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У Будапешті казах зарізав 48-річного українця: поліція відкрила кримінальне провадження

У Будапешті жорстоко зарізали 48-річного українця

В Угорщині поліція заарештувала 44-річного чоловіка. Громадянина Казахстану підозрюють у ненавмисному вбивстві 48-річного українця. Між чоловіками стався конфлікт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило головне управління поліції Будапешта.

Казах заколов ножем

1 травня близько 13:00 правоохоронці отримали повідомлення про бійку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю.

За даними поліції, 44-річний чоловік казахської національності після сварки та бійки завдав 48-річному українцю кілька ножових поранень. Потерпілий зазнав настільки тяжких тілесних ушкоджень, що помер на місці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіянин зарізав двох українців у Німеччині

Убивцю затримали 

Пресслужба поліції зазначає, що злочинця вдалося затримати на місці.

Відкрито кримінальне провадження за підозрою у ненавмисному вбивстві.

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Вбивство українців у Німеччині

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині вбили двох українців, у злочині підозрюють росіянина.

Українців знайшли з колото-різаними пораненнями на території торгового центру в Мурнау. 36-річний чоловік від важких травм помер на місці, а другий потерпілий помер у лікарні.

Одним із загиблих виявився військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України.

Також читайте: Вбивство українських військових у Німеччині: Кулеба доручив дипломатам тримати справу на особливому контролі

Автор: 

Угорщина (2262) вбивство (3080) українці (2537)


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Топ коментарі
+20
У ненавмисному вбивстві? Він що, хотів йому спину полоскотати, але ненавмисно зарізав?
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02.05.2024 16:34
+19
Не навмисному???
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02.05.2024 16:32
+13
Угри взагалі ненавмисно мріють про поразку України та відхопити трішки українських земель.
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02.05.2024 16:38
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Не навмисному???
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02.05.2024 16:32 Відповісти
У вбивстві у стані сп'яніння. На мене німець алкоголік махав ножем теж і шипів щось нерозібрливо, потім клепки на місце встали злякався чогось і втік.

Алкоголь це зло.
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02.05.2024 16:47 Відповісти
А ви разом з ним розпивали міцні напої?
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02.05.2024 17:13 Відповісти
Ні. Він стояв біля під'їзду і чіплявся до людей.
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02.05.2024 17:18 Відповісти
Спʼяніння, це обтяжуючі обставини навмисного вбивства, повинні перекваліфікувати в навмисне в процесі слідства.
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02.05.2024 17:51 Відповісти
100% це був "етнічний німець" що виїхав з московії на халявні хліби.
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02.05.2024 18:23 Відповісти
Ага. Його спитали «ти хотів вбити»?
Він відповів «ні, хотів налякати».
Ненавмисне…
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02.05.2024 20:02 Відповісти
У ненавмисному вбивстві? Він що, хотів йому спину полоскотати, але ненавмисно зарізав?
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02.05.2024 16:34 Відповісти
Це значить , що воно не було незаплановане. У всьому світу +- однакова градація
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02.05.2024 16:37 Відповісти
А ніж иому в руки я всунув чи ви?
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02.05.2024 16:42 Відповісти
Він може все життя носити ніж .
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02.05.2024 16:45 Відповісти
Це не холодна зброя?
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02.05.2024 16:46 Відповісти
Ніж - це не холодна зброя. Холодна зброя - лише ножі з деякимим статичними та динамічними параметрами. Всі ножі - що в вільному продажу ,наприклад в Україні - не холодна зброя і ви можете вільно їх носити. Як воно в Угорщині - це треба читати.
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02.05.2024 16:49 Відповісти
Так є кухонні ножі - якими легко можна двох чоловік нанизати - сумніваюсь я шо з ними можна гуляти по вулиці
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02.05.2024 16:55 Відповісти
Заборонено носити холодну зброю. Всі інші ножі можна носити. Повірте, я знаю.
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02.05.2024 17:17 Відповісти
В Іспанії всі ножі що +11см. заборонено,а всякі викидушки повністю. Навіть викрутку не можна)) Просто за наявність в машині якихось гострих предметів штраф 300€, а якщо в межах доступності,наприклад в дверці водія, то до 30000€
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02.05.2024 17:24 Відповісти
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02.05.2024 17:57 Відповісти
Я вам вірю - я намагаюсь включити логіку - є кухонні ножі як мачете - і я ним на вулиці зарізав опонента - і кваліфікується як ненавмисне
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02.05.2024 17:26 Відповісти
Грань тонка. Якщо ви взяли камінь щоб вбити когось і вбили ,то це буде навмисне.
Важливо ,чи це планувалося заздалегіть.
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02.05.2024 17:31 Відповісти
Купуючи ніж ,у продавця ви можете запросити експертизу, як правило у всіх є .

Виглядає вона так

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02.05.2024 17:44 Відповісти
А як нащот невеличкої сокирки як у м'ясникив?
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02.05.2024 18:42 Відповісти
Я колись ходив з ножом ,яки був більше , ніж ці параметри , тому носив з собою заключення МВС ,що ніж не холодна зброя по динамічним параметрам.

Для початку запам'ятайте АКСІОМИ - три головні ознаки холодної зброї. Вони нескладні:

1. Ніж не може бути Х.З., якщо довжина його клинка менша за 90 мм (міряється від утику руків'я до кінчику);

2. Ніж не вважається Х.З., якщо його клинок тонший за 2,6 мм (у найтовщому місці);

3. Ніж не є Х.З., якщо у нього немає вираженої гарди або упору, чи підпальцевих виїмок на руків'ї (або їх глибина менша за 5 мм).

Ці аксіоми окреслюють три основні ознаки холодної зброї. Якщо ніж не задовільняє бодай ОДНІЙ із них - підкреслюємо це! - він не буде вважатись холодною зброєю.
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02.05.2024 17:36 Відповісти
Краще зовсiм не носити ножа! Навiщо вiн на вулицi?
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02.05.2024 18:00 Відповісти
а закуску порізати, а пиво відкрити, вино, консерву та купа ситуацій. у мене завжди з собою Вікторніокс Спартан.
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03.05.2024 21:02 Відповісти
У мене нема таких ситуацiй-тому виключно дома користуюсь ножем... 😁😂
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04.05.2024 14:03 Відповісти
Ви менi нагадали випадок з моєї далекої молодості...😁
Нам з подругою було рокiв 20-22 i це було, коли були
автомати з газировкою та склянками. Ми з нею купили
пляшку "Совецкого шампанского",каюсь, але таке було-вкрали
стакан, пiшли в парк центра мiста i сiли бiля рiчки спiлкуватись,
попивая шампусiк та закусуя яблуками. треба було такому трапитись,
що по рiчцi на моторному човні плили міліціонери і побачили нас. Ну без всяких думок продовжуємо спілкуватися. І ось, поїдаючи яблуко, я озираюсь і бачу міліціонерів. Вони: "А що ви тут робите?" Ми: "Відпочиваємо". І оскільки ми були тверезими, їм довелося ретироваться... Яке чудовий був час-молодiсть, краща подруга була жива, були живi батьки та родичi i все життя було попереду... 😥
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04.05.2024 14:52 Відповісти
приємно, що у вас виринули гарні спогади іі прикро, що подруги вже немає
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04.05.2024 19:22 Відповісти
Да - видно шо в ножах ви толк знаєте - а гуцульські топірці - колись пацаном мені зварили сокирку з залізною ручкою і я весело кидав на 20м в дерево
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02.05.2024 18:01 Відповісти
Shirasaya Katana не ХЗ по пункту 3 ?
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02.05.2024 18:13 Відповісти
в будь-якому випадку потрібна експертиза.

ось мачете , наприклад

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02.05.2024 18:16 Відповісти
Алкоголь є тому причиною. Побутова п'яна сварка.
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02.05.2024 16:36 Відповісти
Різав ненавмисно? - нігуя собі
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02.05.2024 16:37 Відповісти
Сумма новина... Одне жаль, що не українець зарізав кумисника, але, сподіваюсь, дочекаємось новини, коли українець розібрав до ратиць сокирою пару-трійку кацапів, а ще краще десяток,- цих совкових тварюк потрібно знищувати скрізь і будь-якими способами, - ось що повинно стати національною ідеєю всіх українців,- проснувся вранці і подумай, що ти зробив сьогодні, щоб здох хоч один кацап🤔🧐😁 Я не расист, але по відношенню до москалів - найлютіший садюга, чекотило хай стоїть збоку і тремтить, щоб я до нього не дібрався 😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩💩💩🐐🐐🐐🐷🐷🐷👉🖕🖕🖕🚢
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02.05.2024 16:37 Відповісти
То був не кумисник а " русскія ми аднака"
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02.05.2024 16:40 Відповісти
Згодна з вами, бо казахи взагалi добре вiдносяться
до Украiни та украiнцiв...
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02.05.2024 18:03 Відповісти
Було вже. 25 річна українка у 2024 році зарізала 47 річного німця через те, що через п'ять років знайомства він покинув її заради німкені і ще жалівся, що українка йому погрожує. Про це не пишуть тут звичайно.
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02.05.2024 16:41 Відповісти
Люся, сиди собі одна
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02.05.2024 16:48 Відповісти
Так це факти з німецької преси. Не від росіян. І сирійців нелегалів теж перевозили дві українки. За 4000 євро. Теж піймали. Сказали не вистачало грошей. Але в основному українці нормальні порівняно з іншими особливо з аллах акторами цілому нормальні.
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02.05.2024 16:54 Відповісти
З арабами
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02.05.2024 16:56 Відповісти
у фріців з жіночками рускаго міру теж номальні відносини, правда не всі нащадки автору "мій кайф" німецькі актори
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02.05.2024 17:08 Відповісти
Можу вам сказати, що моя довiра до нiмецьких преси та ТВ
впала пiсля того, коли моя подруга, що виiхала в Нiмеччину з сiм"ею
дочки в 2022 р., розповiла по телефону, що по ТВ розказали глядачам про цiну
на м"ясо по 1000 гр... Я була в шоцi...
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02.05.2024 18:12 Відповісти
Сказано, сиди собі сама. Якого сюди прешся. Лови німців, спілкуйся. Що тобі до нас в Україні?
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02.05.2024 20:09 Відповісти
Угри взагалі ненавмисно мріють про поразку України та відхопити трішки українських земель.
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02.05.2024 16:38 Відповісти
"Ненавмисно" полез в карман, "ненавмисно" достал нож, "ненавмисно" несколько раз пырнул ножом и все это "ненавмисно"?
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02.05.2024 16:43 Відповісти
Причем тут украинец или нет вообще? Может он по русски гутарил, казаху там не все равно кого резать. Прям заголовок как будто это на почве рассовой ненависти а не обычная мокруха по бытовухе?
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02.05.2024 16:52 Відповісти
кілька ножових це не навмисно ? це приблизно як Гітлер напав на Польщу по словам ***** .
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02.05.2024 17:20 Відповісти
Кулеба вже висловив своє "глибоке занепокоєння"?
Обіцяв взяти справу під особистий контроль?
Бо ж тріумф ЗЕбільної дипломатії виглядає саме так.
Буде як тиждень тому: розігнати новину та попіаритись на власній немочі та некомпетентності.
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02.05.2024 17:25 Відповісти
Скоріше за все кацап з громадяством Казахстану.
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02.05.2024 17:27 Відповісти
пздц... без ножа чи балона вже страшно на вулицю виходить...
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02.05.2024 17:39 Відповісти
Хто обрав ганьбу замість мобілізації, отримав і ганьбу, і напад кацапських бандитів зі смертельними наслідками.
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02.05.2024 17:47 Відповісти
ненавмисно завдав кілька ножових поранень.

формулювання повністю ********* толєраста.
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02.05.2024 18:17 Відповісти
Карма. Ухилянта навіть в ********** сцарстві чекає покарання.
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02.05.2024 19:45 Відповісти
Жодного повідомлення не бачив, що українець вбив кацапа закордоном.
Зате кацапи ходять з ножем і виймають його при першій можливості.
То хто тєрпіли
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02.05.2024 20:07 Відповісти
Виглядає так, що треба бути пильними і обережними, варвари є всюди
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02.05.2024 20:09 Відповісти
 
 