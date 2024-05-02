США хочуть зупинити постачання в РФ електроніки з Китаю, - Кірбі

США прямого говорили з Китаєм про неприпустимість поставок Росії електроніки та інших компонентів, які РФ може використовувати для військових цілей, та прагнуть припинити цей процес.

Таку позицію висловив у четвер під час телефонного брифінгу радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Це викликає глибоке занепокоєння, бо ці компоненти, ця мікроелектроніка насправді допомогла посилити базу оборонної промисловості (Росії. – Ред.), і ми прагнемо припинити це", - зауважив представник адміністрації США.

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Він зазначив, що після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Пекін та запровадження у середу санкцій США, в тому числі проти китайських компаній, поки не може сказати, чи відбулися зміни у діях КНР.

Він підкреслив, що представники США були дуже відвертими й прямими з китайською стороною щодо неприпустимості підтримки військових зусиль Росії.

Нагадаємо, 1 травня 2024 року Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти роти російської військово-промислової бази, програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають РФ виробляти зброю. Мінфін США наклав санкції на майже 60 осіб з Азербайджану, Бельгії, Китаю, Росії, Словаччини, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, які дозволяють Москві купувати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.

У відповідь МЗС Китаю заявило, що Китай вживатиме "всіх необхідних заходів" у відповідь на застосування "незаконних і односторонніх санкцій" з боку США.