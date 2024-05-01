Окупанти скинули КАБи на автівку та будинок у Золочеві на Харківщині: 2 людини загинули, 13 поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 квітня, війська РФ обстріляли цивільну автівку та будинок у селищі Золочів Богодухівського району на Харківщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Дані ОВА щодо удару по Золочеву

За словами Синєгубова, по селищу ворог сьогодні о 10:00 завдав ударів КАБами.

"Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці. Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання - постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОВА, усі обставини з‘ясовуються. Інформація оновлюється.

Оновлена інформація щодо удару по Золочеву

Згодом Синєгубов повідомив, що зросла кількість постраждалих через ворожий удар по Золочеву, серед них - дитина.

За уточненими даними ОВА, через ворожий обстріл смт Золочів керованими авіабомбами дві людини загинули та шість постраждали, серед них - 11 річний хлопець.

Оновлення станом на 20:50:

Харківська міська прокуратура повідомила: "Кількість травмованих зросла до тринадцяти людей, серед яких: шість цивільних чоловіків, шість жінок та 11-річний хлопчик".







Так, загинули чоловік 64 років та 38-річна жінка, обидва місцеві, вони перебували у автівці в районі влучання ворожого КАБу.







"74-річна жінка та 77-річний цивільний чоловік були госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами. Їхній стан оцінюється як середній. 35-річному пораненому чоловіку з легким станом надали допомогу амбулаторно", - зазначає Синєгубов.

Також, за його словами, постраждали 50-річний чоловік, 41-річна жінка та 11-річний юнак. Усім медики надали необхідну меддопомогу.

Окрім того, очільник ОВА інформує, що пошкоджено адміністративні приміщення, будівлю Ощадбанку, понад 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок.

Дані слідства щодо удару по Золочеву

Як повідомили в Офісі генпрокурора, окупанти вдарили з авіації по центру селища Золочів. За попередніми даними, ворог використали 3 УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

За даними слідства, пошкоджено адміністративні будівлі, приватні житлові будинки. Знищено щонайменше 20 автівок.

"Загинули чоловік та його 38-річна донька. Вони перебували в одному автомобілі. Наразі також відомо про пʼятьох поранених (ОВА інформує по 6 постраждалих. - Ред.)", - йдеться у повідомленні..













Як інформував Цензор.НЕТ, 1 травня під час повітряної тривоги у Харкові пролунав вибух, зафіксовано приліт у приватний будинок.