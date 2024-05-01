Китай є головним суперником США, - Остін
США дуже уважно спостерігають за зв’язком, який зростає, між Китаєм, Росією, Північною Кореєю та Іраном. Це викликає занепокоєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на засіданні Комітету збройних сил Палати представників заявив шеф Пентагону Ллойд Остін.
Він зазначив, що після втрат, яких зазнала Росія у війні проти України, влада Кремля звернулась до Північної Кореї, Пекіну та Тегерану. Іран продовжує забезпечувати Росію технологіями та фактичними безпілотниками.
"Це вплинуло на здатність Росії оговтатися від шкоди, якої їй завдала Україна", – додав Остін.
Він також наголосив, що Північна Корея "стає більш впевненою", оскільки вона розширює свої зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Нам доведеться спостерігати за цим. Це те, що нам доведеться бути в курсі і думати на перспективу", – додав голова Пентагону.
Бюджет на 2025 фінансовий рік допоможе міністерству оборони США боротися з кількома викликами, зокрема з КНР.
"Наш запит на фінансування у разі затвердження поставить США у становище, в якому ми зможемо боротися з головним для нас викликом - Китаєм - впевнено та своєчасно", - сказав Остін.
Нагадаємо, США та їхні союзники шукають нові способи забезпечення дотримання санкцій проти Північної Кореї. Вашингтон побоюється, що Пхеньян тепер може бути сміливішим у просуванні своєї програми озброєнь.
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Щоб не було пізно.
Як сказав хтось з розумних: "США обов'язково приймуть вірне рішення! Поки не перепробують всі можливі невірні."
Сомнительно что хоть что то поменяется.
Бо у москалів це АналоГавнет.
А ещё невидимость убивают подвесные топливные баки (без которых у него очень маленький радиус действия и продолжительность дежурства) и оружие на внешней подвеске (как раз дальние ракеты воздух - воздух, на которые такие надежды).
В Сирии Су - 35 частенько бывали. Там и Су - 57 не раз замечали. Израиль как правило использует свою авиацию не входя в воздушное пространство Сирии. Я не слышал чтоб его самолёты встречались в бою с самолётами РФ.
Позорище. Послал же Бог, союзничков...
На це є багато прикладів- ГДР, Південна Корея, та інші.
Чому, тому що перемагає відкритий ринок з демократичним суспільством.
Діктатура не здатна створити прогресивну єкономіку. Це аксіома.
Хавай.те.
Стали массово использоваться беспилотники. Появилось много нового оружия, вроде КАБов. Экономика перестроилась на войну.
Да даже тупо количественно стала больше.
Міф про @ другу армію» у світі розвіяний назавжди!
Смерть рашістским окупантам!
2) КИТАЙ + В'ЄТНАМ, ВІРМЕНІЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, ЛАОС, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН
3) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, ЕРИТРЕЯ, КОНГО, ЛІВІЯ, МОЗАМБІК, НІГЕР, ПІВД.СУДАН, ЦАР
4) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕФІОПІЯ, НАМІБІЯ, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ГРЕНАДА, ДОМІНІКА, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, САЛЬВАДОР, СЕНЕГАЛ, ТОГО
6) ІНДІЯ + АФГАНІСТАН, БАНГЛАДЕШ, ЛІВАН, М'ЯНМА, ПАКИСТАН, ЧАД, ШРІ-ЛАНКА, (АЗЕРБАЙДЖАН), (ГРУЗІЯ)
7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (ТУРЕЧЧИНА)
Нова ******* «ВІСЬ ЗЛА».