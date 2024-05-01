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Новини Війна
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До 6 зросла кількість жертв ракетного удару по Одесі 29 квітня

одеса

Зросла кількість жертв внаслідок ракетної атаки військ РФ на Одесу, здійсненої увечері 29 квітня.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, кількість загиблих внаслідок атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до 6 .

"На жаль, сьогодні у лікарні помер чоловік, за життя якого лікарі боролись до останнього", - йдеться у повідомленні.

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Удар військ РФ по Одесі 29 квітня 

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, увечері 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, рашисти вдарили балістичною ракетою з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед містян та гостей міста локацій.

Також повідомлялося, що станом на ранок 30 квітня кількість жертв ракетного удару по Одесі зросла до 5.

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обстріл (28212) Одеса (5437) жертви (1779)


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Кивалов ?
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01.05.2024 14:43 Відповісти
. Кивалов в результате атаки россиян на Одессу получил ранения правого бедра.
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01.05.2024 14:53 Відповісти
 
 