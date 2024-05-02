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США хочуть зупинити постачання в РФ електроніки з Китаю, - Кірбі

США хочуть зупинити постачання в РФ електроніки з Китаю

США прямого говорили з Китаєм про неприпустимість поставок Росії електроніки та інших компонентів, які РФ може використовувати для військових цілей, та прагнуть припинити цей процес.

Таку позицію висловив у четвер під час телефонного брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це викликає глибоке занепокоєння, бо ці компоненти, ця мікроелектроніка насправді допомогла посилити базу оборонної промисловості (Росії. – Ред.), і ми прагнемо припинити це", - зауважив представник адміністрації США.

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Він зазначив, що після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Пекін та запровадження у середу санкцій США, в тому числі проти китайських компаній, поки не може сказати, чи відбулися зміни у діях КНР.

Він підкреслив, що представники США були дуже відвертими й прямими з китайською стороною щодо неприпустимості підтримки військових зусиль Росії.

Нагадаємо, 1 травня 2024 року Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти роти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають РФ виробляти зброю. Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.

У відповідь МЗС Китаю заявило, що Китай вживатиме "всіх необхідних заходів" у відповідь на застосування "незаконних і односторонніх санкцій" з боку США.

Автор: 

Китай (4504) санкції (11769) США (22525) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+6
І не хочуть, і не можуть. А потреньдеть можна
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02.05.2024 21:05
+5
Блінкена зустрічав заступник мера города, а проводжав взагалі ніхто. Що ще потрібно США, щоб зрозуміти, що Китай їх просто послав?
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02.05.2024 20:47
+5
Нічого нового...Значить і далі палимо кацапам НПЗ та енергетику.Поки що це самі дієві "санкції".
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02.05.2024 21:29
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02.05.2024 20:41 Відповісти
Саліван… Кірбі… це не повний перелік «хероів боротьби з Китаєм».

Іх позиція смішна- бо уговори не працюють.

Працюють тільки жорстки вимоги! Як це робив Р Рейган з СРСР.
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02.05.2024 21:28 Відповісти
Тільки хочуть чи ще й можуть?
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02.05.2024 20:41 Відповісти
І не хочуть, і не можуть. А потреньдеть можна
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02.05.2024 21:05 Відповісти
і як?
що хоче китай взамін?
а ви погодитесь?
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02.05.2024 20:42 Відповісти
Взамін кєтай хоче Тайвань. З усіма виробничими потужностями та технологіями виробництва мікрочипів.
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02.05.2024 20:53 Відповісти
виробничі потужності у Тайваня так собі вони самі багато чого виробляють в Китаї , а з технологіями набагато краще
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02.05.2024 21:34 Відповісти
так тільки технології Тайваню не належать, Тайвань потрібен Китаю з політичних міркувань і територіальних, а не технології.
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02.05.2024 23:07 Відповісти
TSMC - найбільша компанія з виробництва чіпів створена американцем тайванського походження в Тайвані. То кому належать технології? Їм треба саме ці технологіїї, нахіба їм території просто які за розміром в Одеську область? У Китая нема таких технологій тому що на це інші провідні країни вкладались протягом 50 років, Китай лиш з десяток цим займається.
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02.05.2024 23:41 Відповісти
технології, це не обладнання, це люди, знання, процеси і обладнання, ну захоплять вони Тайвань і фабрику, на якій все буде знищено, а фахівців вивезуть і що вони з цим зробялять, та всруться, і чипи не зроблять.
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02.05.2024 23:45 Відповісти
не кажіть дурню. Тайвань виробляє 60 відсотків напівпровідників у світі. У Китая нема подібних технологій узагалі. Вони після обмежень США навіть купувати їх не можуть.
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02.05.2024 23:35 Відповісти
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02.05.2024 20:47 Відповісти
Блінкена зустрічав заступник мера города, а проводжав взагалі ніхто. Що ще потрібно США, щоб зрозуміти, що Китай їх просто послав?
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02.05.2024 20:47 Відповісти
Щоб візітера такого рангу зустрів заступник начальника відділу із справ іноземців кєтайського МІДу.
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02.05.2024 20:56 Відповісти
Шоб Китаи до чогось примусити - потрібно добре постаратися - може амерам вдастя
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02.05.2024 20:56 Відповісти
китай, всю свою історію огрібав від усіх.
а, як що, голосно почати говорити японською, кожен китаєць обсереться підливкою.
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02.05.2024 21:21 Відповісти
Якщо США не підкріплять запити до Китая фізичними діями, як то потоплений транспорт з підсанкційними товарами, заборону продажу в США якихось умовних трусів виробництва чайна то все це залишиться тільки на словах.
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02.05.2024 20:57 Відповісти
На жаль, американці як то кажуть зажралися, та їм особистий комфорт ближчий ніж ідеї свободи та справедливості в усьому світі
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02.05.2024 21:13 Відповісти
Бла бла бла... Свєжо пітаніє та сєріцца з трудом...
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02.05.2024 21:10 Відповісти
А наскільки "глибоке занепокоєння"?
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02.05.2024 21:10 Відповісти
Вони не можуть зупинити поставок зі США і ЄС електроніки до раші, а хочуть зупинити з Китаю. Смішно. Вашингтонські мрійники.
Доки Буданов з Малюком не почнуть нищити транспортні засоби з електронікою як НПЗ, доти все буде як зі санкціями на продаж рашонафти.
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02.05.2024 21:23 Відповісти
Нічого нового...Значить і далі палимо кацапам НПЗ та енергетику.Поки що це самі дієві "санкції".
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02.05.2024 21:29 Відповісти
Хотели бы - давно остановили.
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02.05.2024 21:42 Відповісти
Яким чином? там сміжний кордон...
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02.05.2024 21:47 Відповісти
І яка нормальна країна, після історії з Україною, захоче піти в союзники до янкі?
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02.05.2024 21:54 Відповісти
всі адекватні
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02.05.2024 23:09 Відповісти
Йой хочють і хочють, але шось так не можуть.. може пуцька не стоїть? 2 з половиною роки а вони все хочуть.
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03.05.2024 05:33 Відповісти
 
 