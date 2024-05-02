Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 470 870 осіб (+1030 за добу), 7332 танки, 12 044 артсистеми, 14 096 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 470 870 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 470870 (+1030) осіб,
- танків 7332 (+20) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14096 (+29) од,
- артилерійських систем – 12044 (+20) од,
- РСЗВ – 1053 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 784 (+4) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23),
- крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16224 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1988 (+8)
Топ коментарі
+20 Qq Qqq #455433
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+16 Василь Воробець
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+12 alexandr shamov
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десятки тисяч
і впк у ***** працює по повній
виробники бпла куярать в 3 зміни а наші закриваються бо нема замовлень від МО
Правда в тому, що виробництво нових в них - не більше 250 танків на рік, а бази зберігання вже показали дно - там шкребуть як можуть. Тому і став на фронті танк Т-55 в один ряд з Т-90М. За нинішних темпів забою та "відновлення" - бази зберігання повністю спустошаться десь на початку 25 року.
Наприклад, САУ Гіацинт - ВЖЕ немає фактично на базах зберігання. Тому у війська замість броньованих САУ 152мм пішли причепні гармати М-46 калібром 130мм на іранських снарядах...
ББМ і авто по кругленькі три тисячі але є нюанс - ББМ з початку року, авто з початку весни
Навряд чи переможців.
У своїх вологих фантазіях на лаві вони бачать зєлю, Залужного, Байдена, Столенберга, Макрона та інших подібних.
Зєлю і Єрьмака - до нагородження "герой раіссі"...
Цілком реально впоратись до червня, більш реалістично в першій декаді червня, день конституції 28-го.
Але це все припущення з огляду на ситуацію на зараз. Все може змінитись як в сторону збільшення втрат, бо пішло насичення зброєю і додатковими цікавими "смаколиками", так і в сторону зменшення, перестануть перти і стануть в оборону.
Ні, я згоден, якщо вони перестануть бігати в атаки, то втрати в них зменшаться. Але якщо будуть сидіти в обороні - їх будуть як куріпок розстрілювати. Все ж таки в ЗСУ наявні цілі класи значно кращої зброї, ніж в засрашинців. Не в кількостях "не можемо витратити, безперервно пуляючи", але ж є.
130! одиниць техніки та 1030! чумардосів.
Арта 20, броня 49, логістика 49.
Темп утилізації свинособак достойний.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 470 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.