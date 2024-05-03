Військова допомога, захист енергетики та перемога "у битві за майбутнє": Брінк розповіла про мету пакета допомоги Україні від США

Пакет підтримки від Сполучених Штатів на 61 млрд доларів має на меті допомогти перемогти Україні у війні проти Росії, реформувати державу та наблизити її до ЄС і НАТО, а також він піде на роботу з підзвітністю американської допомоги.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк на зустрічі заступниці адміністратора USAID Ізобель Коулман зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Брінк зауважила, що, по-перше, це допомога для того, щоб Україна перемогла у війні проти Росії, та відзначила, що відразу після підписання закону Президент США Джо Байден схвалив пакети військової допомоги та фінансування контактів на виробництво зброї на майбутнє.

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"На додаток до військового аспекту, аспекту безпеки для перемоги у війні, ми усвідомлюємо, що збереження вашої економіки також є надзвичайно важливим. Тож частина додаткового пакету піде на підтримку зусиль, щоб продовжувати допомагати вам захищати вашу енергетичну інфраструктуру", – оголосила посол США.

Друга мета, за словами Брінк, полягає в тому, щоб допомогти перемогти "у битві за майбутнє", тобто США підтримуватимуть зусилля України з інтеграції до Європейського Союзу і НАТО та з перетворення на сильнішу та квітучу демократію. Відтак американська допомога підтримуватиме реформаторські зусилля в цьому напрямі.

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"Третя частина — це підзвітність. Це важлива складова моєї роботи і нашого посольства. Також люди у Вашингтоні та в нашій системі мають контролювати для цього 61 мільярд допомоги… Конгрес часто запитує мене про це, щоразу, коли я відвідую Капітолій", – розповіла Брінк.

Американська дипломатка пояснила, що кожен елемент військової допомоги має різноманітні види контролю: "Ми спільно з вашим урядом маємо дуже суворі протоколи щодо того, куди може потрапити ця зброя, та як відслідковувати її переміщення". За словами Брінк, Вашингтон тісно співпрацює в цьому напрямі з Міністерством оборони України та іншими органами безпеки.

Раніше стало відомо, що системи ППО Patriot прибудуть до України не раніше кінця червня.