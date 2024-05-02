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Новини Війна
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США уважно відстежують військову співпрацю РФ з Іраном та Північною Кореєю. Будуть реагувати на спроби інших країн посилити військово-промисловий потенціал Росії, - Пентагон

китай,кндр,росія,іран

США поки невідомі факти безпосередньої участі громадян Північної Кореї у війні, але усі зв’язки відстежуватимуться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявила заступник речника Міноборони США Сабріна Сінгх.

"Ми стурбовані поглибленням відносин між КНДР, Росією й Іраном, що підживлюють РФ на полі бою в Україні, оскільки вона продовжує вести незаконну війну та вбивати багатьох невинних українських цивільних", - сказала вона.

За її словами, Вашингтон стурбований поглибленням відносин між КНДР, Росією й Іраном. Проте, наприклад підтвердження фактів  безпосередньої участі громадян Північної Кореї у війні в Україні немає

"Але ми точно знаємо, що КНДР готова підтримати Росію в її війні проти України, і це одна з країн, яка підтримує Росію разом з Іраном", - сказала вона.

Сінгх наголосила, що США не лише відстежують ситуацію, а й посилюють взаємодію із союзниками в регіоні.Також вона зазначила, що Вашингтон надає Україні потрібну для фронту зброю і запроваджує санкції проти тих, хто допомагає Росії у війні.

Нагадаємо, у березні міноборони Південної Кореї повідомило, що Північна Корея з 2023 року відправила в Росію близько 7 тисяч контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.

Автор: 

Пентагон (1415) Сінгх Сабріна (48)


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Топ коментарі
+3
Ми (Вашингтон) стурбовані...
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02.05.2024 07:35
+3
Тому що тих санкцій в реальності не було... Іран екпортував нафту під різними програмами .... просто дешевше риночної ціни.... А взамін західні компанії поставляли туди різне обладнання....

Більше того навіть американські та європейські банки кредитували Іран до жовтня 22 року, поки журналісти у зв'язку з можливою поставкою дронів в рашу не нарили інформацію про кредит на 3 млрд... долларів... Мотивували ці кредити тим що прості люди нічого не винні і вони кредитують тільки людей...

Ви маєте зрозуміти що всі поставки дешевих ресурсів в промислову площадку заходу - Азію будуть мати місце завжди тому що це міліарди долларів прибутку для великих компаній і політики будуть дивтись на це крізь пальці поки не почнуть тикати в це носом журналісти ... або Іран не почне зариватись агресивною політикою
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02.05.2024 08:17
+2
Та пох кореицям мороз "санкціі" - путлєр вже притаранив від них 2.5 млн снарядів
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02.05.2024 07:52
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Західним санкціям проти Ірану скоро виповниться 40 років. Їх дія обмежена, але альтернативи їм немає, кажуть фахівці.
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02.05.2024 07:28 Відповісти
Якщо вірити китайському уряду, країна взагалі не імпортує іранську нафту. Жодної бочки. Натомість Китай купує багато малайзійської. Настільки, що, згідно з офіційними даними китайської митниці, Пекін імпортує з Малайзії більш ніж удвічі більше нафти, ніж видобуває насправді.
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02.05.2024 07:33 Відповісти
До вторгнення Росії в Україну Іран був державою, проти якої було запроваджено найбільшу кількість різноманітних обмежень у світі. Зараз США та ЄС запровадили понад 5000 різних цільових санкцій проти Російської Федерації - більше, ніж проти Ірану, Венесуели, М'янми та Куби разом узятих.
Однак заковика тут у тому, що лише санкції, запроваджені Радою Безпеки ООН, є, відповідно до міжнародного права, обов'язковими для всіх країн. І на даний момент є низка великих держав, таких як Індія, Бразилія та Китай, які не дотримуються західних санкцій проти Росії.
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02.05.2024 07:36 Відповісти
Тому що тих санкцій в реальності не було... Іран екпортував нафту під різними програмами .... просто дешевше риночної ціни.... А взамін західні компанії поставляли туди різне обладнання....

Більше того навіть американські та європейські банки кредитували Іран до жовтня 22 року, поки журналісти у зв'язку з можливою поставкою дронів в рашу не нарили інформацію про кредит на 3 млрд... долларів... Мотивували ці кредити тим що прості люди нічого не винні і вони кредитують тільки людей...

Ви маєте зрозуміти що всі поставки дешевих ресурсів в промислову площадку заходу - Азію будуть мати місце завжди тому що це міліарди долларів прибутку для великих компаній і політики будуть дивтись на це крізь пальці поки не почнуть тикати в це носом журналісти ... або Іран не почне зариватись агресивною політикою
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02.05.2024 08:17 Відповісти
Багато нафти іранські танкери вивозили просто в відкрите море де відбувалася перевалка на інші танкери та з іншими документами походження вантажу. Знаю особисто одного сусіда який працював на такому іранському танкеру декілька років.
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02.05.2024 10:03 Відповісти
В перській затоці постійно патрулюють американські військові кораблі... ні один танкер не міг виплисти з Ірану без їх відома та стати на так звану перегрузку в міжнародних водах з виключеним транспордером...

це все моніторилось просто нікому не було потрібно припиняти такий екпорт
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02.05.2024 10:50 Відповісти
Практично це могло бути перекрито. А по факту ніхто нічого не перекривав.
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02.05.2024 10:56 Відповісти
40 років неефективності санкцій. США ще не зрозуміла, що санкції чорту не перешкода. Його з хати через двері - він у хату у вікно.
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02.05.2024 09:06 Відповісти
Ми (Вашингтон) стурбовані...
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02.05.2024 07:35 Відповісти
Та пох кореицям мороз "санкціі" - путлєр вже притаранив від них 2.5 млн снарядів
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02.05.2024 07:52 Відповісти
Цікаво,що США можуть зробити проти Північної Кореї,якщо вона майже відрізана від світу.
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02.05.2024 08:02 Відповісти
Наблюдайтє, завідуйтє.
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02.05.2024 08:11 Відповісти
уважно відстежують
пильно дивляться
потужно занепокоюються

типова куколдова поведінка
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02.05.2024 09:00 Відповісти
Ізраїлю треба ще раз нагадати Ірану ХТО В ДОМІ ГОСПОДАР ! Бо буде пізно, якщо бомбу зберуть таки !
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02.05.2024 09:03 Відповісти
 
 