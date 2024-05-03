ДБР оголосило підозру ексгенералу СБУ Наумову. В нього знайшли активи на майже 33 млн грн

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

В Бюро перерахували активи, власником яких фігурант став під час перебування на керівних посадах в СБУ:

автомобіль "Toyota Land Cruiser 200" вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрований на батька дружини,

автомобілб "BMW X6 xDrive40d", вартістю €116 000 євро, зареєстрований на дружину,

майже €593 000 та понад $120 000.

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Також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад €6500 кожен.

В ДБР не називають ім’я підозрюваного, але обставини справи вказують на те, що йдеться про колишнього генерала СБУ Андрія Наумова.

В Бюро нагадали, що раніше йому вже повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).

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Також Наумова підозрюють у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.

Його оголошено в міжнародний розшук.

Справа Наумова

Нагадаємо, у січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

Наумов - фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця. Також ЗМІ розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну - а саме 23 лютого - Андрій Наумов виїхав за кордон.

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В Україні Наумову оголосили дві підозри - "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, однак на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".

Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.

Більше про обставини арешту Андрія Наумова можна прочитати в матеріалі Цензор.НЕТ "У погоні за човном: як "гаманець" Баканова сів до в’язниці в Сербії і чи є в тому російський слід".