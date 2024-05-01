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Новини Війна
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Окупанти скинули КАБи на автівку та будинок у Золочеві на Харківщині: 2 людини загинули, 13 поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 квітня, війська РФ обстріляли цивільну автівку та будинок у селищі Золочів Богодухівського району на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Дані ОВА щодо удару по Золочеву

За словами Синєгубова, по селищу ворог сьогодні о 10:00 завдав ударів КАБами.

"Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці. Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання - постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОВА, усі обставини з‘ясовуються. Інформація оновлюється.

Оновлена інформація щодо удару по Золочеву

Згодом Синєгубов повідомив, що зросла кількість постраждалих через ворожий удар по Золочеву, серед них - дитина.

За уточненими даними ОВА, через ворожий обстріл смт Золочів керованими авіабомбами дві людини загинули та шість постраждали, серед них - 11 річний хлопець. 

Оновлення станом на 20:50:

Харківська міська прокуратура повідомила: "Кількість травмованих зросла до тринадцяти людей, серед яких: шість цивільних чоловіків, шість жінок та 11-річний хлопчик".

обстріл Золочева
обстріл Золочева
обстріл Золочева

Так, загинули чоловік 64 років та 38-річна жінка, обидва місцеві, вони перебували у автівці в районі влучання ворожого КАБу.

обстріл Золочева
обстріл Золочева
обстріл Золочева

"74-річна жінка та 77-річний цивільний чоловік були госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами. Їхній стан оцінюється як середній. 35-річному пораненому чоловіку з легким станом надали допомогу амбулаторно", - зазначає Синєгубов.

Також, за його словами, постраждали 50-річний чоловік, 41-річна жінка та 11-річний юнак. Усім медики надали необхідну меддопомогу.

Окрім того, очільник ОВА інформує, що пошкоджено адміністративні приміщення, будівлю Ощадбанку, понад 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок.

Дані слідства щодо удару по Золочеву

Як повідомили в Офісі генпрокурора, окупанти вдарили з авіації по центру селища Золочів. За попередніми даними, ворог використали 3 УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

За даними слідства, пошкоджено адміністративні будівлі, приватні житлові будинки. Знищено щонайменше 20 автівок.

"Загинули чоловік та його 38-річна донька. Вони перебували в одному автомобілі. Наразі також відомо про пʼятьох поранених (ОВА інформує по 6 постраждалих. - Ред.)", - йдеться у повідомленні..

Обстріл Золочева
Обстріл Золочева
Обстріл Золочева
Обстріл Золочева
Обстріл Золочева
Обстріл Золочева

Як інформував Цензор.НЕТ, 1 травня під час повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух, зафіксовано приліт у приватний будинок.

Автор: 

обстріл (28212) Харківщина (6054) КАБ (346)


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Топ коментарі
+6
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01.05.2024 21:09
+3
С@ки. Щоб вони всі так лягли.
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01.05.2024 21:58
+1
Кацапи використовують зброю невибіркової дії. Його використання може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

"У радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві уламки та уламки ракети. У них є підстави вважати, що рішення про застосування такої зброї було прийнято офіцерами ЗС РФ навмисно, щоб убити якомога більше мирних українців.
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01.05.2024 14:13
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Сьогодні, 1 травня...
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01.05.2024 13:15 Відповісти
Кацапи використовують зброю невибіркової дії. Його використання може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

"У радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві уламки та уламки ракети. У них є підстави вважати, що рішення про застосування такої зброї було прийнято офіцерами ЗС РФ навмисно, щоб убити якомога більше мирних українців.
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01.05.2024 14:13 Відповісти
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01.05.2024 21:09 Відповісти
Эта фейк! Пацаны, просто лежат после приёма пиСЧи на лужайке - даже в Уставе прописано после обеда 30 минут без физнагрузок....
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01.05.2024 21:16 Відповісти
ATACMS M-39 vlucil po kacapam.Eti ne ocen tocnyje raketi ix dalnost do 165 kilometrov,no v danom sluce tocno urazyli, okolo 1000 golf sarov polucili kacapi.Tam byla zest
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01.05.2024 21:28 Відповісти
Kazdi iz golf sarov zryvajetsia i porazajet gde to 15 metrov,eto dlia pexoti oni bolse vsego
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01.05.2024 21:32 Відповісти
Mogli i drygije modifikaciji peredat takze M39a1 i drugyje te sto do 300 kilometrov bjut,no etom sluce polne xvatilo i tex.Dzonkoj takze takimi byli,tam po PVO,po tiazoloj texniki tankam oni nepodxodit
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01.05.2024 21:50 Відповісти
С@ки. Щоб вони всі так лягли.
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01.05.2024 21:58 Відповісти
Чому той блетгород ще не зрівняли із землею?
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01.05.2024 22:14 Відповісти
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01.05.2024 22:25 Відповісти
321сы... На цій частині суші хоча б пара людеподобних лишилася?
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02.05.2024 00:25 Відповісти
 
 