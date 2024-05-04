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Новини Війна
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Війська РФ обрали тактику ударів балістикою з окупованого Криму через особливості цього озброєння, - ОК "Південь"

Війська РФ обрали тактику ударів балістикою з окупованого Криму через особливості цього озброєння

Війська РФ обрали тактику балістичних атак по Україні з окупованого Криму у першу чергу через особливості балістичного озброєння.

Про це заявив начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ворог обрав тактику застосування балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму. Це різні платформи. В першу чергу, звісно, це "Іскандер-М", – зазначив він.

За словами Плетенчука, така тактика перш за все пояснюється особливостями балістичного озброєння.

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"Ця платформа мобільна, вона пересувна, відповідно, час на розгортання в неї невеликий, це хвилини, а на згортання – ще менше. Тому, відповідно, обрали вони застосовувати зараз саме балістику – і швидкість інша, і час на реакцію менший", – пояснив речник.

Він додав, що передусім небезпека полягає у застосуванні ракетного озброєння саме з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, увечері 29 квітня росіяни завдали по Одесі удар ракетою, яка містила шрапнель, щоб уразити якомога більшу кількість людей.

Автор: 

обстріл (28250) балістичні ракети (397) Плетенчук Дмитро (167)


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Топ коментарі
+8
Вони обрали Іскандер тому, що він у них є. І ракет до ньго не на діва- три тижні по Арєтшвичу і не на місяць - два по Буданову.
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04.05.2024 20:05
+8
Ми б теж вибрали балістіку якби вона у нас була, а поки маємо Зеленського, то буде тільки асфальт.
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04.05.2024 20:30
+4
Ну так вже ж отримали ATACMS? Так чого ви чекаєте? Міст чого досі стоїть?
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04.05.2024 20:06
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Вони обрали Іскандер тому, що він у них є. І ракет до ньго не на діва- три тижні по Арєтшвичу і не на місяць - два по Буданову.
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04.05.2024 20:05 Відповісти
Ну так вже ж отримали ATACMS? Так чого ви чекаєте? Міст чого досі стоїть?
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04.05.2024 20:06 Відповісти
Укрпошта випустить марку з підірваним мостом
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04.05.2024 20:35 Відповісти
Ви дійсно вважаєте міст першочерговою ціллю? Який сенс (крім символічного) має значення знищення цього мосту саме зараз? Якби відбувався наступ на Крим, то можна погодитись. А так у кацапні безліч шляхів постачання: наземний, повітряний, морський! Так що вирішує міст? Ви читали скільки вибухівки закладали перший раз? 21 тонну. Чули німецьких генералів, скільки Таурусів потрібно? 60. Так у Тауруса бойова частина у два рази більша за ATACMS, до того ж вона бетонобійна. А скільки потрібно ATACMS? 200-300? У Криму закінчились, аеродроми, війскові бази, склади ***********, бази ПММ, для знищення яких достатньо невеликої кількості ракет? Чому ви вперлися у цей міст? І до того ж поки що я чув лише про ATACMS з касетною бойовою частиною. Ними можно хіба що асфальтове покриття подряпати.
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04.05.2024 21:05 Відповісти
Який ще наземний? На мапу подивитесь. Іскандери літаками? Що, з дуба впали? Морський - мало вже потопили лоханок дронами? Мозок включить. Достатньо одну опору зруйнувати - мосту кінець. Які ще 60 Таурусів? Може 6000?
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04.05.2024 21:40 Відповісти
Ми б теж вибрали балістіку якби вона у нас була, а поки маємо Зеленського, то буде тільки асфальт.
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04.05.2024 20:30 Відповісти
"а поки маємо Зеленського"
Як казав один персонаж фільму, якого в грі змусили бути конем: "Должен сказать, что пєсок плохая замєна овсу"
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04.05.2024 20:51 Відповісти
Таке пояснення і коню зрозуміле. Розвідка і знищення цих пускових разом з ракетами в місцях їх базування. Крим це не сибір. Для цього і дали атакамси.
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04.05.2024 20:32 Відповісти
Ну щось там тварожнікоф зі своїми кураторами з кремлю не домовився.
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04.05.2024 20:37 Відповісти
Нам розповідають, що пускові такі маленькі, що їх неможливо побачити ні з літака ні зі супутника, неможливо виявити їх місце зберігання, що би вдарити туди. Щось не віриться, що американські розвідники, які літають біля Криму й над ним, їх не фіксують. Мабуть нам просто не дають розвіддані.
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04.05.2024 20:45 Відповісти
І що з чим треба лізти на телемарафон? І дурню зрозуміло, що б'ють чим є і що наносить найбільшу шкоду!
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04.05.2024 20:56 Відповісти
А хіба ви не знаєте, що коли на гівномарафоні "насєлєнію" пояснюють, чим його (насєлєніє) вбивають та калічать, і чому саме цим, а не чимось іншим, то воно (насєлєніє) відчуває велике полегшення? Особливо ті, кого покалічило (вбиті вже нічого не відчувають).
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04.05.2024 22:07 Відповісти
 
 