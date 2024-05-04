Наслідки атаки дронами на Харків: через падіння уламків горіли офісні і складські будівлі та приміщення шиномонтажу. ФОТОрепортаж

4 травня близько 01:17 ночі війська РФ атакували Харків "Шахедами". Через падіння уламків ворожих дронів горіли двоповерхова офісна та складська будівлі, а також будівля шиномонтажу.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що постраждали 4 людини.

Також зазначається, що вчора внаслідок удару по Харкову горів приватний будинок, конструктивні елементи зруйнованого будинку на площі. Загалом пошкоджено 15 приватних будинків, скління вікон підприємства. Через атаку постраждали двоє чоловіків 66 та 77 років. Загинула 82-річна жінка.









За інформацією ОВА, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 16 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Борова, Куп'янськ.

Обстріли Харківщини за добу:

11.40 м. Чугуїв, зафіксовано ворожий обстріл із РСЗВ (2 ракети Торнадо С). Також о 12.30 зафіксовано ворожий ракетний обстріл "2 ракети ЗРК С-300). Внаслідок удару пошкоджено будинок, квартири, 2 автомобілі. Поранено 3 людини.

11:40 Куп'янський район, Великобурлуцька громада, с.Шипувате. На території цивільного підприємства впав ворожий безпілотний літальний апарат.

3 травня 08:00 - 12:00 м. Вовчанськ, відбувся ворожий артобстріл двох гаражних кооперативів, території колишнього аеродрому, будинків, що розташовані поруч.

Також зазначається, що упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 50,21 га території, знищили 463 вибухонебезпечні предмети.

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Що наразі відомо про ворожу атаку в ніч на 4 травня 2024 року?

Як раніше зазначалося, напередодні Повітряні сили зафіксували рух ворожих дронів з Бєлгородської області РФ. За даними ПС, минулої ночі українська ППО знищила 13 із 13 ворожих "Шахедів".

Спершу повідомлялося, що російські дрони завдали удару по об’єктах цивільної інфраструктури у Харкові. На ранок в ОВА уточнили, що пожежі були спричинені падінням уламків збитих Шахедів.