До 6 зросла кількість жертв ракетного удару по Одесі 29 квітня

Зросла кількість жертв внаслідок ракетної атаки військ РФ на Одесу, здійсненої увечері 29 квітня.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до 6 .

"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Удар по Одесі "Іскандерами" може бути ознакою нового терору РФ проти цивільних в Україні, - The New York Times

Удар військ РФ по Одесі 29 квітня

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, рашисти вдарили балістичною ракетою з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед містян та гостей міста локацій.

Також повідомлялося, що станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5.