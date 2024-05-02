США уважно відстежують військову співпрацю РФ з Іраном та Північною Кореєю. Будуть реагувати на спроби інших країн посилити військово-промисловий потенціал Росії, - Пентагон

США поки невідомі факти безпосередньої участі громадян Північної Кореї у війні, але усі зв’язки відстежуватимуться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявила заступник речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

"Ми стурбовані поглибленням відносин між КНДР, Росією й Іраном, що підживлюють РФ на полі бою в Україні, оскільки вона продовжує вести незаконну війну та вбивати багатьох невинних українських цивільних", - сказала вона.

За її словами, Вашингтон стурбований поглибленням відносин між КНДР, Росією й Іраном. Проте, наприклад підтвердження фактів безпосередньої участі громадян Північної Кореї у війні в Україні немає

"Але ми точно знаємо, що КНДР готова підтримати Росію в її війні проти України, і це одна з країн, яка підтримує Росію разом з Іраном", - сказала вона.

Сінгх наголосила, що США не лише відстежують ситуацію, а й посилюють взаємодію із союзниками в регіоні.Також вона зазначила, що Вашингтон надає Україні потрібну для фронту зброю і запроваджує санкції проти тих, хто допомагає Росії у війні.

Нагадаємо, у березні міноборони Південної Кореї повідомило, що Північна Корея з 2023 року відправила в Росію близько 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.