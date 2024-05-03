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Новини
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ДБР оголосило підозру ексгенералу СБУ Наумову. В нього знайшли активи на майже 33 млн грн

Наумова підозрюють в незаконному збагаченні

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

В Бюро перерахували активи, власником яких фігурант став під час перебування на керівних посадах в СБУ:

  • автомобіль "Toyota Land Cruiser 200" вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрований на батька дружини,
  • автомобілб "BMW X6 xDrive40d", вартістю €116 000 євро, зареєстрований на дружину,
  • майже €593 000 та понад $120 000.

Читайте: 2 смарагди та автомобілі: в ексгенерала СБУ Наумова виявлено 33 млн необґрунтованих активів

Також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад €6500 кожен.

В ДБР не називають ім’я підозрюваного, але обставини справи вказують на те, що йдеться про колишнього генерала СБУ Андрія Наумова.

В Бюро нагадали, що раніше йому вже повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).

Також читайте: Засуджений за відмивання коштів у Сербії ексгенерал СБУ Наумов вийшов на свободу

Також Наумова підозрюють у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.

Його оголошено в міжнародний розшук.

Справа Наумова

Нагадаємо, у січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

Наумов - фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця. Також ЗМІ розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну - а саме 23 лютого - Андрій Наумов виїхав за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК виявило у начальника управління поліції Києва необґрунтовані активи на суму майже 3,9 млн грн

В Україні Наумову оголосили дві підозри - "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, однак на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".

Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.

Більше про обставини арешту Андрія Наумова можна прочитати в матеріалі Цензор.НЕТ "У погоні за човном: як "гаманець" Баканова сів до в’язниці в Сербії і чи є в тому російський слід".

Автор: 

СБУ (12774) ДБР (3473) Наумов Андрій (70) підозра (756)


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Топ коментарі
+11
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03.05.2024 12:14
+7
Хто це його на цю посаду поставив?
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03.05.2024 12:23
+6
Зручно працювати з тим, хто не в Україні.
Це є не Баканов, правда?
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03.05.2024 12:25
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03.05.2024 12:14 Відповісти
А де Наумова? Ще в ЄСшариться, чи на історічєскую подіну виїхав?
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03.05.2024 12:18 Відповісти
та не може цього бути.... складається враження, що при владі виключно злодії, одних вже викрили, а на інших просто ще збирають докази.... при чому іх кількість стрімко збільшується, тому що порядні люди гинуть на фронті...
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03.05.2024 12:21 Відповісти
СБУ працюе в посиленому режимі.
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03.05.2024 12:21 Відповісти
Хто це його на цю посаду поставив?
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03.05.2024 12:23 Відповісти
В СБУ все одинаковы. Вор на воре и вором поганяет. СБУ-это ОПГ, туда не бандитов не берут.
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03.05.2024 12:23 Відповісти
Зручно працювати з тим, хто не в Україні.
Це є не Баканов, правда?
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03.05.2024 12:25 Відповісти
Залишилося не розкритим питання - хто насправді все ж таки "Охотнік" за версією фсби та сівковича?
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03.05.2024 12:39 Відповісти
це якийсь сюрреалізм, там янику не забудьте будь ласка ще одну одну підозру оголосити.. ..
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03.05.2024 12:42 Відповісти
Друг Зе.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №443/2020
Про присвоєння військового звання
1. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

14 жовтня 2020 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №197/2022
Про пониження у військовому званні
Понизити бригадного генерала НАУМОВА Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 березня 2022 року
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03.05.2024 12:48 Відповісти
а слідак за цю підозру отримає премію
з бюджету???
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03.05.2024 12:51 Відповісти
І вкотре віртуальні підозри тим, кому дали втікти. Зате який гучний заголовок.
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03.05.2024 12:51 Відповісти
хто міг таке подумати така чєсна влада і ось
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03.05.2024 12:56 Відповісти
тільки стріляти
зепокідьків
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03.05.2024 13:19 Відповісти
Каков поп, такой и приход. Скажи кто твой друг, и я скажу --- кто ты.
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03.05.2024 15:00 Відповісти
Нікому не спадало на думку пошукати активи нинішнього керівництва СБУ, а не колишнього?
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03.05.2024 15:07 Відповісти
активи пустити на дрони
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03.05.2024 15:10 Відповісти
Саме головне, що діячі котрі допомагали йому обікрасти державу на 3.2 млн. грн. досі працюють і отримали підвищення.
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03.05.2024 15:43 Відповісти
Козел отпущения,слили.А долго не трогали.Наверное заставили.
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03.05.2024 17:39 Відповісти
))
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03.05.2024 21:21 Відповісти
 
 