За тиждень РФ обстрілювала українські міста та регіони понад 380 разів, - Зеленський. ВIДЕО
Упродовж цього тижня війська РФ здійснили понад 380 обстрілів українських міст та регіонів.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під обстрілами перебували Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Одеська області.
"Вчасні й достатні рішення про ППО для України, вчасне постачання зброї для наших воїнів - це те, що необхідно просто зараз для захисту життя", - наголошує Зеленський.
Він також подякував всім лідерам і державам, які розуміють, що оперативність у постачанні та повнота реалізації домовленостей - це те, що захищає не лише українців, а й кожен народ, проти якого може бути націлений російський терор.
Що наразі відомо про ворожу атаку в ніч на 4 травня 2024 року?
Як раніше зазначалося, напередодні Повітряні сили зафіксували рух ворожих дронів з Бєлгородської області РФ. За даними ПС, минулої ночі українська ППО знищила 13 із 13 ворожих "Шахедів".
Спершу повідомлялося, що російські дрони завдали удару по об’єктах цивільної інфраструктури у Харкові. На ранок в ОВА уточнили, що пожежі були спричинені падінням уламків збитих Шахедів.
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Це неповний список.
Що єднає всі ці населені пункти? Вони всі були втрачені після відставки генерала Валерія Залужного та його професійній команди оцім Вовой. Відтоді ми не звільняємо міста і села - ми їх втрачаємо. Втрачаємо знову і знову.
Ну так ТОМУ І НАПАВ! Бабченко написав - а що міг зробити путін коли наріт вибрав ОЦЕ?
демократія це норм., але ...... Трамп, якого журналісти "увіковічнили" - 20000 стікерів з його брехнею\цитатами під камеру сказаними - підтримує половина "наріту"(тм)?
так що....... Зеля, дивись вгору...... еееее, я говорю на сонце, котре освіщає трильйон дерев, під якими жеруть шашлики козли і пппп, ну, п поганому розумінні, котрі за ТАКУ х.... за таку брехню, при чому очевидну і всім здавалось би зрозумілу, проголосували.
і до речі, сонце іноді робить удар, я просто закликаю панамку носити. я ж не погрожую? як Дугарь і ще хтось - тупо тягають за слова, за які суд в норм. країні сказав би Татарову - хто? що? кого? де "потерпілий" і де там в словах "обрАза"? була? ан, нєт, деяке гавно поставило підпис "потерпілий" шоб дівчат тягали.
ну ідіот.... ага, як би ж то. Оманський лижник-переполошенець. ганьба, шолі, що ще сказати?
Може краще розкажеш скільки прилетіло по *********, ,- є данні? Чомусь тупі кацапи не хваляться скільки по них прилетіло...
А не занадто дорого нам обходиться цей диктор? 🤔