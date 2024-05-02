США в ОБСЄ: КНДР уже відправила Росії 11 тисяч контейнерів із боєприпасами
З кінця 2023 року КНДР відправила РФ майже 11 тисяч контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків таких ракет. Також активно просуваються переговори Росії з Іраном щодо поставок балістичних ракет.
Про це заявила в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"З кінця минулого року КНДР поставила до Росії майже 11 тис. контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. Росія неодноразово використовувала цю зброю для ударів по українській інфраструктурі", - повідомила вона.
За словами американської дипломатки, "Пхеньян робить це не безкоштовно".
"Ми знаємо, що КНДР зацікавлена у винищувачах, ракетах "земля-повітря", бронетехніці, обладнанні чи матеріалах для виробництва балістичних ракет та інших передових технологіях. Зрозуміло, що Росія і КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН, беручи участь у цих поставках", - заявила Ньюелл.
Вона також вказала на те, що Іран продовжує постачати Росії безпілотники, а також боєприпаси класу "повітря-земля" та артилерійські снаряди. Ці поставки іранських безпілотників "дозволяють Росії продовжувати свою кампанію бомбардувань українських міст та цивільної інфраструктури".
"Сполучені Штати попередили, що Росія веде переговори з Іраном про придбання балістичних ракет малої дальності для використання проти України і що ці переговори активно просуваються", - повідомила представниця місії США при ОБСЄ.
Дипломатка додала, що Росія та Іран також розвивають свої зв'язки і в інших сферах, передусім, в нафтогазовій та банківській, і "така співпраця послаблює наші колективні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України".
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А з європою та США, пів року домовленостей, далі ще пів року обіцянь РОЗПОЧАТИ поставки, а потім все таки поставити процентів тридцять від обіцяного.
І це не знімає відповідальності за бл*ські дії сша
на меньше, ось тому і відступає українське військо.
Это называется ВВП по ППС.
У стран БРИКС он сейчас выше чем у G7.
гитлеровскойпутинской коалиции был выше, чем у стран оси зла и чтобы страны анти гитлеровскойпутинской коалиции серьезно начали воспринимать угрозу от оси зла.
Китай выше США. Третья - Индия (тоже помогающая РФ). РФ и Япония - примерно равны (пятая, четвёртая).
І що? Які наслідки можуть бути за порушення резолюції Ради Беспеки ООН? Ніяких? Ну то чому б їх тоді не порушувати?