Орбан про Угорщину в ЄС: "Мамо, не того коня я хотів"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що сьогодні Євросоюз - зовсім не той, до якого приєдналася Угорщина у 2004 році.

Про це він сказав у своїх коментарях до 20-річчя вступу Угорщини в ЄС угорському державному радіо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Глава угорського уряду відзначив, що сам агітував за вступ до ЄС у 2004 році і все ще вірить, що краще бути в Євросоюзі, ніж за його межами. Але, за словами Орбана, ЄС був не таким, як сьогодні, коли Угорщина стала його членом.

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Орбану не до вподоби мігранти та ЛГБТ

"Я маю на увазі, що в той час не було жодної розмови про те, що мільйони мігрантів будуть допущені до ЄС, а ті, хто їх не хоче, як ми, угорці, будуть змушені прийняти їх", - сказав Орбан.

"Не йшлося й про те, що якщо хтось скаже, що сім’я складається з чоловіка, жінки і дитини, то з нього будуть глузувати в європейських ліберальних ЗМІ. Або якщо країна напише в конституції, що мати - жінка, а батько - чоловік, як в Угорщині, то вона зіткнеться з помстою. Не так колись виглядала Європа!" - обурився угорський прем’єр-міністр.

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Він додав, що Угорщина стала членом ЄС, тому що Європа означала мир і процвітання, а "зараз ми в економічній кризі", а "європейські лідери втягнуть континент у війну замість миру".

"Перше, що варто сказати, оцінюючи останні двадцять років, це: панове, це не те, про що ми домовилися. Мамо, не того коня я хотів", - сказав Орбан, вживши давню приказку, яку здебільшого вживають жителі у сільських районах Угорщини.

Що Орбан сказав про війну Росії проти України

Він звернувся до російсько-української війни як до причини економічних труднощів Угорщини. "Це є причиною того, що виробництво було нижчим, а інфляція вищою", - сказав Орбан, додавши, що "економіка Угорщини подвоїлася б, якби не було війни".