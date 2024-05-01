На Хмельниччині працівнику судової охорони, який за $20 000 обіцяв "домовитися" з ДБР про закриття справи, повідомлено про підозру
Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира одного з підрозділів служби судової охорони на Хмельниччині. Він за 20 тисяч доларів обіцяв фігуранту кримінального провадження Бюро "допомогти" йому закрити справу.
Про це повідомили в ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, правоохоронець - фігурант кримінального провадження - пропонував гроші під час складання адмінпротоколу за водіння в стані сп’яніння (ч. 1 ст. 370 ККУ).
Посадовець служби судової охорони розповів правоохоронцю, що знайомий з прокурорами Хмельницької спеціалізованої прокуратури та працівниками ДБР. Він запевнив, що за $20 000 може залучити свої зв’язки та спробувати домовитися про закриття провадження.
Працівник служби судової охорони підозрюється у пропозиції та обіцянці здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб (ч. 2 ст. 369-2 ККУ).
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Агов, Кулеба? Де там твоя справедливість? Не хочеш іі тут пошукати?