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США в ОБСЄ: КНДР уже відправила Росії 11 тисяч контейнерів із боєприпасами

КНДР уже відправила Росії 11 тисяч контейнерів із боєприпасами

З кінця 2023 року КНДР відправила РФ майже 11 тисяч контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків таких ракет. Також активно просуваються переговори Росії з Іраном щодо поставок балістичних ракет.

Про це заявила в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З кінця минулого року КНДР поставила до Росії майже 11 тис. контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. Росія неодноразово використовувала цю зброю для ударів по українській інфраструктурі", - повідомила вона.

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За словами американської дипломатки, "Пхеньян робить це не безкоштовно".

"Ми знаємо, що КНДР зацікавлена у винищувачах, ракетах "земля-повітря", бронетехніці, обладнанні чи матеріалах для виробництва балістичних ракет та інших передових технологіях. Зрозуміло, що Росія і КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН, беручи участь у цих поставках", - заявила Ньюелл.

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Вона також вказала на те, що Іран продовжує постачати Росії безпілотники, а також боєприпаси класу "повітря-земля" та артилерійські снаряди. Ці поставки іранських безпілотників "дозволяють Росії продовжувати свою кампанію бомбардувань українських міст та цивільної інфраструктури".

"Сполучені Штати попередили, що Росія веде переговори з Іраном про придбання балістичних ракет малої дальності для використання проти України і що ці переговори активно просуваються", - повідомила представниця місії США при ОБСЄ.

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Дипломатка додала, що Росія та Іран також розвивають свої зв'язки і в інших сферах, передусім, в нафтогазовій та банківській, і "така співпраця послаблює наші колективні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України".

Автор: 

КНДР (1210) ОБСЄ (3498) США (22525)


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Топ коментарі
+18
Демократия , с главным принципом - как бы чего не вышло , себя изжила . Как же это , интересно , коллективный Запад хотел выиграть третью мировую за счёт только одной Украины со связанными руками ?
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02.05.2024 22:41
+8
Добре, що порахували
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02.05.2024 22:53
+7
Китайцы очевидно в тесной кооперации работают с кацапами помогая им совершенствовать оружие. А что у нас с Западом?
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02.05.2024 22:58
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Демократия , с главным принципом - как бы чего не вышло , себя изжила . Как же это , интересно , коллективный Запад хотел выиграть третью мировую за счёт только одной Украины со связанными руками ?
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02.05.2024 22:41 Відповісти
"Колективный запад", десь ми вже чули таке..
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03.05.2024 01:09 Відповісти
Сьогодні випадково побачив на одному з твітерів сюжет з машкою захєровою - так , дійсно це словосполучення звідти . Якось раніше не звертав уваги .
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04.05.2024 11:35 Відповісти
Нічого вони не хотіли, по тій причині що і воювати не збиралися. Поки захід клепав автомобілі, смартфони легалізували лгбт і канабіс. Усілякі диктатури клепали зброю. І хто тут більш гнучкий видно по поставкам зброї з КНДР - сьогодні домовилися, завтра йде зброя.
А з європою та США, пів року домовленостей, далі ще пів року обіцянь РОЗПОЧАТИ поставки, а потім все таки поставити процентів тридцять від обіцяного.
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03.05.2024 07:40 Відповісти
Постільний режим, привіт дебілам
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02.05.2024 22:44 Відповісти
Фільм такий був. Сім старих і одна жінка. Крилата фраза звідти. "А жєнщіни уже пригают"
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02.05.2024 22:51 Відповісти
Добре, що порахували
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02.05.2024 22:53 Відповісти
треба ще подякувати
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02.05.2024 23:50 Відповісти
Передає і не гавкає постійно про це публічно!!!
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02.05.2024 22:58 Відповісти
Китайцы очевидно в тесной кооперации работают с кацапами помогая им совершенствовать оружие. А что у нас с Западом?
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02.05.2024 22:58 Відповісти
А ви скільки контейнерів?Кімченинія не виступала гарантом безпеки росії,а США виступала...
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02.05.2024 23:31 Відповісти
Функція Байдена тільки рахувати контейнери КНДР? Чи можна реально щось зробити корисне?
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02.05.2024 23:33 Відповісти
Без Байдена з демократами, і без допомоги європейських країн, українці воювали би зараз в Карпатах, як говорить Ігор Лапін.
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02.05.2024 23:48 Відповісти
без сша, які забрали у нас яз, ракети і літаки, цієї війни б не було
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02.05.2024 23:51 Відповісти
ЯЗ, ракети, літаки потребують постійного догляду і періодичного оновлення. Ви бачили щоби Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович переймались цими проблемами? Чи для вас ЯЗ це така собі консерва яку можна відкоркувати і використати через мільйон літ? ))
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03.05.2024 00:12 Відповісти
це вже 2ге питання із розділу "если бы да кабы".
І це не знімає відповідальності за бл*ські дії сша
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03.05.2024 00:23 Відповісти
Ахаха, без забраного ЯЗ, було б ЯЗ пропите прапорами. Весь політикум постсовка не зміг навіть конвенційну першу армію Європи утримати, а вони задвигають про ЯЗ. Кумедно на 73%, трагічно на все інше.
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03.05.2024 01:18 Відповісти
Цікаво чому в мордорі "прапори" не пропили ЯЗ ? І алкаш єльцин на відміну від нашого "хитрого" кравчука не відмовився від ЯЗ і США замість санкцій навпаки почали надавати оркам гум.допомогу і підтримувати економіку. У відомого совкового гумориста петросяна навіть була типу гумореска, що американці зобов"язанні надавати допомогу расії бо інакше вона буде голодною і злою, і в неї є багато ракет.
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03.05.2024 09:07 Відповісти
Тому що в них нафтового і іншого сировинного бабла курі не клюють, а через це і захід вирішив з них щось пристойне зліпить. Не вийшло. У нас було ще менше шансів, бо бабло у нас було тільки у вигляді наштампованого совєцького металолому.
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04.05.2024 10:17 Відповісти
Не Надо быть ни военным ,ни дипломатом чтобы незнать отношения : северной корей и россий . Постояная "засуха " и неимеют что есть ,но балистические ракеты могут запускать ,грузовиков неумеют сделать ,но всякие центрифуги могут сделат и крутить! .... Пришло время надо расчитываться : снарядами ,ракетамии раб силой .
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02.05.2024 23:47 Відповісти
А який ВВП Північної Кореі? Усі "друзі" України спромоглися
на меньше, ось тому і відступає українське військо.
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03.05.2024 00:09 Відповісти
Питання у не ВВП. Якщо виготовлення одного снаряду 155мм у США коштує вже 7000 доларів, а у Північній Кореї виготовлення 152мм снаряду коштує у 100 раз дешевше - то до біса той ВВП - вирішує не він.
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03.05.2024 00:38 Відповісти
в Северной Корее изготовление 152мм снаряда стоит в 100 раз дешевле

Это называется ВВП по ППС.

У стран БРИКС он сейчас выше чем у G7.
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03.05.2024 00:56 Відповісти
Ну главное, чтобы он в странах антигитлеровскойпутинской коалиции был выше, чем у стран оси зла и чтобы страны антигитлеровскойпутинской коалиции серьезно начали воспринимать угрозу от оси зла.
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03.05.2024 01:05 Відповісти
Он ниже. Первые 5 экономик мира по ППС:
Китай выше США. Третья - Индия (тоже помогающая РФ). РФ и Япония - примерно равны (пятая, четвёртая).
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03.05.2024 01:11 Відповісти
Индия и Китай прямо РФ не помогают.
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03.05.2024 03:04 Відповісти
вся електроніка і станки з Китаю .це що не пряма допомога ?
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03.05.2024 04:56 Відповісти
Які вони дивні, хто з цих чортів буде дотртмуватись санкцій, під час такого замісу)))
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03.05.2024 00:11 Відповісти
Цю підорасню хтось може прикандичити?
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03.05.2024 00:17 Відповісти
" Росія і КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН"

І що? Які наслідки можуть бути за порушення резолюції Ради Беспеки ООН? Ніяких? Ну то чому б їх тоді не порушувати?
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03.05.2024 00:36 Відповісти
Валити кор'яйців по самі яйця! А інакше - нині вже ні, бо ж хоч санкцій здавна мають досхочу від світової спільноти, то як у віслюків живучих виробився імунітет. Тож слід завдати цинам більш суттєвої кари. Хоча, на превеликий жаль, вони всі застороги на піну вертіли, адже "мудра" спільнота й досі лише струрбовану пару випускає у бік косолапих північників.
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03.05.2024 03:59 Відповісти
 
 