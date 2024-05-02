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Реалістичного плану "Б" у короткостроковій перспективі без допомоги США Україна не має, - Стефанішина

Стефанішина розповіла, чи має Україна план Б

Україна не має плану "Б", якщо США припинять надавати військову допомогу.

Про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У короткостроковій перспективі - ні. У довгостроковій - це європейський стрижень оборони через формування відповідного оборонного ринку", - сказала Стефанішина, відповідаючи на запитання, чи має Україна реалістичний план "Б" без допомоги США.

Нагадаємо, у січні 2024 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вірить у "план А" щодо військової підтримки західних країн і не має альтернативи ("плану Б") у разі її припинення.

У квітні Кулеба відмовився прогнозувати перспективи ухвалення нового закононопроєкту про допомогу України в Конгресі США, але наголосив, що у Києва є лише план А – "ухвалення найсильніших рішень для України".

Також читайте: Ленд-ліз може стати запобіжником проти політичної дестабілізації серед союзників, - Стефанішина

Автор: 

США (22525) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (351)


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Топ коментарі
+10
Не розумію,навіщо подібні речі вивалювати на загал? Кожна тупа ***** вважає за потрібне вилазити та пи₴діти,що попало. Так переможемо чи що?
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02.05.2024 13:34
+8
Єдине ,що можуть зелені недоумки - це ходити з протягнутою рукою по світу . За два з половиною роки не можуть організувати ні оборонних споруд нормально , ні запустити військове виробництво. Про корупцію та некомпетнетність взагалі немає сенсу говорити
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02.05.2024 13:33
+7
Та у нас и плана "А" по сути тоже не было, вернее был при Залужном, а теперь при Сырском действуют на авось как я понимаю
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02.05.2024 13:35
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Містер Фікс з жалем хитає головою...
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02.05.2024 13:30 Відповісти
Но зато спрацював план "Б" в 2019 році.
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02.05.2024 13:31 Відповісти
млядь,ну де вони беруть таких дебілов і ще ставлять на такі посади,НІЧОГО не роблять і хочуть мати якись результат,краще мовчіть,ледарі
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02.05.2024 14:00 Відповісти
Єдине ,що можуть зелені недоумки - це ходити з протягнутою рукою по світу . За два з половиною роки не можуть організувати ні оборонних споруд нормально , ні запустити військове виробництво. Про корупцію та некомпетнетність взагалі немає сенсу говорити
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02.05.2024 13:33 Відповісти
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02.05.2024 13:36 Відповісти
Бо це шваль підзаборна, набрана за об'явами, а не політики. Біосміття, яке дірвалося до корита, дякуючи імбецилам 73%
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02.05.2024 16:11 Відповісти
Не розумію,навіщо подібні речі вивалювати на загал? Кожна тупа ***** вважає за потрібне вилазити та пи₴діти,що попало. Так переможемо чи що?
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02.05.2024 13:34 Відповісти
Тупе зебільо
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02.05.2024 13:35 Відповісти
Та у нас и плана "А" по сути тоже не было, вернее был при Залужном, а теперь при Сырском действуют на авось как я понимаю
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02.05.2024 13:35 Відповісти
та не буде ніякої допомоги. вона як би є а по факту допомога йде до РФ. США та

Штаты ослабили санкции против России, касающиеся транзакций с банками, связанными с производством, поставками или обменом энергией любыми способами.

Минфин https://tsn.ua/tags/%D1%81%D1%88%D0%B0 США разрешил проводить операции с российскими банками, включая ВТБ, Центробанк, Сбербанк и Альфа-банк, для расчетов в сфере энергетики до 1 ноября 2024 года. Однако после этой даты соответствующие разрешения могут продлиться.
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02.05.2024 13:43 Відповісти
Бо ви уйопки ,вже три роки повномасштабної війни продовжуєте закладати в бюджет сотні мільярдів на всяку хню, ще й крадете як свині .
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02.05.2024 13:52 Відповісти
Ну оcь, оманний план про здачу - в дii.
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02.05.2024 13:54 Відповісти
Не, а если по чесноку. Тех зебилов хрен поймешь. Главзеб трындел и про план "Б" , мол, имеется. А ща , мало того, шо через 10 дней будет сцарь не настоящий, еще и с деменцией.
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02.05.2024 13:56 Відповісти
Коли обирають до влади отоє то маємо оце (лайно може продокувати лише лайно)
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02.05.2024 14:02 Відповісти
Та ви шо ? Плану Б немає ? А взагалі був якийсь план з початку війни ? Хоч якийсь. Крім плану у Залужного напередодні війни, і про який так хотіли дізнатись депутати слуги дЄрмака. А потім безугла провокувала Залужного викласти план оборони 2023-24 рр. Отримали дупу ?
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02.05.2024 14:22 Відповісти
Ну в краткосрочной помощь США до января 2025 обеспечена. Занимайтесь уже оборонкой балбесы )
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02.05.2024 14:41 Відповісти
Эталонный пример советской школы планирования. Кстати русские ее во многом если не во всем унаследовали. Есть только план Б и мы будем биться об стену пока не проломим. Но рашка большая, а Україна нет. У нас должна быть эффективная система управления. Но эффективная система управления бутет там где вместо Аримя Вира и Мова, будет что-то больше. Ну и само-собой если и дальше гнобить тех кто не говорит на мове, то вспомните мои слова, мы просто проиграем. Мы или станем как Америка (не Польша) или просто снова будет УССР.
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02.05.2024 15:14 Відповісти
Недієздатні імбецили. Імпічмент і на х*й все кубло. Знищили країну, тварюки.
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02.05.2024 16:09 Відповісти
Еще одна "корабельная сосна" со своими советами. Ей бы с кулебой объединиться, мощная была бы парочка
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02.05.2024 17:31 Відповісти
 
 