Військова допомога, захист енергетики та перемога "у битві за майбутнє": Брінк розповіла про мету пакета допомоги Україні від США
Пакет підтримки від Сполучених Штатів на 61 млрд доларів має на меті допомогти перемогти Україні у війні проти Росії, реформувати державу та наблизити її до ЄС і НАТО, а також він піде на роботу з підзвітністю американської допомоги.
Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк на зустрічі заступниці адміністратора USAID Ізобель Коулман зі ЗМІ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Брінк зауважила, що, по-перше, це допомога для того, щоб Україна перемогла у війні проти Росії, та відзначила, що відразу після підписання закону Президент США Джо Байден схвалив пакети військової допомоги та фінансування контактів на виробництво зброї на майбутнє.
"На додаток до військового аспекту, аспекту безпеки для перемоги у війні, ми усвідомлюємо, що збереження вашої економіки також є надзвичайно важливим. Тож частина додаткового пакету піде на підтримку зусиль, щоб продовжувати допомагати вам захищати вашу енергетичну інфраструктуру", – оголосила посол США.
Друга мета, за словами Брінк, полягає в тому, щоб допомогти перемогти "у битві за майбутнє", тобто США підтримуватимуть зусилля України з інтеграції до Європейського Союзу і НАТО та з перетворення на сильнішу та квітучу демократію. Відтак американська допомога підтримуватиме реформаторські зусилля в цьому напрямі.
"Третя частина — це підзвітність. Це важлива складова моєї роботи і нашого посольства. Також люди у Вашингтоні та в нашій системі мають контролювати для цього 61 мільярд допомоги… Конгрес часто запитує мене про це, щоразу, коли я відвідую Капітолій", – розповіла Брінк.
Американська дипломатка пояснила, що кожен елемент військової допомоги має різноманітні види контролю: "Ми спільно з вашим урядом маємо дуже суворі протоколи щодо того, куди може потрапити ця зброя, та як відслідковувати її переміщення". За словами Брінк, Вашингтон тісно співпрацює в цьому напрямі з Міністерством оборони України та іншими органами безпеки.
Раніше стало відомо, що системи ППО Patriot прибудуть до України не раніше кінця червня.
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Що буде означати Перемога? Мирні перемовини?
Чи
вихід агресора на кардону 1991 року? Поразка РФ? Репарації на відновлення України?
( і це не 350 заморожених міліардів $, а тріліони $ …).
Покаяння, як це було у Німеччині?
Чекаемо на відповідь.
А не на коментарі посла.
Хто більше допомогае Україні?
хто е Лідер вільного світу у цій війні?
Сша чи Европа?