Всі, хто подав заявки до консульських установ до 23 квітня, отримають паспорти, - посол України в Польщі Зварич

Всі заявки, подані до 23 квітня, в тому числі на отримання паспорта, опрацьовуються. Паспорти будуть видані. Видача оформлених паспортів не припинялася.

Про це посол України в Польщі Василь Зварич заявив в інтерв’ю виданню Sestry, передає Цензор.НЕТ.

"Усі заявки, які були подані до 23 квітня до наших консульських установ, у тому числі на отримання паспорта, опрацьовуються і паспорти будуть видані. Варто сказати, що видача оформлених паспортів в консульських установах не припинялась. Щоб тут не було спекуляцій навколо цього", - сказав він.

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Зварич наголосив, що потрібно розрізняти дії консульських установ, які підпорядковуються МЗС, та дії філій ДП "Документ", яке підпорядковане Державній міграційній службі.

"Коли показують черги незадоволених громадян, це не біля консульських установ, це у цих філіях ДП "Документ". У нас, на щастя, жодного ажіотажу не було", - пояснив посол.

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Консульські послуги після 18 травня

"Після 18 травня заявки будуть прийматись у всіх категорій чоловіків. Але, очевидно, будуть якісь додаткові вимоги, які заявник, згідно із законом, повинен виконати, щоб отримати відповідну консульську послугу", - сказав Зварич.

Він додав, що закон України єдиний і для громадян, які мешкають в країні, і для тих, хто живе за кордоном.

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"Передусім тут йдеться про те, щоб кожен громадянин України, чоловік призовного віку, мав можливість верифікувати свої дані в реєстрах військовозобов'язаних. Зараз, власне, створюється такий механізм, щоб кожен громадянин, який проживає за кордоном, мав можливість зробити це онлайн, без необхідності їхати для цього в Україну", - каже Зварич.

Призупинення консульських послуг для українців за кордоном

23 квітня ДП "Документ" припинило видачу документів за кордоном "з технічних причин".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головним пріоритетом зараз є захист України від знищення. А перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов’язків перед Батьківщиною.

В МЗС пояснили, що надання консульських послуг обмежено тимчасово. Його обіцяють відновити відповідно до змін у законодавстві щодо військового обліку.