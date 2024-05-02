США в ОБСЄ: КНДР уже відправила Росії 11 тисяч контейнерів із боєприпасами

З кінця 2023 року КНДР відправила РФ майже 11 тисяч контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків таких ракет. Також активно просуваються переговори Росії з Іраном щодо поставок балістичних ракет.

Про це заявила в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Трейсі Ньюелл на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З кінця минулого року КНДР поставила до Росії майже 11 тис. контейнерів з боєприпасами, а також пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. Росія неодноразово використовувала цю зброю для ударів по українській інфраструктурі", - повідомила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ООН підтвердили, що Росія ударила по Харкову ракетою виготовленою в КНДР, порушивши санкції

За словами американської дипломатки, "Пхеньян робить це не безкоштовно".

"Ми знаємо, що КНДР зацікавлена у винищувачах, ракетах "земля-повітря", бронетехніці, обладнанні чи матеріалах для виробництва балістичних ракет та інших передових технологіях. Зрозуміло, що Росія і КНДР порушують резолюції Ради Безпеки ООН, беручи участь у цих поставках", - заявила Ньюелл.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС в ОБСЄ: Шлях до миру в Україні лежить у виведенні російських військ

Вона також вказала на те, що Іран продовжує постачати Росії безпілотники, а також боєприпаси класу "повітря-земля" та артилерійські снаряди. Ці поставки іранських безпілотників "дозволяють Росії продовжувати свою кампанію бомбардувань українських міст та цивільної інфраструктури".

"Сполучені Штати попередили, що Росія веде переговори з Іраном про придбання балістичних ракет малої дальності для використання проти України і що ці переговори активно просуваються", - повідомила представниця місії США при ОБСЄ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай сховав у порту підсанкційне судно, яке постачало зброю з КНДР до Росії, – ЗМІ

Дипломатка додала, що Росія та Іран також розвивають свої зв'язки і в інших сферах, передусім, в нафтогазовій та банківській, і "така співпраця послаблює наші колективні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України".