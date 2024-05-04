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Наслідки атаки дронами на Харків: через падіння уламків горіли офісні і складські будівлі та приміщення шиномонтажу. ФОТОрепортаж

4 травня близько 01:17 ночі війська РФ атакували Харків "Шахедами". Через падіння уламків ворожих дронів горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що постраждали 4 людини.

Також зазначається, що вчора внаслідок удару по Харкову горів приватний будинок, конструктивні елементи зруйнованого будинку на площі. Загалом пошкоджено 15 приватних будинків, скління вікон підприємства. Через атаку постраждали двоє чоловіків 66 та 77 років. Загинула 82-річна жінка.

Харків пожежі через падіння уламків дронів
Харків пожежі через падіння уламків дронів
Харків пожежі через падіння уламків дронів
Харків пожежі через падіння уламків дронів

За інформацією ОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 16 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Борова, Куп'янськ.

Обстріли Харківщини за добу:

  • 11.40 м. Чугуїв, зафіксовано ворожий обстріл із РСЗВ (2 ракети Торнадо С). Також о 12.30 зафіксовано ворожий ракетний обстріл "2 ракети ЗРК С-300). Внаслідок удару пошкоджено будинок, квартири, 2 автомобілі. Поранено 3 людини.
  • 11:40 Куп'янський район, Великобурлуцька громада, с.Шипувате. На території цивільного підприємства впав ворожий безпілотний літальний апарат.
  • 3 травня 08:00 - 12:00 м. Вовчанськ, відбувся ворожий артобстріл двох гаражних кооперативів, території колишнього аеродрому, будинків, що розташовані поруч.

Також зазначається, що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 50,21 га території, знищили 463 вибухонебезпечні предмети.

Також читайте: Війська РФ здійснили комбіновану ракетну атаку на Чугуїв: три людини поранено, пошкоджено залізничний вокзал та багатоквартирний будинок. ФОТОрепортаж

Що наразі відомо про ворожу атаку в ніч на 4 травня 2024 року?

Як раніше зазначалося, напередодні Повітряні сили зафіксували рух ворожих дронів з Бєлгородської області РФ. За даними ПС, минулої ночі українська ППО знищила 13 із 13 ворожих "Шахедів".

Спершу повідомлялося, що російські дрони завдали удару по об’єктах цивільної інфраструктури у Харкові. На ранок в ОВА уточнили, що пожежі були спричинені падінням уламків збитих Шахедів.

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обстріл (28250) Харків (5563) Харківщина (6054)


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Не тримайте нас за ідіотів, даючи такі пояснення! Уламок, або навіть усі уламки зі збитого дрону - не можуть завдати таких руйнувань! Не можуть! Такі руйнування завдає виключно вибухівка! Тому тим мешканцям, хто на землі - якось глибоко "по барабану" - шо на їх голови падає - чи цілий "шахед", чи його так звані "уламки"!
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04.05.2024 09:18 Відповісти
Да-да, за 2 года наши СМИ стали такими же лживыми (или глупыми), как и российские, а командование научилось врать не краснея. Особенно интересно наблюдать, как они в лицо лгут свидетелям событий. Когда своими глазами видишь как два Шахеда попадает в цель, а потом тебе не моргнув глазом официально сообщают, что "все БПЛА были сбиты, а пожар на 3000 м - это так, обломки"
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04.05.2024 10:16 Відповісти
Це брехня, злочинна халатність і бездіяльність уведена в ранг державної політики злочинного, продажного, злодюжного режиму зрадників з Банкової. Вони не організували і не забезпечили ППО і ПРО країни, оборону і Армію. Але справа не стільки в т.з. "уламках", скільки в тому, що жиди, кацапи, чурбани з ж(ОП)и і уряду ведуть Україну із замиленими очима до капітуляції а Українців як отару баранів - на бойню. І, судячи з усього, уже нічого не поробиш... Потрібно ще років з 200 окупації, кілька Голодоморів, репресії... щоб освіжити пам"ять і мізки. Хахлам.
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04.05.2024 11:00 Відповісти
Не кипятись )
По Харкову розкидані мобільні групи які збивають шахеди, бачив і чув. Важко вбити комара в темній кімнаті по звуку, чи не так. Теж саме з шахедами.
Про все інше згоден, етнічних українців у владі одиниці, цей цирк треба виганяти.
21 05 2024 ні на що не натякую
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04.05.2024 12:42 Відповісти
Відео збиття виклали в телеграм через 20 хвилин. Це одна сторона медалі. Радує - що таки його було збито. Інакше наслідки могли бути ще страшніші. А уламки летять досить далеко.......
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04.05.2024 17:41 Відповісти
Тєлєграм то кацапський ресурс, по ньому думаю вони частенько корегують свої удари по Україні.
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04.05.2024 21:10 Відповісти
Я не думаю , що він повністю кацапський. Але прокацапські канали є. З радістю зачекаю українську розробку....
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04.05.2024 21:15 Відповісти
Власник і розробник Тєлєгам кацап Дуровякий розробив ВКонтактє і передав всі права фсб, з кодом Тєлєграм він зробив теж саме. На Кацапії фсб відмовляти не принято.
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04.05.2024 21:19 Відповісти
 
 