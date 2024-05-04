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Новини Війна
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Армія РФ використовує окуповану ЗАЕС як військовий плацдарм: спостерігачі МАГАТЕ чули 100 пострілів за добу, - Гроссі

Армія РФ використовує окуповану ЗАЕС як військовий плацдарм: спостерігачі МАГАТЕ чули 100 пострілів за добу

30 квітня вдень команда Міжнародного агентства з атомної енергії на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції чула понад 100 пострілів впродовж доби, здійснених російськими військовими.

Про це заявив Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

"Ця остання військова діяльність на станції ілюструє постійну нестабільну ситуацію, яка створює серйозні виклики ядерній безпеці та безпеці для цього великого ядерного об’єкта", – сказав Гроссі.

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МАГАТЕ також відомо про те, що біля 6-го енергоблоку та навчального центру ЗАЕС розгорнуто тренувальну базу для операторів безпілотників. Майже щодня надходять дані про військову діяльність на різних відстанях від ЗАЕС.

Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ) цього тижня продовжила обговорення з ЗАЕС ремонтних робіт, запланованих на 2024 рік.

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Крім того, спеціалісти ЗАЕС розповіли МАГАТЕ, що в середині травня відбудуться аварійні навчання за сценарієм, пов’язаним із системами охолодження на майданчику, і представники країни-агресорки допустять їх, щоб спостерігати за процесом.

Автор: 

Запорізька АЕС (1401) Гроссі Рафаель (290)


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Всі міжнародні організації мають такий же вплив на світову політику як Тузік в своїй будці
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05.05.2024 00:04 Відповісти
@лядь да вони два роки Нікополь кошмарять, і знову про москалів майже не слова бо ось це "On Thursday, the ZNPP informed the IAEA experts that Russian Federation troops were engaging with drones near the ZNPP training centre and that there was no damage nor any casualties." - можна розцінювати як хош але не як російську агресію
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05.05.2024 00:18 Відповісти
Ну і шо тепер Гросся?
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05.05.2024 00:35 Відповісти
Він сьогодні раптом тверезий і нарешті відкрив очі? Чи кремляді не перерахували грошей цій "шановній міжнародній" організації для того, щоб вона й далі нічого не помічала?
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05.05.2024 00:52 Відповісти
ни о чём. В четверг ЗАЭС сообщила экспертам МАГАТЭ, что российские войска ведут бой с беспилотниками возле учебного центра ЗАЭС, разрушений и жертв нет. У экспертов МАГАТЭ не было возможности подтвердить наличие дронов..... https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-226-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
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05.05.2024 08:19 Відповісти
 
 