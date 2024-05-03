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Новини Мобілізація
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Які категорії держслужбовців підпадають під бронювання: Пояснення Міноборони

військовий,мобілізація,квиток

Наразі є чіткий перелік категорій держслужбовців, яких звільнятимуть від мобілізації.

Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах. Йдеться про те, що ці люди також на військовому обліку і також можуть бути залученими до Сил оборони. До речі, тими ж саме запитами на чесність і на справедливість можна пояснити те, що з ухваленням нового закону військові пенсіонери силових структур - Міністерства оборони, Нацполіції тощо - також стають на військовий облік", - сказав він.

Речник нагадав, що протягом 60 днів всі чоловіки з 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК та СП.

За його словами, є чіткий перелік категорій держслужбовців, які звільнятимуться від мобілізації.

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"Є чіткі правила, вони дещо змінились, зараз будуть заброньовані держслужбовців так званої категорії "А". Щоб було зрозуміло широкому загалу – це керівники селищних рад, міських рад, тобто ті люди, які очолюють структури і які, відповідно, є головами тих чи інших державних органів, органів місцевого самоврядування. Категорія "Б" і категорія "В" вже буде бронюватись лише на 50%. Тобто люди, які очолюють певні департаменти, певні підрозділи вже можуть бути мобілізованими", - пояснив він, додавши, що виконавці в держструктурах також можуть бути мобілізовані.

Також відстрочку від призову матимуть представники певних органів державного управління - судді, представники Нацполіції, Нацгвардії та фахівці, залучені до кіберзахисту країни.

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Бронювання від мобілізації

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабмін готує електронне бронювання від мобілізації у "Дії".

У березні 2024 року повідомлялось, що Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив пропозиції щодо "економічного бронювання" від мобілізації.

Автор: 

Міноборони (7307) держслужбовці (336) бронювання (336) мобілізація (3023)


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Топ коментарі
+14
А 95кагал під бронювання попадають як кловани, чи держслужбовці? Чи вони привілейовані як братки хрінпіду!
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03.05.2024 17:35
+10
Досить вкидувати про мобілізацію. Ніхто як не йшов так і не піде. Заспокойтеся.
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03.05.2024 17:36
+10
Андрійбарісич, навіть, не держслужбовець. Заберіть його? Він спец з розмінування.
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03.05.2024 17:40
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А 95кагал під бронювання попадають як кловани, чи держслужбовці? Чи вони привілейовані як братки хрінпіду!
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03.05.2024 17:35 Відповісти
У нас кловани і є держслужбовці
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03.05.2024 17:36 Відповісти
взагалі-то, є чітке визначення гарного керівника - це спроможність людини налагодити всі процесси так, що все буде працювати без його втручання!
це означає, що як раз, керівників і треба призивати в першу чергу! бо що цей "керівник" буде робити, коли його робітників всіх заберуть?
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03.05.2024 18:53 Відповісти
Досить вкидувати про мобілізацію. Ніхто як не йшов так і не піде. Заспокойтеся.
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03.05.2024 17:36 Відповісти
Андрійбарісич, навіть, не держслужбовець. Заберіть його? Він спец з розмінування.
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03.05.2024 17:40 Відповісти
Места в батальоне Монако резко подорожали
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03.05.2024 17:44 Відповісти
Щось не знайшов в Конституціїї нічого про броювання.
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03.05.2024 17:48 Відповісти
навпаки малоб бути...якщо не служив в бойових частинах то і держслужбовцем зась...
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03.05.2024 17:53 Відповісти
бродячий цирк, це ж держслужбовці?
точніше, наші держслужбовці, це ж бродячий цирк.
ну от. всі заброньовані.
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03.05.2024 18:01 Відповісти
Було б справедливо пропустити через фронт службовців МВД, СБУ, податкової, таможні, т.зв. національну гвардію, воєнкомати, депутатів всіх рівнів і всяких інших дер. службовців в порядку ротації, а їх замінити фронтовиками, особливо, які втратили здоров'я на війні.

Штучний поділ на тих, кого мобілізують і недоторканих тільки послаблює країну.
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03.05.2024 18:18 Відповісти
TЦК укомплектовали солдатами с фронта и что? Поддержка ВСУ 90% поддержка ТЦК - 10%. А там даже не ВСУ, там люди бывавшие на нуле и получившие ранения.

Это шиза у народа, тупо шиза. Минимум биполярочка.
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03.05.2024 19:05 Відповісти
За цифрами самого МО 46% тцк це ветерани . Інші просто недоторкані.
Тож не треба відбілюватти ТЦК.
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03.05.2024 19:21 Відповісти
Національну гвардію сюда не ліпи, там майже всі фронт пройшли, крім верхів
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03.05.2024 19:05 Відповісти
всі, та не всі, дехто став враз 'інвалідом' і звільнився, щоб на фронт не потрапити добре що у нас купа 'гуманних' лікарів
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03.05.2024 20:21 Відповісти
А когда их всех пропустят, то тогда уже и вы пойдете?
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03.05.2024 22:29 Відповісти
То так завжди:
Є чіткі правила! ... А до них ПРІЛАЖЄНІЄ... з довгим перерахуванням призвіщь .
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03.05.2024 18:21 Відповісти
...представники Нацполіції...
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А конкретно, кто это?
Разные адвокаты и юристы, секретари и советники тоже - представители полиции, так как представляют интересы полиции.

И еще.
95 квартал - это не гос. служащие. Почему они до сих пор не на фронте?
100% есть коррупционная мутка
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03.05.2024 19:42 Відповісти
А все остальные, кто не Квартал, уже на фронте?
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03.05.2024 22:31 Відповісти
Кто конкретно? Или тебе лишь бы ляпнуть?
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04.05.2024 01:45 Відповісти
Усі хабарники на броні.
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03.05.2024 22:04 Відповісти
Не переплутайте, де поставити наголос у слові "броні".
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04.05.2024 09:13 Відповісти
 
 