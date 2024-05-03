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Орбан про Угорщину в ЄС: "Мамо, не того коня я хотів"

орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що сьогодні Євросоюз - зовсім не той, до якого приєдналася Угорщина у 2004 році.

Про це він сказав у своїх коментарях до 20-річчя вступу Угорщини в ЄС угорському державному радіо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Глава угорського уряду відзначив, що сам агітував за вступ до ЄС у 2004 році і все ще вірить, що краще бути в Євросоюзі, ніж за його межами. Але, за словами Орбана, ЄС був не таким, як сьогодні, коли Угорщина стала його членом.

Читайте: Захід за крок до відправки своїх військ в Україну, - Орбан

Орбану не до вподоби мігранти та ЛГБТ

"Я маю на увазі, що в той час не було жодної розмови про те, що мільйони мігрантів будуть допущені до ЄС, а ті, хто їх не хоче, як ми, угорці, будуть змушені прийняти їх", - сказав Орбан.

"Не йшлося й про те, що якщо хтось скаже, що сім’я складається з чоловіка, жінки і дитини, то з нього будуть глузувати в європейських ліберальних ЗМІ. Або якщо країна напише в конституції, що мати - жінка, а батько - чоловік, як в Угорщині, то вона зіткнеться з помстою. Не так колись виглядала Європа!" - обурився угорський прем’єр-міністр.

Також читайте: Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, опиняться в Україні, - Орбан

Він додав, що Угорщина стала членом ЄС, тому що Європа означала мир і процвітання, а "зараз ми в економічній кризі", а "європейські лідери втягнуть континент у війну замість миру".

"Перше, що варто сказати, оцінюючи останні двадцять років, це: панове, це не те, про що ми домовилися. Мамо, не того коня я хотів", - сказав Орбан, вживши давню приказку, яку здебільшого вживають жителі у сільських районах Угорщини.

Що Орбан сказав про війну Росії проти України

Він звернувся до російсько-української війни як до причини економічних труднощів Угорщини. "Це є причиною того, що виробництво було нижчим, а інфляція вищою", - сказав Орбан, додавши, що "економіка Угорщини подвоїлася б, якби не було війни".

Автор: 

Угорщина (2262) Євросоюз (13316) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+28
уйобщину і головного ******* ніхто не тримає у Евросоюзі піздуй у тайожний союз.
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03.05.2024 14:24
+23
В економічній кризі не Європа, а конкретно Угорщина, як раз через дії Орбана, який постійно клянчить гроші у Євросоюза.
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03.05.2024 14:27
+18
Ну так. Коли Угорщина вступала в ЄС не було таких дятлів, як Орбан.
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03.05.2024 14:28
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щас йому прилетить за притиснених лгбт
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03.05.2024 14:24 Відповісти
на московських сайтах прочитає, як їх притісняють..
буде страшнмй крик у угрів..
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03.05.2024 14:29 Відповісти
це висєр для внутрішнього споживання
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03.05.2024 14:47 Відповісти
я бачу лише один вихід для угорщини - вихід з ЄС !

і повернення в Південне Зауралля.
але цього разу не через Україну, бо отгрєбут !
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03.05.2024 15:17 Відповісти
уйобщину і головного ******* ніхто не тримає у Евросоюзі піздуй у тайожний союз.
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03.05.2024 14:24 Відповісти
Ну, він сам повинен звідти вийти, ніхто поперти його з ЄС не може. А якщо навіть і вийде, посеред Європи виникне військова база кацапів. Думаю, ЄС сам буде тримати орбана за ноги-роги, аби він звідти не втік
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03.05.2024 15:17 Відповісти
Не виникне. Повна ізоляція.
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03.05.2024 16:39 Відповісти
для ЄС: не в коня овес!
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03.05.2024 14:24 Відповісти
Орбан про Угорщину в ЄС: "Мамо, не того коня я хотів" Джерело:
Не така коняка.

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03.05.2024 18:03 Відповісти
таке робиться в угростані.. ужос
орбану потрібно втікати з ЄС...
але ж гроші... кляті гроші ЄС...
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03.05.2024 14:27 Відповісти
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03.05.2024 19:08 Відповісти
Поміняйтеся з Україною місцями
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03.05.2024 14:27 Відповісти
Атлєзь, гніда!
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03.05.2024 14:27 Відповісти
В економічній кризі не Європа, а конкретно Угорщина, як раз через дії Орбана, який постійно клянчить гроші у Євросоюза.
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03.05.2024 14:27 Відповісти
***** наказало своїм холуям лякати ЄС розвалом...
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03.05.2024 14:27 Відповісти
Мабуть про лавруху мріє, гнида,,),,
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03.05.2024 14:27 Відповісти
той лавруха, що армянська королєва?
звісно..
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03.05.2024 14:32 Відповісти
Ну так. Коли Угорщина вступала в ЄС не було таких дятлів, як Орбан.
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03.05.2024 14:28 Відповісти
Так вони самі емігранти. Звідкіля вони там взялися.
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03.05.2024 14:30 Відповісти
влізло непрошене .. кочівне угрофінське гі*вно, тепер права качає
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03.05.2024 14:35 Відповісти
Вони кацапи ЄС
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03.05.2024 14:59 Відповісти
Угро-фінське плем'я в часи великого переселення народу застало похолодання через що вони відійшли на південь, і там на межі зі степом, перейняли культуру кочовиків тюрків. Далі їх погнала на Захід чергова хвиля (на цей раз - Печеніги). І угри відкочували під руку Хазар. Але потім пересварились із ними і Хазари запросили на їх місце Печенігів. Угри осіли в Леведії на Харківщині, потім знов від Печенігів тікали через Дніпро і осіли в Етелькуз (правий берег). Звідти знов печеніги погнали їх. Так угри опинились за Карпатами, де вирізали місцевих слов'янських князів і почали руйнувати ВеликоМоравську державу, що займала тоді Чехію, Словакію, Австрію і Словенію. Коли все знищили- оселились там і назвали частину захопленого Угорщиною, приписавши собі чужу назву Хуннів (Хунугарія).
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03.05.2024 15:12 Відповісти
Один в один методичка московитов. Кругом геи, мигранты. А как копнешь глубже, то часто оказывается, что борцы с "еврогейством" одни сплошные п***ы во всех смыслах этого слова. И что-то я не видел ни одного протеста против московитских мигрантов.
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03.05.2024 14:33 Відповісти
Краще б кінь тебе хотів
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03.05.2024 14:33 Відповісти
Схожий на того кренделя що срав в ліфті, а потім гучно обурювався "А кто єта сдєлал - бил же нормальний дом?"
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03.05.2024 14:33 Відповісти
ЄС вже і сам шкодує, що взяв путіноїда до себе.
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03.05.2024 14:34 Відповісти
Так на хера ты в ЕС просился, дурень? Нужно было к Вове проситься. Был бы сейчас процветающим Венгерским краем.
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03.05.2024 14:36 Відповісти
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03.05.2024 14:36 Відповісти
Так виходь, як Британія, ніхто ж не тримає, як росія Ічкерію.
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03.05.2024 14:42 Відповісти
орбан - недалекоглядний політик. Не зміг роздивитись перспективи СНГ. Хай угорці терміново шукають наступного орбана, бо є ще шанс встигнути приєднатись до Саюзнай дзяржави.
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03.05.2024 14:42 Відповісти
Коли Орбан скаче на члені путіна,то це ж також ЛГБТ,чи це другоє,скрєпноє?!
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03.05.2024 14:42 Відповісти
Скажу словами "найвелічнішого" - "ета другоє" )))
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03.05.2024 14:45 Відповісти
То й валив би звідти в Тайожний Союз, недокінь кастрований! Всім би тільки краще було без цієї держави кочівників з Уралу! Додомцю, коняка всрата!!!
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03.05.2024 14:44 Відповісти
Але регулярно просить подачки на десятки мільярдів євро. Нагадує януковича
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03.05.2024 14:46 Відповісти
20 років тому агент орбан виконав завдання ФСБ та вступив в ЕС. Одразу ж приступив до агентурної роботи по розвалу та саботажу ЕС.
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03.05.2024 14:48 Відповісти
Ну то злазь з коня - не муч скотину!
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03.05.2024 14:48 Відповісти
Недоугорсько-касапська імперія, яку Ми точно на нуль помножимо..
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03.05.2024 14:49 Відповісти
було б набагато кращє, якби мамою ґорбана був чоловік
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03.05.2024 14:49 Відповісти
Авжеж що ЄС став інший після вступу туди прокацапської 'мадярщини'.
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03.05.2024 14:49 Відповісти
Саме цікаве - Орбан "піднявся" саме на "хвилі антиросійщини" Був одним з лідерів критики росіян в Угорщині
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03.05.2024 14:57 Відповісти
Ну, якось же треба було в довіру влізати. Щоб потім агентурну роботу проводити. На користь Москви.
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03.05.2024 15:05 Відповісти
є ж зустрічне прислів'я: "до вас не смерділо"
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03.05.2024 14:52 Відповісти
Ех… Не теє зараз Брюсель місто, річка Сєнна не та
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03.05.2024 14:55 Відповісти
Якщо вам здається, що навкруги вас одні ідіоти - значить ви епітцентр...
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03.05.2024 14:58 Відповісти
Il fut un temps où la France a accueilli un grand nombre de hongrois fuyant le stalinisme.
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03.05.2024 14:58 Відповісти
Самоназва угорців - «мадяри» (magyarok, однина - magyar). Це слово співзвучне з самоназвою споріднених з ними народів - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8 хантів і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%96 мансі (mańśi)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96#cite_note-11 [11] .
Угорці прибули на територію ******** Угорщини наприкінці 9 ст. з первісної батьківщини між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0 Волгою й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB Уралом через південні українські степи.
Якщо хтось не знав. Більшість стали нормальними людьми, але лишились і такі генетичні виродки... За великим рахунком, для Європи ті ж самі цигани, але котрі прийшли з інших територій та спромоглись створити державу. Переселення народів було, є і буде, але деяких виродків час від часу просто потрібно бити по тупій жирній пиці, як цього ************ виродка! Щоб просто тварюка знала своє місце. Це я більше не про походження, а про те, що гени тупої худоби таки можуть проявитись і через покоління.
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03.05.2024 15:01 Відповісти
Вони не просто прийшли, а вирізали слов'ян ******** угорщини, і зруйнували Велику Моравію - слов'янську державу що займала Чехію, Словакію, Австрію, Словенію, шматочок Польщі і Галичини.
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03.05.2024 15:16 Відповісти
Звичайно, що ці всраті мігранти з Уралу прийшли не на пусту територію...
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03.05.2024 15:21 Відповісти
Навіть назва угорського озера Балатон походить від слов'янського слова "болото".
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03.05.2024 18:52 Відповісти
Так у чому питання - на вихід з ЄС і віддавай борги.
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03.05.2024 15:02 Відповісти
А як цьому випадку рахувати борги, 20 років на не хилих дотаціях??? Це вже вся країна продана перепродала, а угорців в рабство!!!
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03.05.2024 16:02 Відповісти
Так с вещами и на выход .
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03.05.2024 15:04 Відповісти
Торбан став схожим на того сперматозоїда, який волав: "Братва! Нас на...бали, ми у дупі!"
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03.05.2024 15:12 Відповісти
Угорщина досі, ось уже 20 років!, паразитує на дотаціях ЄС і переробляє на свої НПЗ кацапську нафту. Хтось може назвати щось крім бензину виробництва Угорщини?
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03.05.2024 15:17 Відповісти
В них ще болото Балатон є і купа понтів (ще архітектура більш-менш).
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03.05.2024 15:23 Відповісти
Вся їхня архітектура австрійська або італійська, вони з уральських гір такого не вивчали!!!
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03.05.2024 15:51 Відповісти
Ікарус просрали, мото " панонія" просрали, є токайске віно, но на ньому ввп не побудуєш!!!
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03.05.2024 15:58 Відповісти
Витя, так жо за базар? 3,14здуй у Таёжний Союз. Вместе со своими *********, вЯликими МУДЬЯрами и паприкашем. А лучше всего все вмете, собрали своё барахло и на историческую родину - восточный Урал. Киев пропустит, как пропустил в Европу. Безпошлино. Через Донбас.
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03.05.2024 15:45 Відповісти
Єпанько, Європа в кризі, це ти дебіл в кризі, сидиш на шиї у Європі і ще ****** про цінності, ти **** монголоїдная можеш тільки дупу лізати путлєру, і свою країну в лайно макати!!!
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03.05.2024 15:48 Відповісти
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03.05.2024 18:59 Відповісти
А таки той орбан правий на 100%; не той вже Євросоюз, не той. Корумповані пуйлівськими грошима європосадовці дуже змінили ******* політичне обличчя Європи.
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03.05.2024 15:48 Відповісти
Так сам орбан по вуха в москальських грошах!
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03.05.2024 16:08 Відповісти
Звісно ж. Він очолює усю оту бригаду.
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03.05.2024 18:06 Відповісти
Хотел с кобылкой молодой погулсять, а получил коняку с длинным хреном!
Нравится - не нравится, - соси пока не понравится, а когда понравится - не останавливайся!
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03.05.2024 15:51 Відповісти
Садист.......
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03.05.2024 15:52 Відповісти
Великам у тайожний союз. Забув, які сіромашні були угорці при Совку в порівнянні із Югославією, яку підтримував Захід. Або як придушили Будапештське повстання. Заманили опозицію на переговори і підл перестріляли всіх у підвалі.
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03.05.2024 15:57 Відповісти
Насильно мил не будешь. Чемодан, вокзал, на выход.

Как могла удвоится экономика, если бы не было войны? Так бывает только если хотели вдвое больше халявы - а она возьми да и накройся. То есть, товарищ публично расписался в том, что его страна сидит у Евросоюза на шее и болтает ножками, а он ещё сверху поплёвывает. Но, видимо, лохтлрату нравится - это ж не логикой думать.

А что до "уже не торт" - венгры когда-то были самыми сильными математиками в мире - Эрдёш, фон Нойман, все дела. И до чего одно только образование докатили?
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03.05.2024 15:59 Відповісти
Купила мама коника, а коник без ноги!!! Мабуть погано стало жити після того, як Євросоюз перестав давати гроші мадярам!
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03.05.2024 16:05 Відповісти
йому щось заважає вийти??
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03.05.2024 16:15 Відповісти
Як ми вас розуміємо ,товаріщ Орбан ...вертайтеся за Урал ,там ваше всьооо
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03.05.2024 16:20 Відповісти
Ну так виходьте! А хтось потім (та хоч би й ми) нападе на вас. І Європа тоді, на ваше замовлення, віддасть перевагу економічній стабільності замість захисту мадярщини - самі викручуйтесь.
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03.05.2024 16:22 Відповісти
чемодан, вокзал, таежний союз!
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03.05.2024 16:25 Відповісти
Из за Орбанна с - Иобик ,Ле Пен , Агд ... и других любителей "русского-мира" это камень на шее ЕЕС.
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03.05.2024 16:50 Відповісти
Мама Орбан: Витя, я тоже не того хотела. Я хотела сделать аборт, но не нашла денег.
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03.05.2024 17:52 Відповісти
ЄС йому в тягар. Сумує за 1956р та ЮГВ ?
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03.05.2024 19:28 Відповісти
так выйди,кто тебя держит.денежки только получать хотел
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03.05.2024 21:04 Відповісти
 
 