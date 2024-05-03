У Латвії почали рити протитанкові рови на кордоні з РФ та Білоруссю, - ЗМІ

Уздовж кордону Латвії з Росією та Білоруссю військові країни створять ланцюг опорних пунктів: захисні укріплення, різноманітні перешкоди та склади з боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LSM.

Зазначається, що упродовж п’яти років Латвія планує витратити на це 303 мільйони євро.

Оборонні лінії Латвії

За словами інженерного інспектора Національних збройних сил (НЗС) Латвії полковника-лейтенанта Каспара Лаздіньша, перша оборонна лінія буде зведена на відстані близько кілометра від кордону з Росією, недалеко від прикордонного пункту Терехово в Луденському краї. Там риють протитанкові рови.

"Тут ми перекопуємо дорогу і робимо протитанковий рів, щоб цією дорогою в разі потреби не було можливості пересуватися транспорту. У тому числі танкам. Цей рів має задані параметри, і відповідну глибину, для виконання свого призначення", - сказав він.

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План антимобільності

Лаздіньш зазначив, що латвійський "план антимобільності" передбачає створення ланцюга перешкод та використання природних перешкод - річок, боліт, лісів.

При цьому, за його словами, мінування полів може відбутися у випадку воєнних дій, а поки йдеться лише про перешкоди без застосування вибухових речовин.

Він також зазначив, що земля, на якій проводяться роботи, має власника, який дозволяє викопати на його території рів, але при цьому повністю зберігає право власності на неї.

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За словами Лаздіньша, Латвія спочатку зосередиться на першій лінії оборони та планує викопати протитанкові рови вздовж кордону, а потім укріпити його"зубами дракона". Він додав, що для кожної околиці будуть свої рішення.

Зазначається, що місця для зберігання боєприпасів буде визначено відповідно до нормативних актів та військової необхідності.

Укріплення латвійсько-російського кордону

Протяжність латвійсько-російського кордону становить 283,6 кілометра. Паркан вздовж нього почали будувати ще у 2015 році, але 2019 року роботи зупинилися, оскільки проти компанії Igate, яка будувала об'єкт, відкрили кримінальну справу за статтею про шахрайство.

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У серпні 2023 року президент Латвії Едгар Рінкевич наголошував, що одне із завдань — завершити розпочате та заявив, що протягом чотирьох місяців необхідно завершити ділянку завдовжки 20 кілометрів.

До 2019 року Латвія встигла збудувати 100 кілометрів паркану, а також інфраструктуру для прикордонників. З літа 2023 року завершення будівництва передали держкомпанії Valsts nekustamie īpašumi, яка веде аналогічні роботи на білоруському кордоні.

Наступного року латвійська армія має план побудувати 30 кілометрів паркану на складній ділянці кордону. Країна вже виділила 50 мільйонів євро на пріоритетні ділянки — загалом на це планують виділити ще 120 мільйонів.

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