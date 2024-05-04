Війська РФ обрали тактику ударів балістикою з окупованого Криму через особливості цього озброєння, - ОК "Південь"
Війська РФ обрали тактику балістичних атак по Україні з окупованого Криму у першу чергу через особливості балістичного озброєння.
Про це заявив начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ворог обрав тактику застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Це різні платформи. В першу чергу, звісно, це "Іскандер-М", – зазначив він.
За словами Плетенчука, така тактика перш за все пояснюється особливостями балістичного озброєння.
"Ця платформа мобільна, вона пересувна, відповідно, час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання – ще менше. Тому, відповідно, обрали вони застосовувати зараз саме балістику – і швидкість інша, і час на реакцію менший", – пояснив речник.
Він додав, що передусім небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території тимчасово окупованого Криму.
Нагадаємо, увечері 29 квітня росіяни завдали по Одесі удар ракетою, яка містила шрапнель, щоб уразити якомога більшу кількість людей.
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