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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 470 870 осіб (+1030 за добу), 7332 танки, 12 044 артсистеми, 14 096 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 470 870 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 470870 (+1030) осіб,
  • танків  7332 (+20) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 14096 (+29) од,
  • артилерійських систем – 12044 (+20) од,
  • РСЗВ – 1053 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 784 (+4) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16224 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1988 (+8)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ліквідували близько 27 тисяч росіян та 4,5 тисячі одиниць ворожої техніки у квітні, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА

Ліквідація окупантів за 1 травня 2024 року

Автор: 

армія рф (17207) Генштаб ЗС (6493) ліквідація (3859) знищення (7142)


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Топ коментарі
+20
Минув 3721 день москальсько-української війни.
130! одиниць техніки та 1030! чумардосів.
Арта 20, броня 49, логістика 49.
Темп утилізації свинособак достойний.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 470 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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02.05.2024 08:48
+16
Дураки там не закінчуються,от що найгірше
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02.05.2024 08:09
+12
Дайошь к началу осени 800 000 москалiв у скотомогильнику.
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02.05.2024 08:26
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Танки - ***** - в рашки не закінчуються - мабуть все НАТО має менше
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02.05.2024 08:07 Відповісти
Дураки там не закінчуються,от що найгірше
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02.05.2024 08:09 Відповісти
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02.05.2024 10:43 Відповісти
Так з 1945-го накопичували! Старіші продавали по всьому світу а новішими бази зберігання поповнювали - готувалися до "броска на Ла-Манш"
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02.05.2024 08:24 Відповісти
там ще з другої світової є техніка
десятки тисяч
і впк у ***** працює по повній
виробники бпла куярать в 3 зміни а наші закриваються бо нема замовлень від МО
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02.05.2024 08:36 Відповісти
Слухай, тезко! Які десятки тисяч? Десять тисяч було на базах зберігання. І 3330 шт в строю. *****!
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02.05.2024 08:57 Відповісти
З чого це ви вирішили? З того, що їх продовжують знищувати на фронті? Поцікавтеся осінт-дослідженнями щодо виробництва та відновлення танків з баз зберігання.

Правда в тому, що виробництво нових в них - не більше 250 танків на рік, а бази зберігання вже показали дно - там шкребуть як можуть. Тому і став на фронті танк Т-55 в один ряд з Т-90М. За нинішних темпів забою та "відновлення" - бази зберігання повністю спустошаться десь на початку 25 року.

Наприклад, САУ Гіацинт - ВЖЕ немає фактично на базах зберігання. Тому у війська замість броньованих САУ 152мм пішли причепні гармати М-46 калібром 130мм на іранських снарядах...
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02.05.2024 11:44 Відповісти
Героям Слава!
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02.05.2024 08:08 Відповісти
Чумардоси подвійний ювілей 470 тис з початку війни і 110 тис за цей рік, а вони все не вгамовуються, шоста доба поспіль більше тисячі.
ББМ і авто по кругленькі три тисячі але є нюанс - ББМ з початку року, авто з початку весни
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02.05.2024 08:09 Відповісти
Держим кулаки за полмиллиона закабздоненных орков уже в мае !!!
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02.05.2024 08:11 Відповісти
Дайошь к началу осени 800 000 москалiв у скотомогильнику.
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02.05.2024 08:26 Відповісти
И не поспоришь...
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02.05.2024 08:12 Відповісти
Але не уточнила, кого судитимуть.
Навряд чи переможців.
У своїх вологих фантазіях на лаві вони бачать зєлю, Залужного, Байдена, Столенберга, Макрона та інших подібних.
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02.05.2024 08:43 Відповісти
Ага, ага...
Зєлю і Єрьмака - до нагородження "герой раіссі"...
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02.05.2024 09:05 Відповісти
Ні. За Кієв ще могли медальку дати і дачу десь під Тамбовом, але за вот ето всьо - тільки тюрма.
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02.05.2024 09:26 Відповісти
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02.05.2024 08:13 Відповісти
надо добить до 500к к Дню Конституции
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02.05.2024 08:38 Відповісти
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02.05.2024 08:54 Відповісти
Оце ти хватонув, і що 2-3 неділі червня будемо робить, підемо не перекур?
Цілком реально впоратись до червня, більш реалістично в першій декаді червня, день конституції 28-го.
Але це все припущення з огляду на ситуацію на зараз. Все може змінитись як в сторону збільшення втрат, бо пішло насичення зброєю і додатковими цікавими "смаколиками", так і в сторону зменшення, перестануть перти і стануть в оборону.
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02.05.2024 09:29 Відповісти
да - шото я не подрассчитал - если не сбавлять темп (не меньше 1к в день) то реально до конца мая будет Юбилей
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02.05.2024 09:35 Відповісти
За деякими ознаками (звісно, теж дуже спірними), це в них ЗАРАЗ активна ОБОРОНА. Просто аби навіть "стояти на місці", вони вимушені "бігати в атаки". "Три села за 2 тижні" - не наступ і не прорив, це "тактичні зміни". Так, під УПМК 500кг особливо в обороні не посидиш, але і під хаймарсами та 155мм артою теж не оборона, а безперервний розстріл виходять.

Ні, я згоден, якщо вони перестануть бігати в атаки, то втрати в них зменшаться. Але якщо будуть сидіти в обороні - їх будуть як куріпок розстрілювати. Все ж таки в ЗСУ наявні цілі класи значно кращої зброї, ніж в засрашинців. Не в кількостях "не можемо витратити, безперервно пуляючи", але ж є.
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02.05.2024 12:05 Відповісти
Минув 3721 день москальсько-української війни.
130! одиниць техніки та 1030! чумардосів.
Арта 20, броня 49, логістика 49.
Темп утилізації свинособак достойний.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 470 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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02.05.2024 08:48 Відповісти
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02.05.2024 08:50 Відповісти
Личинок у них непереводно, а вот техника опять поперла...
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02.05.2024 14:50 Відповісти
 
 