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Новини Санкції проти Росії
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Сербія не підтримає санкції проти РФ за війну з Україною, - новий прем’єр Вучевич

Сербія не підтримає санкції проти Росії

Стратегічна мета Сербії - вступ до ЄС, але вона хоче підтримувати дружні відносини і з Росією.

Про це заявив новий прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо.

"Повноправне членство в ЄС залишається стратегічною метою Сербії", - сказав Вучевич.

При цьому, за його словами, "не можна ігнорувати той факт, що процес обтяжений новими політичними критеріями". Вучевич вважає, що в ЄС очікують визнання Сербією незалежності Косово та підтримки санкцій проти Росії через війну в Україну, що, на думку прем’єра, "принизить" Сербію.

Читайте: Сербія не приєднуватиметься до БРІКС. Ми йдемо до ЄС, - Вучич

Вучевич зазначив, що Сербія продовжить політику утримання від санкцій.

"Немає сумнівів, що тиск триватиме, ймовірно, посилюватиметься, але наше зобов’язання залишатися на тих же позиціях залишається", - сказав він.

Попри те, що, за словами Вучевича, Сербія засудила напад Росії на Україну і вважає територіальну цілісність України непорушною, країна "не може і не відмовиться від дружби з Росією, народ якої ми вважаємо братнім, як і з українцями".

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Він наголосив, що зовнішня політика Белграда буде керуватися наявними принципами політичної незалежності та військового нейтралітету.

"Незважаючи на суперечливі погляди багатьох на Заході, Китай є дружньою державою, партнером і надійним союзником у захисті нашої територіальної цілісності", - сказав Вучевич.

А попри розбіжності у питанні Косова, Сербія прагне "будувати найкращі відносини" із США.

Автор: 

росія (64926) санкції (11768) Сербія (366)


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Топ коментарі
+16
Треба мати широку жопу - шоб сидіти на двох стільцях
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02.05.2024 10:52
+15
Хитрожопые. И съесть, и сесть.
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02.05.2024 10:52
+10
"Стратегічна мета Сербії - вступ до ЄС, але вона хоче підтримувати дружні відносини і з Росією."
------
Дивна "стратегічна мета". Мабуть сенс цієї мети є у тому що Сербія хоче стати ще одним кацапським агентом у ЄС.
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02.05.2024 10:56
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Хитрожопые. И съесть, и сесть.
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02.05.2024 10:52 Відповісти
В них вийде. І з'їдять. І сядуть. Причому на одне і теж.
Ні. Спочатку сядуть, а потім з'їдять. Інакше мабуть не вийде.
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02.05.2024 11:06 Відповісти
- Я пришёл сюда в сопровождении полицейского, потому как мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка.
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02.05.2024 12:05 Відповісти
© Я́рослав Га́шек
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04.05.2024 23:24 Відповісти
Треба мати широку жопу - шоб сидіти на двох стільцях
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02.05.2024 10:52 Відповісти
Та глибоку. Бо то не стільці.
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02.05.2024 11:08 Відповісти
Шо каже режисер порно - коли звільняється? - а тепер ібіця як хочете!
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02.05.2024 11:13 Відповісти
Братушки нам не братушки...Серби це така сама кацапня, згадайте історію...
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02.05.2024 10:52 Відповісти
Сербія бажає виключно європейських ніштяків без підтримки європейської політики. Ба' навіть з бажанням вставляти російські дрючки в європейські колеса. І, що саме цікаво, європейські куколди приймуть її набагато швидше в свою унію ніж Україну.
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02.05.2024 10:53 Відповісти
Хтось сумнівався?
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02.05.2024 10:55 Відповісти
"Стратегічна мета Сербії - вступ до ЄС, але вона хоче підтримувати дружні відносини і з Росією."
------
Дивна "стратегічна мета". Мабуть сенс цієї мети є у тому що Сербія хоче стати ще одним кацапським агентом у ЄС.
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02.05.2024 10:56 Відповісти
Народ Сербії братній. Дуже смішно.
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02.05.2024 10:56 Відповісти
Ну то Сербія може йти ***** бо вони ніколи в ЄС не вступлять
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02.05.2024 10:56 Відповісти
та я би не був такий упевнений. Ти дивись, як хамас підтримують у світі і де хто у ЄС. Якщо би Плестина сьогодні запросилася до ЄС, до 8 травня вона би вже була там.
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02.05.2024 11:35 Відповісти
П
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02.05.2024 10:57 Відповісти
а може все таки в тайожний саюз
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02.05.2024 10:58 Відповісти
Ото віляє сракою циган
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02.05.2024 11:03 Відповісти
Бажаючих жерти на халяву всюди вистачає...
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02.05.2024 11:05 Відповісти
це місце в ЄС занято мадярами !
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02.05.2024 11:05 Відповісти
Против того, кто не поддерживает санкций нужно вводить санкции, запрет на поставки оружия и продукции двойного назначения, чтобы не перепродавали.
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02.05.2024 11:06 Відповісти
Мілош.котий сербський членосос куйла,накуй це на мацкву.... сербія "не може і не відмовиться від дружби з Росією, народ якої ми вважаємо братнім, як і з українцями". "СЕРБСЬКИЙ ДРУГ РАШИСТА ВОРОГА І ВБИВЦІ УКРАЇНЦІВ , Є ВОРОГОМ УКРАЇНЦІВ"
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02.05.2024 11:06 Відповісти
Пока в ЕС не поменяется принцип принятия решений, когда достаточно 75% стран За, а остальные могут вонять как им нравится, до тех будет импотенция. Англия это быстро поняла и вышла из ЕС. Потому что в семье не без урода
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02.05.2024 11:07 Відповісти
Вже давно потрібно визнати Косово,та не паритися з цими "балканськими кацапами".
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02.05.2024 11:07 Відповісти
це х\/й/\ососи...
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02.05.2024 11:14 Відповісти
їх треба судити, як і бульборусів за співучасть в геноциді українців!
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02.05.2024 11:19 Відповісти
Серби дуже хочуть в ЄС,але з нациськими замашками не беруть,хочуть смоктати пісюн путіну,але там черга,Орбан відсмокче,Фіцо яйця полиже і сербам залишається тільки стати раком і приймати зі всіх сторін
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02.05.2024 11:27 Відповісти
і рибку с'єсть і на йух сесть.
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02.05.2024 11:34 Відповісти
прийде час - все пригадаємо цим підарам
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02.05.2024 11:34 Відповісти
***** до братів в болота, ще один геморой Європи.
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02.05.2024 11:35 Відповісти
То може ну їх нах.. в ЄС. Вже є мадярщина та колишня мадярщина ( словакія). Може краще не приймати? Бо багато на каву потрібно відправляти.
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02.05.2024 11:38 Відповісти
Як мені подобається принциповість сербів. Спочатку віддали свого супер-пупер патріотичного президента Мілошовича на шибеницю, його там стратили, але зараз стукають собі у груди на всю Європу - які вони принципові. Ну чекайте вступу до ЄС(разом з путєним) ніяк не пізніше Понеділка...
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02.05.2024 11:39 Відповісти
Все логічно РФ потрібно всунути в ЄС побільше щурів з правом вето, які будуть відстоювати її інтереси, якщо ЄС не змінить систему прийняття рішень наприклад більшітю 70% голосів, то він розпадеться.
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02.05.2024 11:40 Відповісти
Оцей міф про "братні народи" шириться схоже виключно з московії, щось ніколи не чув, щоб "братніми" народами називали себе західні країни, навіть ті, в яких одна мова. Що означає "братні" - адже буває і навпаки навіть серед рідних братів (Каін і Авель)? Можуть бути країни дружні, добросусідські або ворогуючі, але "братні" - якийсь ідіотизм.
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02.05.2024 11:46 Відповісти
як на мене, Сербія саме та країна, яку ЄС повинен показово(!) їбати. Так щоб Орбан і Фіцо дупи стиснули! Тим більш їх є за що їбати!
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02.05.2024 11:46 Відповісти
поки що у ЄС показометр поламаний. Якщо не відремонтують, то сєрбія буде в ЄС раніше ніж Україна.
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02.05.2024 13:53 Відповісти
Сербскі п"дари нам не браття
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02.05.2024 12:54 Відповісти
Брати слов'яни-серби виявилися христопродавцями, зрадили братів- слов'ян українців і продалися московитам (колись улус Золотої орди), які від слова ніколи не були слов'янами.
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02.05.2024 13:22 Відповісти
Тоді нема зовсім вам нічого робити в в ЄС, там з лишком вистачить угорських кремлівських холуїв. Дорога вам відкрита прямо до кацапського ТС у трупний союз.
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02.05.2024 13:30 Відповісти
сєрбія бистріше буде у ЄС ніж Україна.
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02.05.2024 13:51 Відповісти
Надо бути недолугим довбнем, щоб страни з таким хитрожо.им підходом приймати в ЕС. А насправді треба міняти підходи ЕС як до членства так і стосовно спрощенного вихіду стран які не розділяють цінності і заважають іншим. Тобто потрібно відмовитись від принципу одностайністі, та керуватись переважною 3/4 більшістю.
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02.05.2024 14:40 Відповісти
Принаймні чесно - воювати страшно. А раптом ..... понос перед боєм ? Краще за "моральні докори совісті" Шольца перед кацапами.
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02.05.2024 14:59 Відповісти
А хуху не хуху?
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02.05.2024 20:55 Відповісти
 
 