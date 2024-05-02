У Будапешті казах зарізав 48-річного українця: поліція відкрила кримінальне провадження

В Угорщині поліція заарештувала 44-річного чоловіка. Громадянина Казахстану підозрюють у ненавмисному вбивстві 48-річного українця. Між чоловіками стався конфлікт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило головне управління поліції Будапешта.

Казах заколов ножем

1 травня близько 13:00 правоохоронці отримали повідомлення про бійку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю.

За даними поліції, 44-річний чоловік казахської національності після сварки та бійки завдав 48-річному українцю кілька ножових поранень. Потерпілий зазнав настільки тяжких тілесних ушкоджень, що помер на місці.

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Убивцю затримали

Пресслужба поліції зазначає, що злочинця вдалося затримати на місці.

Відкрито кримінальне провадження за підозрою у ненавмисному вбивстві.

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Вбивство українців у Німеччині

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині вбили двох українців, у злочині підозрюють росіянина.

Українців знайшли з колото-різаними пораненнями на території торгового центру в Мурнау. 36-річний чоловік від важких травм помер на місці, а другий потерпілий помер у лікарні.

Одним із загиблих виявився військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України.

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