Армія РФ використовує окуповану ЗАЕС як військовий плацдарм: спостерігачі МАГАТЕ чули 100 пострілів за добу, - Гроссі

30 квітня вдень команда Міжнародного агентства з атомної енергії на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції чула понад 100 пострілів впродовж доби, здійснених російськими військовими.

Про це заявив Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на LB.UA.

"Ця остання військова діяльність на станції ілюструє постійну нестабільну ситуацію, яка створює серйозні виклики ядерній безпеці та безпеці для цього великого ядерного об’єкта", – сказав Гроссі.

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МАГАТЕ також відомо про те, що біля 6-го енергоблоку та навчального центру ЗАЕС розгорнуто тренувальну базу для операторів безпілотників. Майже щодня надходять дані про військову діяльність на різних відстанях від ЗАЕС.

Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ) цього тижня продовжила обговорення з ЗАЕС ремонтних робіт, запланованих на 2024 рік.

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Крім того, спеціалісти ЗАЕС розповіли МАГАТЕ, що в середині травня відбудуться аварійні навчання за сценарієм, пов’язаним із системами охолодження на майданчику, і представники країни-агресорки допустять їх, щоб спостерігати за процесом.