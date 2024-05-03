Які категорії держслужбовців підпадають під бронювання: Пояснення Міноборони
Наразі є чіткий перелік категорій держслужбовців, яких звільнятимуть від мобілізації.
Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку і також можуть бути залученими до Сил оборони. До речі, тими ж саме запитами на чесність і на справедливість можна пояснити те, що з ухваленням нового закону військові пенсіонери силових структур - Міністерства оборони, Нацполіції тощо - також стають на військовий облік", - сказав він.
Речник нагадав, що протягом 60 днів всі чоловіки з 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК та СП.
За його словами, є чіткий перелік категорій держслужбовців, які звільнятимуться від мобілізації.
"Є чіткі правила, вони дещо змінились, зараз будуть заброньовані держслужбовців так званої категорії "А". Щоб було зрозуміло широкому загалу – це керівники селищних рад, міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Категорія "Б" і категорія "В" вже буде бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими", - пояснив він, додавши, що виконавці в держструктурах також можуть бути мобілізовані.
Також відстрочку від призову матимуть представники певних органів державного управління - судді, представники Нацполіції, Нацгвардії та фахівці, залучені до кіберзахисту країни.
Бронювання від мобілізації
Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабмін готує електронне бронювання від мобілізації у "Дії".
У березні 2024 року повідомлялось, що Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.
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це означає, що як раз, керівників і треба призивати в першу чергу! бо що цей "керівник" буде робити, коли його робітників всіх заберуть?
точніше, наші держслужбовці, це ж бродячий цирк.
ну от. всі заброньовані.
Штучний поділ на тих, кого мобілізують і недоторканих тільки послаблює країну.
Это шиза у народа, тупо шиза. Минимум биполярочка.
Тож не треба відбілюватти ТЦК.
Є чіткі правила! ... А до них ПРІЛАЖЄНІЄ... з довгим перерахуванням призвіщь .
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А конкретно, кто это?
Разные адвокаты и юристы, секретари и советники тоже - представители полиции, так как представляют интересы полиции.
И еще.
95 квартал - это не гос. служащие. Почему они до сих пор не на фронте?
100% есть коррупционная мутка