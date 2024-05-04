За тиждень РФ обстрілювала українські міста та регіони понад 380 разів, - Зеленський. ВIДЕО

Упродовж цього тижня війська РФ здійснили понад 380 обстрілів українських міст та регіонів.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під обстрілами перебували Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська та Одеська області.

"Вчасні й достатні рішення про ППО для України, вчасне постачання зброї для наших воїнів - це те, що необхідно просто зараз для захисту життя", - наголошує Зеленський.

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Він також подякував всім лідерам і державам, які розуміють, що оперативність у постачанні та повнота реалізації домовленостей - це те, що захищає не лише українців, а й кожен народ, проти якого може бути націлений російський терор.

Що наразі відомо про ворожу атаку в ніч на 4 травня 2024 року?

Як раніше зазначалося, напередодні Повітряні сили зафіксували рух ворожих дронів з Бєлгородської області РФ. За даними ПС, минулої ночі українська ППО знищила 13 із 13 ворожих "Шахедів".

Спершу повідомлялося, що російські дрони завдали удару по об’єктах цивільної інфраструктури у Харкові. На ранок в ОВА уточнили, що пожежі були спричинені падінням уламків збитих Шахедів.