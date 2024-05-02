США уважно відстежують військову співпрацю РФ з Іраном та Північною Кореєю. Будуть реагувати на спроби інших країн посилити військово-промисловий потенціал Росії, - Пентагон
США поки невідомі факти безпосередньої участі громадян Північної Кореї у війні, але усі зв’язки відстежуватимуться.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявила заступник речника Міноборони США Сабріна Сінгх.
"Ми стурбовані поглибленням відносин між КНДР, Росією й Іраном, що підживлюють РФ на полі бою в Україні, оскільки вона продовжує вести незаконну війну та вбивати багатьох невинних українських цивільних", - сказала вона.
За її словами, Вашингтон стурбований поглибленням відносин між КНДР, Росією й Іраном. Проте, наприклад підтвердження фактів безпосередньої участі громадян Північної Кореї у війні в Україні немає
"Але ми точно знаємо, що КНДР готова підтримати Росію в її війні проти України, і це одна з країн, яка підтримує Росію разом з Іраном", - сказала вона.
Сінгх наголосила, що США не лише відстежують ситуацію, а й посилюють взаємодію із союзниками в регіоні.Також вона зазначила, що Вашингтон надає Україні потрібну для фронту зброю і запроваджує санкції проти тих, хто допомагає Росії у війні.
Нагадаємо, у березні міноборони Південної Кореї повідомило, що Північна Корея з 2023 року відправила в Росію близько 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.
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Однак заковика тут у тому, що лише санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН, є, відповідно до міжнародного права, обов'язковими для всіх країн. І на даний момент є низка великих держав, таких як Індія, Бразилія та Китай, які не дотримуються західних санкцій проти Росії.
Більше того навіть американські та європейські банки кредитували Іран до жовтня 22 року, поки журналісти у зв'язку з можливою поставкою дронів в рашу не нарили інформацію про кредит на 3 млрд... долларів... Мотивували ці кредити тим що прості люди нічого не винні і вони кредитують тільки людей...
Ви маєте зрозуміти що всі поставки дешевих ресурсів в промислову площадку заходу - Азію будуть мати місце завжди тому що це міліарди долларів прибутку для великих компаній і політики будуть дивтись на це крізь пальці поки не почнуть тикати в це носом журналісти ... або Іран не почне зариватись агресивною політикою
це все моніторилось просто нікому не було потрібно припиняти такий екпорт
пильно дивляться
потужно занепокоюються
типова куколдова поведінка