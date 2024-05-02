Сербія не підтримає санкції проти РФ за війну з Україною, - новий прем’єр Вучевич

Стратегічна мета Сербії - вступ до ЄС, але вона хоче підтримувати дружні відносини і з Росією.

Про це заявив новий прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо.

"Повноправне членство в ЄС залишається стратегічною метою Сербії", - сказав Вучевич.

При цьому, за його словами, "не можна ігнорувати той факт, що процес обтяжений новими політичними критеріями". Вучевич вважає, що в ЄС очікують визнання Сербією незалежності Косово та підтримки санкцій проти Росії через війну в Україну, що, на думку прем’єра, "принизить" Сербію.

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Вучевич зазначив, що Сербія продовжить політику утримання від санкцій.

"Немає сумнівів, що тиск триватиме, ймовірно, посилюватиметься, але наше зобов’язання залишатися на тих же позиціях залишається", - сказав він.

Попри те, що, за словами Вучевича, Сербія засудила напад Росії на Україну і вважає територіальну цілісність України непорушною, країна "не може і не відмовиться від дружби з Росією, народ якої ми вважаємо братнім, як і з українцями".

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Він наголосив, що зовнішня політика Белграда буде керуватися наявними принципами політичної незалежності та військового нейтралітету.

"Незважаючи на суперечливі погляди багатьох на Заході, Китай є дружньою державою, партнером і надійним союзником у захисті нашої територіальної цілісності", - сказав Вучевич.

А попри розбіжності у питанні Косова, Сербія прагне "будувати найкращі відносини" із США.