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Системи ППО Patriot прибудуть до України не раніше кінця червня

Системи ППО Patriot прибудуть до України не раніше кінця червня

Доставка озброєння, обіцяного протягом останніх трьох тижнів Сполученими Штатами, Великою Британією та Німеччиною може зайняти місяці - бойові машини, катери, складні гармати, ракетні пускові установки та системи ППО дуже складно транспортувати.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Минулої неділі, коли Росія тиснула на українські сили на лінії фронту протяжністю 965 км, Україна отримала партію протитанкових ракет і вкрай необхідних 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це був перший внесок із військової допомоги в розмірі 61 мільярд доларів, яку схвалив президент Байден.

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Друга партія цієї зброї та боєприпасів прибула в понеділок. А свіжа поставка ракет-перехоплювачів Patriot з Іспанії прибула до Польщі у вівторок. Незабаром вони будуть на українському фронті, сказав високопоставлений іспанський чиновник.

Протягом останнього тижня на склади НАТО в Європі прибула купа літаків, потягів і вантажівок, які перевозили боєприпаси та менші системи озброєнь, які потрібно відправити через кордони України.

"Тепер нам потрібно діяти швидко, і ми це робимо", — сказав пан Байден 24 квітня, підписуючи законопроєкт про схвалення допомоги.

Він додав: "Я стежу за тим, щоб поставки почалися негайно".

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Але Байдену та іншим союзникам по НАТО може виявитися важко невідкладно доставити допомогу в Україну. Доставка озброєння, обіцяного Сполученими Штатами, Великою Британією та Німеччиною — усі вони оголосили про нову значну військову підтримку протягом останніх трьох тижнів — в достатній кількості, щоб зміцнити оборону України на полі бою, може зайняти місяці, кажуть чиновники.

Це викликало сумніви щодо здатності України стримувати російські атаки, які кілька місяців тримали Київ у невигідному становищі.

Зокрема, йдеться про бойові машини, катери, складні гармати, ракетні пускові установки та системи ППО.

"(Їх доставити) набагато складніше, вони вимагають більше часу для транспортування — частково тому, що їх розміри часто вимагають, щоб їх доставляли морем і поїздами, що ретельно охороняються", — сказав американський чиновник.

Він додав, що поставити в Україну велике озброєння не вдасться до початку літа, а то й пізніше. Причому більша частина допомоги йтиме саме із США.

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А от системи Patriot прибуде до України не раніше кінця червня, стверджують джерела. Постачання ППО може збігтися з постачанням ще однієї великої системи озброєння, яку Україна давно просила: винищувачів F-16.

Нагадаємо, 30 квітня голова Пентагону Ллойд Остін закликав країни, які мають системи протиповітряної оборони Patriot, передати їх Україні.

Автор: 

допомога (8295) доставка (230) Patriot (297)


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Топ коментарі
+12
Десь ми вже це чули. Про танки, літаки та тауруси.
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03.05.2024 19:46
+11
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03.05.2024 20:22
+10
Доставка озброєння, обіцяного протягом останніх трьох тижнів Сполученими Штатами, Великою Британією та Німеччиною може зайняти місяці - бойові машини, катери, складні гармати, ракетні пускові установки та системи ППО дуже складно трранспортувати. ПОПРОСИЛИ Б ПІВНІЧНО- КОРЕЙСЬКОГО НЕДОПАЛКА.ВІН БИ ВСЕ ПЕРЕТЯГНУВ В уКРАЇНУ ЗА ПАРУ ТИЖНІВ...
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03.05.2024 19:49
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03.05.2024 19:45 Відповісти
Десь ми вже це чули. Про танки, літаки та тауруси.
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03.05.2024 19:46 Відповісти
Гарна новина,кацапи візьмуть до уваги !
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03.05.2024 19:56 Відповісти
Бо наші дебіли пишуть, начебто навмисно., щоб до цього часу закидали ракетами..
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03.05.2024 20:58 Відповісти
Ще требо було маршрути вказати для кацапів.
Та технічні параметри логістики вкачати- час, місце…
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03.05.2024 22:37 Відповісти
До червня 2025 року , дякуєєєєєєєємо ! **** , підори !!!
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03.05.2024 19:46 Відповісти
Маю надію, що це брехня для росіян.
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03.05.2024 19:46 Відповісти
З 1980-х років всі війни стали медійним шоу для дурнів, яке прості необтяжені розумом люди дивляться з пивом на дивані, викрикуючі гасла за свою команду. Прямо як плебеї у Давньому Римі.
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03.05.2024 20:13 Відповісти
До цього було по іншому?
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03.05.2024 20:21 Відповісти
Я про війну США у Перській затоці, яка стала першою війною показаною по телебаченню.
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03.05.2024 20:22 Відповісти
Не раніше кінця,яким поводять по всій морді бубачкі.
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03.05.2024 19:48 Відповісти
Не бубочки, а твоїй в першу чергу.
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03.05.2024 19:51 Відповісти
Мерзота -не тявкай.
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03.05.2024 21:31 Відповісти
адресу знаєш.
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03.05.2024 21:35 Відповісти
Доставка озброєння, обіцяного протягом останніх трьох тижнів Сполученими Штатами, Великою Британією та Німеччиною може зайняти місяці - бойові машини, катери, складні гармати, ракетні пускові установки та системи ППО дуже складно трранспортувати. ПОПРОСИЛИ Б ПІВНІЧНО- КОРЕЙСЬКОГО НЕДОПАЛКА.ВІН БИ ВСЕ ПЕРЕТЯГНУВ В уКРАЇНУ ЗА ПАРУ ТИЖНІВ...
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03.05.2024 19:49 Відповісти
Зате у ворога є купа часу.. А там і саміт-можна сказати, що ні про шо. Бо кацапи Вже вчора глузували з цього..
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03.05.2024 21:00 Відповісти
А поки будемо грати в футбол без м'яча!
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03.05.2024 19:50 Відповісти
А хтось АбЄШШал КієФ за трі дня взять.
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03.05.2024 19:57 Відповісти
Чи зупинитись десь посередині.
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03.05.2024 20:23 Відповісти
.....якщо так - то ....гондуRаси ви грьобані , а не партнери ....
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03.05.2024 19:52 Відповісти
а вони це і так знають, але дуркували і будуть дуркувати
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03.05.2024 21:01 Відповісти
Тому й Мрію зелені покидькі перед початком залишили в Україні..
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03.05.2024 19:56 Відповісти
Так це тільки зараз починає доходити...
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03.05.2024 19:58 Відповісти
як би тільки літак - перекашляли б, новий збудували.
пів країни в руїнах, смертей не міряно,
тепер воно готує перемовини з катом на відступі...
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03.05.2024 20:02 Відповісти
от цікаво, вам самим щє не остогидло про "ескалацію"?
чи коли дописати по темі нема чого,
то завжди під боком є зручна "ескалація"
ну їй Бога...
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03.05.2024 21:34 Відповісти
Деза.
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03.05.2024 20:04 Відповісти
Припущення журналістів скоріше, але одне іншому не заважає.
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03.05.2024 20:09 Відповісти
На доставку може знадобитися більше часу - пише газета. Читайте уважно.
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03.05.2024 20:08 Відповісти
U.S. Approved More Weapons for Ukraine. Now It's a Race Against Time.
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03.05.2024 20:14 Відповісти
https://tsn.ua/ru/ato/posle-pashi-v-vs-otvetili-kogda-pervye-f-16-poyavyatsya-v-ukraine-2569209.html Первые F-16 появятся в Украине после Пасхи - ТСН
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03.05.2024 20:09 Відповісти
вместе с Патриотами
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03.05.2024 20:13 Відповісти
Не сприймайте цю заяву серьозно, адже "Після Пасхи" може бути і в травні, і в серпні, і в грудні!

Я б на його місці теж не казав, коли саме ми очікуємо літаки.
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03.05.2024 20:41 Відповісти
ДО - вже точно не буде.
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03.05.2024 21:38 Відповісти
це якась система:

- вісь зла спочатку робить, росіяни це застосовують, потім ми дізнаємось про це з новин

- Захід спочатку обіцяє, потім не встигає, потім ще раз не встигає, потім викладає детальний звіт (напевно щоб російська розвідка не парилась), потім проходить ще 1-2 місяця, і ... нарешті перше застосування .
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03.05.2024 20:14 Відповісти
от немцев Патриот уже в Украине
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03.05.2024 20:15 Відповісти
в статье давят на обучение дополнительных экипажей Патриотов
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03.05.2024 20:20 Відповісти
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03.05.2024 20:22 Відповісти
..Эту картинку, видимо, разместил расейский пропагандист, это его почерк.. )
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03.05.2024 20:33 Відповісти
Тут їх більше, ніж до біса.
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03.05.2024 21:40 Відповісти
Ага, а кому нужна такая информация? Врагам - это точно..
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03.05.2024 20:31 Відповісти
Йохарний бабай - в мене така підозра, що в NYT працюють завербовані агенти, які таким чином - через публікації - передають ФСБ дані про точні строки постачання Україні військової техніки... щоби русня знала куди і коли треба запускати ракети.
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03.05.2024 20:38 Відповісти
вони і так здогадуються, а знають ще більше.,ніж нам здається
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03.05.2024 21:04 Відповісти
Дерьмак смiеться в сторонке
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03.05.2024 21:05 Відповісти
два місяці на розмолот інфраструктури
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03.05.2024 22:33 Відповісти
В ручную докатить можно к 20 мая с ЕС! Тварье.
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03.05.2024 22:41 Відповісти
А это разве не секретная информация?
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03.05.2024 22:47 Відповісти
Виявляється, що для патріотів будуть готувати фахівців - тобто #уєграй янєлоховіч гугнявив «дайтеще патріотів» а додаткових фахівців, на вже присутніх системах, хоча би для ротації обслуги, готувати не додумався…
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04.05.2024 10:04 Відповісти
 
 