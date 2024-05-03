Орбан про Угорщину в ЄС: "Мамо, не того коня я хотів"
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що сьогодні Євросоюз - зовсім не той, до якого приєдналася Угорщина у 2004 році.
Про це він сказав у своїх коментарях до 20-річчя вступу Угорщини в ЄС угорському державному радіо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Глава угорського уряду відзначив, що сам агітував за вступ до ЄС у 2004 році і все ще вірить, що краще бути в Євросоюзі, ніж за його межами. Але, за словами Орбана, ЄС був не таким, як сьогодні, коли Угорщина стала його членом.
Орбану не до вподоби мігранти та ЛГБТ
"Я маю на увазі, що в той час не було жодної розмови про те, що мільйони мігрантів будуть допущені до ЄС, а ті, хто їх не хоче, як ми, угорці, будуть змушені прийняти їх", - сказав Орбан.
"Не йшлося й про те, що якщо хтось скаже, що сім’я складається з чоловіка, жінки і дитини, то з нього будуть глузувати в європейських ліберальних ЗМІ. Або якщо країна напише в конституції, що мати - жінка, а батько - чоловік, як в Угорщині, то вона зіткнеться з помстою. Не так колись виглядала Європа!" - обурився угорський прем’єр-міністр.
Він додав, що Угорщина стала членом ЄС, тому що Європа означала мир і процвітання, а "зараз ми в економічній кризі", а "європейські лідери втягнуть континент у війну замість миру".
"Перше, що варто сказати, оцінюючи останні двадцять років, це: панове, це не те, про що ми домовилися. Мамо, не того коня я хотів", - сказав Орбан, вживши давню приказку, яку здебільшого вживають жителі у сільських районах Угорщини.
Що Орбан сказав про війну Росії проти України
Він звернувся до російсько-української війни як до причини економічних труднощів Угорщини. "Це є причиною того, що виробництво було нижчим, а інфляція вищою", - сказав Орбан, додавши, що "економіка Угорщини подвоїлася б, якби не було війни".
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буде страшнмй крик у угрів..
і повернення в Південне Зауралля.
але цього разу не через Україну, бо отгрєбут !
Не така коняка.
орбану потрібно втікати з ЄС...
але ж гроші... кляті гроші ЄС...
звісно..
Угорці прибули на територію ******** Угорщини наприкінці 9 ст. з первісної батьківщини між https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0 Волгою й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB Уралом через південні українські степи.
Якщо хтось не знав. Більшість стали нормальними людьми, але лишились і такі генетичні виродки... За великим рахунком, для Європи ті ж самі цигани, але котрі прийшли з інших територій та спромоглись створити державу. Переселення народів було, є і буде, але деяких виродків час від часу просто потрібно бити по тупій жирній пиці, як цього ************ виродка! Щоб просто тварюка знала своє місце. Це я більше не про походження, а про те, що гени тупої худоби таки можуть проявитись і через покоління.
Нравится - не нравится, - соси пока не понравится, а когда понравится - не останавливайся!
Как могла удвоится экономика, если бы не было войны? Так бывает только если хотели вдвое больше халявы - а она возьми да и накройся. То есть, товарищ публично расписался в том, что его страна сидит у Евросоюза на шее и болтает ножками, а он ещё сверху поплёвывает. Но, видимо, лохтлрату нравится - это ж не логикой думать.
А что до "уже не торт" - венгры когда-то были самыми сильными математиками в мире - Эрдёш, фон Нойман, все дела. И до чего одно только образование докатили?