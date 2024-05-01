ФСБ РФ допитала першого заступника міністра оборони Шойгу Цалікова у справі про корупцію в міністерстві, - британська розвідка

У справі про корупцію в міністерстві оборони РФ було допитано першого заступника міністра оборони Росії Руслана Цалікова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Зазначається, розслідування щодо заступника міністра оборони Росії Сергія Шойгу, Тимура Іванова, ймовірно, зачепило більш високопоставленого – першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова.

Останнього називають покровителем Іванова. І він фактично є третьою особою в ієрархії Міністерства оборони РФ, після міністра оборони Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова.

"Як і Іванов, Цаліков має давні зв'язки з міністром оборони Шойгу. Він працював під керівництвом Шойгу в Міністерстві з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, а потім пішов за ним спочатку до офісу губернатора Московської області, а потім 2012 року - в Міноборони", - зазначили у розвідці.

При цьому британські аналітики припускають, що розслідування щодо Іванова може зачепити і міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства Міноборони побудували будинок для Сілуанова.

Нагадаємо, наприкінці квітня заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря.

Що ще відомо про Цалікова?

Цаліков є довіреною особою та близьким другом Сергія Шойгу. Він працює з ним майже 30 років. Починали працювати ще у міністерстві надзвичайних ситуацій: поки Шойгу керував міністерством, Цаліков був його заступником.

Під час перебування Шойгу у кріслі губернатора Московської області, Цаліков також обіймав посаду його заступника. А потім "мігрував" слідом за Шойгу і в міноборони.

Як і Шойгу, в армії Цаліков не служив, що не завадило йому отримати генеральські погони. Він курирує "Юнармію" і безглузді "патріотичні" об'єкти, що коштують бюджету РФ величезних грошей. Але головна його робота - особистий піар Шойгу. Він "домовляється" з російськими ЗМІ про те, щоб вони не писали про міністра оборони РФ нічого поганого. "Героїчним образом" Шойгу також зобов'язаний Цалікову.

А генерал Ігор Конашенков, який щодня розповідає про "перемоги" "другої армії світу" в Україні, - його безпосередній підлеглий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін може закінчити війну в Україні за п’ять хвилин - одним дзвінком міністру оборони Росії Шойгу, - Сікорський