украину брать и не было бы сейчас таких проблем. Сейчас это бы был экономически мощный, демократический блок восточноевропейских стран - надежный союзник США. Вместо этого вы вложились в диктаторский коммунистический Китай, а Украину сделали аграно-сырьевой банановой республикой.
Хавай.те.
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01.05.2024 11:31 Відповісти
Інвестиції не шукають вигідні країни, а вигідні умови. Треба було Україні не олігархів плекати, а створювати умови для інвестицій та свого бізнесу. ЗАКОН ДЛЯ ВСІХ, а не закон по телефону.
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01.05.2024 21:37 Відповісти
Значить не домовились
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01.05.2024 11:56 Відповісти
Це стало після того, як ЗСУ утилізували армію РФ ...
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01.05.2024 12:47 Відповісти
Армия РФ сейчас сильнее чем была в начале войны. Уже хотя бы потому, что приобрела огромный боевой опыт.

Стали массово использоваться беспилотники. Появилось много нового оружия, вроде КАБов. Экономика перестроилась на войну.

Да даже тупо количественно стала больше.
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01.05.2024 14:51 Відповісти
Радянський союз теж був « могутнім». А розвалився « несподівано», тадуже швидко.

Міф про @ другу армію» у світі розвіяний назавжди!

Смерть рашістским окупантам!
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01.05.2024 17:25 Відповісти
КАБи давно не нова зброя. Якби Захід не тягнув з ППО та F-16 не було б такої проблеми взагалі. А заборона бити по території окупанта - це взагалі що?
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08.05.2024 22:09 Відповісти
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІКАРАГУА, СИРІЯ

2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН

3) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, ЕРИТРЕЯ, КОНГО, ЛІВІЯ, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, ЦАР

4) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, НАМІБІЯ, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, СЕНЕГАЛ, ТОГО

6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ЛІВАН, М'ЯНМА, ПАКИСТАН, ЧАД, ШРІ-ЛАНКА, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ГРУЗІЯ)

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)

Нова ******* «ВІСЬ ЗЛА».
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01.05.2024 13:15 Відповісти
 
 