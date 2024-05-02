Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 470 870 осіб (+1030 за добу), 7332 танки, 12 044 артсистеми, 14 096 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 470 870 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 470870 (+1030) осіб,

танків 7332 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 14096 (+29) од,

артилерійських систем – 12044 (+20) од,

РСЗВ – 1053 (+0) од,

засоби ППО ‒ 784 (+4) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23),

крилаті ракети ‒ 2126 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16224 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1988 (+8)

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