У Будапешті казах зарізав 48-річного українця: поліція відкрила кримінальне провадження
В Угорщині поліція заарештувала 44-річного чоловіка. Громадянина Казахстану підозрюють у ненавмисному вбивстві 48-річного українця. Між чоловіками стався конфлікт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило головне управління поліції Будапешта.
Казах заколов ножем
1 травня близько 13:00 правоохоронці отримали повідомлення про бійку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю.
За даними поліції, 44-річний чоловік казахської національності після сварки та бійки завдав 48-річному українцю кілька ножових поранень. Потерпілий зазнав настільки тяжких тілесних ушкоджень, що помер на місці.
Убивцю затримали
Пресслужба поліції зазначає, що злочинця вдалося затримати на місці.
Відкрито кримінальне провадження за підозрою у ненавмисному вбивстві.
Вбивство українців у Німеччині
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині вбили двох українців, у злочині підозрюють росіянина.
Українців знайшли з колото-різаними пораненнями на території торгового центру в Мурнау. 36-річний чоловік від важких травм помер на місці, а другий потерпілий помер у лікарні.
Одним із загиблих виявився військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України.
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Алкоголь це зло.
Він відповів «ні, хотів налякати».
Ненавмисне…
Важливо ,чи це планувалося заздалегіть.
Виглядає вона так
Для початку запам'ятайте АКСІОМИ - три головні ознаки холодної зброї. Вони нескладні:
1. Ніж не може бути Х.З., якщо довжина його клинка менша за 90 мм (міряється від утику руків'я до кінчику);
2. Ніж не вважається Х.З., якщо його клинок тонший за 2,6 мм (у найтовщому місці);
3. Ніж не є Х.З., якщо у нього немає вираженої гарди або упору, чи підпальцевих виїмок на руків'ї (або їх глибина менша за 5 мм).
Ці аксіоми окреслюють три основні ознаки холодної зброї. Якщо ніж не задовільняє бодай ОДНІЙ із них - підкреслюємо це! - він не буде вважатись холодною зброєю.
Нам з подругою було рокiв 20-22 i це було, коли були
автомати з газировкою та склянками. Ми з нею купили
пляшку "Совецкого шампанского",каюсь, але таке було-вкрали
стакан, пiшли в парк центра мiста i сiли бiля рiчки спiлкуватись,
попивая шампусiк та закусуя яблуками. треба було такому трапитись,
що по рiчцi на моторному човні плили міліціонери і побачили нас. Ну без всяких думок продовжуємо спілкуватися. І ось, поїдаючи яблуко, я озираюсь і бачу міліціонерів. Вони: "А що ви тут робите?" Ми: "Відпочиваємо". І оскільки ми були тверезими, їм довелося ретироваться... Яке чудовий був час-молодiсть, краща подруга була жива, були живi батьки та родичi i все життя було попереду... 😥
ось мачете , наприклад
до Украiни та украiнцiв...
впала пiсля того, коли моя подруга, що виiхала в Нiмеччину з сiм"ею
дочки в 2022 р., розповiла по телефону, що по ТВ розказали глядачам про цiну
на м"ясо по 1000 гр... Я була в шоцi...
Обіцяв взяти справу під особистий контроль?
Бо ж тріумф ЗЕбільної дипломатії виглядає саме так.
Буде як тиждень тому: розігнати новину та попіаритись на власній немочі та некомпетентності.
формулювання повністю ********* толєраста.
Зате кацапи ходять з ножем і виймають його при першій можливості.
То хто тєрпіли