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Новини Війна
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За тиждень РФ обстрілювала українські міста та регіони понад 380 разів, - Зеленський. ВIДЕО

Упродовж цього тижня війська РФ здійснили понад 380 обстрілів українських міст та регіонів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під обстрілами перебували Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Одеська області.

"Вчасні й достатні рішення про ППО для України, вчасне постачання зброї для наших воїнів - це те, що необхідно просто зараз для захисту життя", - наголошує Зеленський.

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Він також подякував всім лідерам і державам, які розуміють, що оперативність у постачанні та повнота реалізації домовленостей - це те, що захищає не лише українців, а й кожен народ, проти якого може бути націлений російський терор.

Що наразі відомо про ворожу атаку в ніч на 4 травня 2024 року?

Як раніше зазначалося, напередодні Повітряні сили зафіксували рух ворожих дронів з Бєлгородської області РФ. За даними ПС, минулої ночі українська ППО знищила 13 із 13 ворожих "Шахедів".

Спершу повідомлялося, що російські дрони завдали удару по об’єктах цивільної інфраструктури у Харкові. На ранок в ОВА уточнили, що пожежі були спричинені падінням уламків збитих Шахедів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) обстріл (28250) ППО (3149)


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Топ коментарі
+17
Донецька фільтрувальна станція, місто Авдіївка, селище Ласточкіне, село Степове, село Сєверне, село Водяне, селище Первомайське, село Семенівка, село Соловйове, село Тоненьке, село Богданівка, село Орлівка, селище Новомихайлівка, село Очеретине.

Це неповний список.

Що єднає всі ці населені пункти? Вони всі були втрачені після відставки генерала Валерія Залужного та його професійній команди оцім Вовой. Відтоді ми не звільняємо міста і села - ми їх втрачаємо. Втрачаємо знову і знову.
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04.05.2024 13:32
+10
Злодій.
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04.05.2024 13:33
+5
статист
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04.05.2024 13:28
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04.05.2024 13:28 Відповісти
Злодій.
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04.05.2024 13:33 Відповісти
Нє, контататор фактів! Йому в принципі все рівно що із телесуфрєра читати. Може навіть прогноз погоди.
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04.05.2024 15:00 Відповісти
Донецька фільтрувальна станція, місто Авдіївка, селище Ласточкіне, село Степове, село Сєверне, село Водяне, селище Первомайське, село Семенівка, село Соловйове, село Тоненьке, село Богданівка, село Орлівка, селище Новомихайлівка, село Очеретине.

Це неповний список.

Що єднає всі ці населені пункти? Вони всі були втрачені після відставки генерала Валерія Залужного та його професійній команди оцім Вовой. Відтоді ми не звільняємо міста і села - ми їх втрачаємо. Втрачаємо знову і знову.
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04.05.2024 13:32 Відповісти
А може краще ролик де це ЗЕ ржало над народом і державою і розлізалось від любові до рашки викласти?
Ну так ТОМУ І НАПАВ! Бабченко написав - а що міг зробити путін коли наріт вибрав ОЦЕ?
демократія це норм., але ...... Трамп, якого журналісти "увіковічнили" - 20000 стікерів з його брехнею\цитатами під камеру сказаними - підтримує половина "наріту"(тм)?
так що....... Зеля, дивись вгору...... еееее, я говорю на сонце, котре освіщає трильйон дерев, під якими жеруть шашлики козли і пппп, ну, п поганому розумінні, котрі за ТАКУ х.... за таку брехню, при чому очевидну і всім здавалось би зрозумілу, проголосували.
і до речі, сонце іноді робить удар, я просто закликаю панамку носити. я ж не погрожую? як Дугарь і ще хтось - тупо тягають за слова, за які суд в норм. країні сказав би Татарову - хто? що? кого? де "потерпілий" і де там в словах "обрАза"? була? ан, нєт, деяке гавно поставило підпис "потерпілий" шоб дівчат тягали.
ну ідіот.... ага, як би ж то. Оманський лижник-переполошенець. ганьба, шолі, що ще сказати?
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04.05.2024 13:38 Відповісти
пошел нахер в будку, свинособака! Оттуда гавкай.
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04.05.2024 13:46 Відповісти
Сбили ********* СУ-25 под Купянском (в районе). Пилот к сожалению живой.
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04.05.2024 13:43 Відповісти
Подарите говномарафету Ши- обойдётся дешевле и сама умнее будет. Но в данном случае надо назвать новый аватар Щи- будет соответствовать своему парашному содержанию.
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04.05.2024 13:48 Відповісти
"зелено фсбешний " слуга України передає обліковані дані в рашистську ставку де куди і скільки попали
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04.05.2024 14:00 Відповісти
США больше не гегемон - сказал Жозеп Боррель, выступая с лекцией в Англии.
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04.05.2024 14:13 Відповісти
І набуя ця статистика?
Може краще розкажеш скільки прилетіло по *********, ,- є данні? Чомусь тупі кацапи не хваляться скільки по них прилетіло...
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04.05.2024 14:26 Відповісти
Главное какая ситуация на фронте, а все эти прилёты дело десятое.
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04.05.2024 14:31 Відповісти
Окладу диктора дєрьмака перестало вистачати на життя і воно вирішило підробляти спікером в якійсь агенції статистики?
А не занадто дорого нам обходиться цей диктор? 🤔
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04.05.2024 14:28 Відповісти
Вирішив скласти конкуренцію підрахую?!
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04.05.2024 15:23 Відповісти
Ти краще скажи, скільки ти вже здав теріторіїї після звільнення Залужного???
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04.05.2024 15:25 Відповісти
ОП - це відділ статистики, а Зе озвучує статистику.
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04.05.2024 15:29 Відповісти
Є у московитів приказка: "Піз@еть, - нє мєшкі ворочать". Ось це якраз підходить до цього "гласу того, хто волає у пустелі", або ж "спасітє мєня, патаму что я МУДОЗВОН"!!! Вован, ЕТМ! Ти, як "верховний" (на Головнокомандувача України ВЖЕ не "тягнеш", тому будеш ГІВНО командувачем!), який ще досі має у АнтиКонституційний спосіб самі НЕОБМЕЖЕНІ ПОВНОВАЖЕННЯ за ВСЮ історію Відновленої Незалежної України, ЧОМУ ДОСІ НЕ ПЕРЕВІВ Економіку України на "військові рейки", га?! Чому досі у нас НЕМАЄ на озброєнні тих само ЗРС ППО ВЛАСНОГО Виробництва на кшталт "Кільчені", га?"! Ти, МУДРИЛО, що досі вважає (разом з власними "5-6 ефективними менеджерами") ВСІХ Українців "недоразвинутими аморфами", які тобі "все пробачать", чому ДОСІ так себе поводиш?! МУДАК! Якщо зараз мій син Загине під Часовим Яром лише ЗАВДЯКТ ТОБІ та твоїм "ефективним менеджерам" разом з "генералом 200", у майбутньому я з такими само "лохами", ТОБІ Відріжемо твої яйця БЕЗ НАРКОЗУ, МУДАК! Так і знай, що таких, як я, ВЖЕ в Україні ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ і їхня кількість з кожною годиною Твоєї БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ у геометричній прогресії! А коли час для цієї події настане, тебе НЕ ВРЯТУЮТЬ твої "нукери" - МУСОРА, яких підвладний тобі ігорьок клименко вже набрав понад 270 тисяч.... Вован! 20 травня ВЖЕ НЕЗАБАРОМ, Мудрило... П.С. Як ДІСТАВ ВЖЕ цей ЗЕЛЕНИЙ МУДОЗВОН!!! ППЦ!
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04.05.2024 17:57 Відповісти
вопрос к ЗЕ дегенератам, вы в курсе что козломордые строят ж.д развязку под Мариуполем и туда ни чего не летит, а где атакамсы на 300 км, а что там с мостом Керченским, а вы заметили что после замены Залужного ручным хорошим руЦким сырком который под каблуком фсбэшника Елдака вообще тишина, может пора спросить у бениного Оманского Нарко Дегенерата суть Оманского договорняка???....
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04.05.2024 18:46 Відповісти
а скільки разів обстріляли ми ворожу територію? десять? та й ті за допомогою дронів забраних за донати, здається ця ігра в одні ворота до добра не призведе
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05.05.2024 05:02 Відповісти
Стільки обстрілів за добу тільки на Запоріжжі
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05.05.2024 12:07 Відповісти
Хизуватися поразками - це й.бнутий стайл зеленой влади. Вова ,ти там сидишь,щоб не було обстрілів та відступів! Чи ти цього ще не вкурив/не внюхав?
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05.05.2024 14:07 Відповісти
Мені цікаво нам вже хоча б щось надіслали??? Інше все бла бла бла…
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05.05.2024 16:19 Відповісти
яка потужна обов"язкова відповідь!
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05.05.2024 18:38 Відповісти
 
 