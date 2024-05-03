ДБР оголосило підозру ексгенералу СБУ Наумову. В нього знайшли активи на майже 33 млн грн
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.
Про це повідомили в ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
В Бюро перерахували активи, власником яких фігурант став під час перебування на керівних посадах в СБУ:
- автомобіль "Toyota Land Cruiser 200" вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрований на батька дружини,
- автомобілб "BMW X6 xDrive40d", вартістю €116 000 євро, зареєстрований на дружину,
- майже €593 000 та понад $120 000.
Також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад €6500 кожен.
В ДБР не називають ім’я підозрюваного, але обставини справи вказують на те, що йдеться про колишнього генерала СБУ Андрія Наумова.
В Бюро нагадали, що раніше йому вже повідомили про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, та у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 ККУ).
Також Наумова підозрюють у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.
Його оголошено в міжнародний розшук.
Справа Наумова
Нагадаємо, у січні 2024 року колишній генерал, ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.
Наумов - фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця. Також ЗМІ розповідали, що напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну - а саме 23 лютого - Андрій Наумов виїхав за кордон.
В Україні Наумову оголосили дві підозри - "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.
З літа 2019 по літо 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, однак на початку повномасштабного вторгнення позбавив його, назвавши експосадовця СБУ "зрадником".
Наумов виїхав з України напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 року його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тис. євро та $120 тис. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.
Більше про обставини арешту Андрія Наумова можна прочитати в матеріалі Цензор.НЕТ "У погоні за човном: як "гаманець" Баканова сів до в’язниці в Сербії і чи є в тому російський слід".
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Це є не Баканов, правда?
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №443/2020
Про присвоєння військового звання
1. Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
14 жовтня 2020 року
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №197/2022
Про пониження у військовому званні
Понизити бригадного генерала НАУМОВА Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
31 березня 2022 року
з бюджету???
зепокідьків