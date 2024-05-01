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ФСБ РФ допитала першого заступника міністра оборони Шойгу Цалікова у справі про корупцію в міністерстві, - британська розвідка

руслан,цаліков

У справі про корупцію в міністерстві оборони РФ було допитано першого заступника міністра оборони Росії Руслана Цалікова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

Зазначається, розслідування щодо заступника міністра оборони Росії Сергія Шойгу, Тимура Іванова,  ймовірно, зачепило більш високопоставленого – першого заступника міністра оборони Руслана Цалікова.

Останнього називають покровителем Іванова. І він фактично є третьою особою в ієрархії Міністерства оборони РФ, після міністра оборони Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова.

"Як і Іванов, Цаліков має давні зв'язки з міністром оборони Шойгу. Він працював під керівництвом Шойгу в Міністерстві з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, а потім пішов за ним спочатку до офісу губернатора Московської області, а потім 2012 року -  в Міноборони", - зазначили у розвідці.

При цьому британські аналітики припускають, що розслідування щодо Іванова може зачепити і міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства Міноборони побудували будинок для Сілуанова.

Нагадаємо, наприкінці квітня заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря.

Що ще відомо про Цалікова?

Цаліков є довіреною особою та близьким другом Сергія Шойгу. Він працює з ним майже 30 років. Починали працювати ще у міністерстві надзвичайних ситуацій: поки Шойгу керував міністерством, Цаліков був його заступником.

Під час перебування Шойгу у кріслі губернатора Московської області, Цаліков також обіймав посаду його заступника.  А потім "мігрував" слідом за Шойгу і в міноборони.

Як і Шойгу, в армії Цаліков не служив, що не завадило йому отримати генеральські погони. Він курирує "Юнармію" і безглузді "патріотичні" об'єкти, що коштують бюджету РФ величезних грошей. Але головна його робота - особистий піар Шойгу. Він "домовляється" з російськими ЗМІ про те, щоб вони не писали про міністра оборони РФ нічого поганого. "Героїчним образом" Шойгу також зобов'язаний Цалікову.

А генерал Ігор Конашенков, який щодня розповідає про "перемоги" "другої армії світу" в Україні, - його безпосередній підлеглий.

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Автор: 

Велика Британія (5544) Шойгу Сергій (626) зовнішня розвідка (463) Міноборони рф (701)


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Бєрія?
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01.05.2024 13:13 Відповісти
Почём сейчас на свинособакии оленьи рога и копыта от шлангу?
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01.05.2024 13:24 Відповісти
після того, як під час допиту був посажений на пляшку, він змінив фамілію на нецаліков ))
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01.05.2024 13:25 Відповісти
Там ще є Садовенко, нач секретаріату. Уроженець Житомира, біля Шойгу більше 30 років. Це через його бувшу і почалося це цунамі. Рамси попутали. Жєнщін х....... плющать в Європі, а тимурівки гарцюють по Європах і шлють всім привіт.
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01.05.2024 13:32 Відповісти
Опыт перенимают, как больше украсть. И наши тоже у них учатся.
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01.05.2024 13:33 Відповісти
Ой!А казали що на расіі не боряться з корупцією(навалний).Ти диви як ще борються.І не просто з чінушею,а з самим протеже мін.оборони.З полосканієм в рос.змі.Теж,як і в нас з початком повномаштабної війни.І теж до 24.02 ніхто не помічав ні колоборантів,ні агентів,ні хабарників.Стабільність!
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01.05.2024 13:37 Відповісти
Найманці з Непалу тікають від російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства - величезні втрати під час "м'ясних штурмів" та жорстоке ставлення командирів.
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01.05.2024 14:08 Відповісти
Який жах! А в Україні того не ма є.
Бо всі корупціонери виїхали за кордон!
Ось вона корумпована Росія! В нас то все не так. У нас все по справедливості!
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01.05.2024 22:20 Відповісти
 
 