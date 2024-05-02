Реалістичного плану "Б" у короткостроковій перспективі без допомоги США Україна не має, - Стефанішина

Україна не має плану "Б", якщо США припинять надавати військову допомогу.

Про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У короткостроковій перспективі - ні. У довгостроковій - це європейський стрижень оборони через формування відповідного оборонного ринку", - сказала Стефанішина, відповідаючи на запитання, чи має Україна реалістичний план "Б" без допомоги США.

Нагадаємо, у січні 2024 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вірить у "план А" щодо військової підтримки західних країн і не має альтернативи ("плану Б") у разі її припинення.

У квітні Кулеба відмовився прогнозувати перспективи ухвалення нового закононопроєкту про допомогу України в Конгресі США, але наголосив, що у Києва є лише план А – "ухвалення найсильніших рішень для України".

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