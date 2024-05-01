Угорщина може сповільнити переговори з Україною щодо вступу до Євросоюзу, - експосол ЄС Мінгареллі

Експосол ЄС у Києві Хюг Мінгареллі припустив, що головування Угорщини у Раді Євросоюзу, яке розпочнеться 1 липня, може уповільнити процес зближення України з Європейським Союзом. За його словами, діяти потрібно швидко, поки головування залишається за Бельгією.

Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мінгареллі зазначив, що друзі України в Брюсселі, і він у тому числі сподіваються на проведення у кінці червня міжурядової конференції з Києвом, яка стане фактичним початком переговорів про вступ до ЄС. На думку політика, це найбільш слушний і стратегічний час, який припаде на період після виборів до Європарламенту і перед початком головування Угорщини в ЄС.

"Потрібно діяти швидко, поки головування досі залишається за Бельгією", – наголосив Мінгареллі.

Читайте також: Україна може інтегруватися в ЄС і до завершення війни, - колишній посол ЄС Мінгареллі

"Нікому вже не треба пояснювати, що позиція Угорщини не гратиме на користь України, тому коли Будапешт очолить Раду ЄС на шість місяців, починаючи з липня, це може суттєво вповільнити процеси для Києва", - вважає експосол.

За його словами, країна на чолі Ради ЄС має певні важелі впливу. Наприклад, саме вона запускає міжурядову конференцію. Водночас він нагадав, що у ЄС активно впроваджують принцип голосування кваліфікованою більшістю. Це означає, що для ухвалення рішення більше не знадобиться згода всіх, а достатньо буде голосів друзів України, яких у ЄС більшість.

Читайте також: Угорщина продовжує блокувати військову допомогу ЄС Україні, – Сіярто

Раніше президенти трьох балтійських країн у спільній заяві до 20-річчя членства Естонії, Литви та Латвії у ЄС закликали до проведення міжурядових конференцій з Україною, а також Молдовою, і до початку переговорів про вступ із ними у червні 2024 року.