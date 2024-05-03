Які категорії держслужбовців підпадають під бронювання: Пояснення Міноборони

Наразі є чіткий перелік категорій держслужбовців, яких звільнятимуть від мобілізації.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку і також можуть бути залученими до Сил оборони. До речі, тими ж саме запитами на чесність і на справедливість можна пояснити те, що з ухваленням нового закону військові пенсіонери силових структур - Міністерства оборони, Нацполіції тощо - також стають на військовий облік", - сказав він.

Речник нагадав, що протягом 60 днів всі чоловіки з 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК та СП.

За його словами, є чіткий перелік категорій держслужбовців, які звільнятимуться від мобілізації.

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"Є чіткі правила, вони дещо змінились, зараз будуть заброньовані держслужбовців так званої категорії "А". Щоб було зрозуміло широкому загалу – це керівники селищних рад, міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Категорія "Б" і категорія "В" вже буде бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими", - пояснив він, додавши, що виконавці в держструктурах також можуть бути мобілізовані.

Також відстрочку від призову матимуть представники певних органів державного управління - судді, представники Нацполіції, Нацгвардії та фахівці, залучені до кіберзахисту країни.

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Бронювання від мобілізації

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабмін готує електронне бронювання від мобілізації у "Дії".

У березні 2024 року повідомлялось, що Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.