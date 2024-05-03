Системи ППО Patriot прибудуть до України не раніше кінця червня

Доставка озброєння, обіцяного протягом останніх трьох тижнів Сполученими Штатами, Великою Британією та Німеччиною може зайняти місяці - бойові машини, катери, складні гармати, ракетні пускові установки та системи ППО дуже складно транспортувати.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

Минулої неділі, коли Росія тиснула на українські сили на лінії фронту протяжністю 965 км, Україна отримала партію протитанкових ракет і вкрай необхідних 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це був перший внесок із військової допомоги в розмірі 61 мільярд доларів, яку схвалив президент Байден.

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Друга партія цієї зброї та боєприпасів прибула в понеділок. А свіжа поставка ракет-перехоплювачів Patriot з Іспанії прибула до Польщі у вівторок. Незабаром вони будуть на українському фронті, сказав високопоставлений іспанський чиновник.

Протягом останнього тижня на склади НАТО в Європі прибула купа літаків, потягів і вантажівок, які перевозили боєприпаси та менші системи озброєнь, які потрібно відправити через кордони України.

"Тепер нам потрібно діяти швидко, і ми це робимо", — сказав пан Байден 24 квітня, підписуючи законопроєкт про схвалення допомоги.

Він додав: "Я стежу за тим, щоб поставки почалися негайно".

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Але Байдену та іншим союзникам по НАТО може виявитися важко невідкладно доставити допомогу в Україну. Доставка озброєння, обіцяного Сполученими Штатами, Великою Британією та Німеччиною — усі вони оголосили про нову значну військову підтримку протягом останніх трьох тижнів — в достатній кількості, щоб зміцнити оборону України на полі бою, може зайняти місяці, кажуть чиновники.

Це викликало сумніви щодо здатності України стримувати російські атаки, які кілька місяців тримали Київ у невигідному становищі.

Зокрема, йдеться про бойові машини, катери, складні гармати, ракетні пускові установки та системи ППО.

"(Їх доставити) набагато складніше, вони вимагають більше часу для транспортування — частково тому, що їх розміри часто вимагають, щоб їх доставляли морем і поїздами, що ретельно охороняються", — сказав американський чиновник.

Він додав, що поставити в Україну велике озброєння не вдасться до початку літа, а то й пізніше. Причому більша частина допомоги йтиме саме із США.

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А от системи Patriot прибуде до України не раніше кінця червня, стверджують джерела. Постачання ППО може збігтися з постачанням ще однієї великої системи озброєння, яку Україна давно просила: винищувачів F-16.

Нагадаємо, 30 квітня голова Пентагону Ллойд Остін закликав країни, які мають системи протиповітряної оборони Patriot, передати їх Україні.