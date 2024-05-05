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Новини Війна
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Боррель: РФ є найбільшою загрозою для Європи. Європейці мають знати, що російські війська можуть бути на кордонах Польщі

Боррель: РФ є найбільшою загрозою для Європи. Європейці мають знати, що російські війська можуть бути на кордонах Польщі

Росія є найбільшою екзистеційною загрозою для Європи.

Про це під час виступу у Оксфордському університеті щодо ситуації з безпеки у світі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні Путін є екзистенційною загрозою для всіх нас. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він там не зупиниться. Перспектива, за якої в Києві буде утворено маріонетковий уряд, як це відбулося в Білорусі, коли російські війська будуть на кордонах Польщі, а Росія контролюватиме 44 відсотки світового зернового ринку, - є чимось таким, про що європейці мають знати", - зауважив керівник дипломатичної служби ЄС.

Він наголосив, що європейці хотіли створити навколо себе коло друзів, натомість вони отримали вогняне коло, яке тягнеться від країн Сахель до Близького Сходу, від Кавказу до нинішнього поля бою в Україні. За його словами, міжнародна система, яка склалася після "холодної війни", більше не існує. Америка втратила свій статус гегемона, і багатосторонній порядок, що склався після 1945 року, втрачає свої основи. В цих умовах, за словами Борреля, є реальною загроза, що сама Європа, якою її знають сьогодні, може померти, що вимагає негайних дій від європейців.

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"Насамперед ми маємо зробити чітку оцінку щодо небезпеки з боку Росії, саме Росія вважається найбільшою екзистенційною загрозою для Європи. Можливо, не всі в Європейській раді з цим погоджуються, але більшість підтримують цю ідею. Росія є екзистенційною загрозою для нас, і ми зобов’язані мати відкриті очі в оцінках цього ризику", - сказав високий представник ЄС.

Він зауважив, що під керівництвом Путіна Росія повернулася до імперіалістичного розуміння світу. На його думку, імперська Росія царських часів та часів радянської імперії були реабілітовані Путіним, який марив її колишніми розмірами та впливами.

"Це була Грузія 2008 року. Це був Крим у 2014 році. Ми не бачили або не хотіли бачити еволюцію Росії під наглядом Путіна. Навіть попри те, що Путін сам попередив нас на Мюнхенській безпековій конференції у 2007 році. Важливо перечитати, що Путін сказав у 2007 році під час безпекової конференції в Мюнхені, - те, що, я боюся, ніхто не хотів чути або розуміти", - сказав Боррель.

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Він зазначив, що Європа розробила модель взаємовідносин на основі співробітництва та взаємної економічної залежності. Всередині ЄС це мало великий успіх та дозволило забезпечити 70 років миру між європейськими країнами. Європейці були переконані, що така взаємна залежність може призвести також до політичних змін у Росії та навіть у Китаї. Але таке переконання було помилковим, і такі зміни не відбулися. У зіткненні з російським авторитаризмом взаємна залежність не принесла миру. Навпаки, вона перетворилася на залежність, зокрема, від викопного пального, і ця залежність була перетворена на зброю.

На переконання високого представника ЄС, дедалі більше європейських лідерів усвідомлюють цю загрозу. Навіть президент Франції Емануель Макрон, який завжди закликав "не принижувати Росію", попереджає про глобальні наслідки, якщо Росії вдасться перемогти в Україні. Такі попередження лунають і від інших країн світу, наприклад, з Японії.

Але в самому Європейському Союзі, зауважив Боррель, не всі поділяють таку оцінку. Деякі з європейських лідерів заявляють, що Росія не є для них екзистенційною загрозою, навпаки, вони вважають Росію "добрим другом".

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"Європейський Союз керується більшістю, наша політика стосовно Росії завжди перебуває під загрозою, коли одного голосу достатньо для вето, - як це (прем’єр-міністр Угорщини) Віктор Орбан довів, коли затримав наш нещодавній пакет допомоги для України. Водночас в Сполучених Штатах політична поляризація затримала пакет військової допомоги (для України) на пів року. У розпалі війни пів року – це дуже багато часу. Це може дорівнювати різниці між перемогою та поразкою у війні", - підкреслив Боррель.

Раніше Боррель заявив, що Путін може відкласти будь-яке рішення про завершення війни в Україні принаймні до президентських виборів у США.

Автор: 

росія (64935) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
високий представник забув зазначити одне дуже важливе: треба перестати п^^діти і почати нарешті діяти.

Для початку, визнати парашу країною-терористом і розірвати дипломатичні стосунки на рівні всього ЄС.
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05.05.2024 00:49
+3
Хєрмери їх заблокують. Їм перемайтися нема потреби.
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05.05.2024 00:31
+3
калінінград межує з Польщею.
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05.05.2024 01:27
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Хєрмери їх заблокують. Їм перемайтися нема потреби.
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05.05.2024 00:31 Відповісти
Та на кордонах Берліну! Що там Польща!
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05.05.2024 00:43 Відповісти
високий представник забув зазначити одне дуже важливе: треба перестати п^^діти і почати нарешті діяти.

Для початку, визнати парашу країною-терористом і розірвати дипломатичні стосунки на рівні всього ЄС.
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05.05.2024 00:49 Відповісти
Не будуть вони на кордоні з Польщею,це вже зрозуміло, але казати таке дійсно потрібно.
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05.05.2024 01:03 Відповісти
калінінград межує з Польщею.
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05.05.2024 01:27 Відповісти
Ну він же не про це,ви ж розумієте
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05.05.2024 01:28 Відповісти
кажучи про кордони Польщі, можливо цей "барель" завуальовано прикриває нову Берлінську стіну???
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05.05.2024 08:24 Відповісти
Україна в жодному випадку буде з європейського боку тої гіпотетичної "стіни".
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05.05.2024 08:37 Відповісти
Україна в жодному випадку буде...за словом "буде" для України і її народу більше,як 30 років Незалежності захована ,як за "гіпотетичною ширмою" велика ,лицемірна брехня і авантюра світових аферистів , в реальному вимірі Україна є територія, котра крок за кроком щодня знищується.Це результат "гіпотетичного" "буде" ,котре може привести до цілком можливого і реального "була" .
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05.05.2024 08:45 Відповісти
Хочу нагадати,скільки всього пережила українська нація та земля,так що всі ці "поховання" можеш собі засунути в...ну ти мене зрозумів,а Україна-була,є й буде,тепер вже остаточно у сім"ї європейських народів,так що твої скигли вам не допоможуть.
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05.05.2024 09:03 Відповісти
Христос Воскрес!Дасть Бог Воскресне Україна.А поки що є реалії України а є ще (скигли).
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05.05.2024 09:44 Відповісти
Воістину Воскрес!
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05.05.2024 09:53 Відповісти
******** ета не расія типу...
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05.05.2024 07:18 Відповісти
Він наголосив, що європейці хотіли створити навколо себе коло друзів, натомість вони отримали вогняне коло, яке тягнеться від країн Сахель до Близького Сходу, від Кавказу до нинішнього поля бою в Україні. Джерело:
К этому привела глупейшая политика Запада, которые ведут себя точно так же как русские. Необъяснимое желание всех контролировать, навязать свое видение как должно быть, "сделать другом" в самом идиотском понимании этого слова. У гегемонов привычка думать, что у других не может быть своего мнения.
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05.05.2024 02:05 Відповісти
Отут би дужику і рвати телняшку, патріоту і борцуну
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05.05.2024 07:06 Відповісти
убивця вже в домі, а дехто досі в задумі чи він родич і чиє ліжко ближче до дверей...
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05.05.2024 08:21 Відповісти
А тепер моделюємо ситуацію. підри захоплюють Україну, росія автоматично стає світовим лідером з виробництва пшениці. Зараз підри активно освоюють африку витісняючи францію і сша з континенту. Потім росія зупиняє поставки пшениці до ряду африканських країн і роздмухує там війни. Внаслідок голоду і воєн відбувається шалений наплив біженців із Африки у ЄС, що суттєво вдарить по рівню життя у ЄС. Як ви думаєте, аби зупинити нашєстя цієї "сарани", що будуть робити європейці? Вихід тільки один - домовлятися з росією аби це все зупинити. Тобто смерть Євросоюзу від виконання хотєлок москви, можна досягти навіть без воєнних дій.
І це я ще не розказав ситуацію, як швидко зміниться політичний ландшафт Європи від підходу росії до польщі, коли європейці зрозуміють, що вони не хочуть воєн у себе в країнах і будуть голосувати за проросійських політиків які обіцятимуть "пєрєстать стрєлять" в обмін на зруйнування ЄС через дружбу з росією.
Корочє, ті хто мріє аби Україна програла війну аби пошвидше втікти у ЄС, для вас дуже хєрові новини.
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05.05.2024 08:50 Відповісти
Та бог з нею, з Африкою і домовлялками з РФ! Півтора мільярди китайців розлюбили рис, а полюбили укрпінську пшеницю! Тому вони і намагаються підтримувати росіян, вважаючи, що РФ переможе.
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05.05.2024 14:22 Відповісти
Великобританія та Франція оголосили війну гітлерівській Германії. Могли вони виграти війну після 1939 року ? НІ. відповідь НІ. Ніколи. Так і сталось. Франція стала на коліна. Британці сховались на островах на деякий час. А далі гітлер зробив фатальні помилки. Германія 1939 р = росції 2022 р. Але Україна - це не Франція та Британія. Навіть того часу. То зараз Європа ще довго буде дивитись ? Довго буде шукати слова, щоб не повторюватись. Європа вже перейшла від стурбованності до визнання, що війна вже в Європі. Досить слів. Невже Україна - це відкуп від війни на кілька років ?
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05.05.2024 10:19 Відповісти
Путлер в любой момент может закончить войну,но никогда не захочет!!!Эта война имеет цель,которую озвучивал многократно её тот,кто начал.Подготовка для этой цели началась с отхода от власти Ельцина в рф. Для этого надо было навести *порядок* в самой рф(2 года),а затем начать принимать своё главное оружие - природные богатства рф.Вся Европа погрузилась очень быстро в экономическую зависимость от них.Торговля газом и лоббирование интересов путлера главами европейских государств,особенно ФРГ,дало возможность ему озвучить открыто свои планы на Мюнхеннской конференции.Баррель абсолютно прав,с захватом Украины этим идиотом,главным его оружием будет не ядерное оружие,ни природный газ или нефть,а зерновые(хлеб).Империя, которую воссоздаёт и расширяят рф,как и любой другой свойственно расширятся - это мировое зло!!! Росиянам на сегодня не свойственны другие взгляды,как имперские.Поэтому там авториторизм был,есть и останется,пока империя не рухнит.Ставить себя в зависимость - это помогать распространению зла.Борьба от этого не только в защите (НАТО,объединённые союзы и т.п.).а в первую очередь в полной экономической изоляции рф.Западу ещё в 2005г. после Майдана, впервые когда в Украине заговорили о демократии,и прошёл третий тур демократических выборов,надо было активно способствовать Украине вступить в ЕС,а не жить только трафаретными нормами и, самое страшное, заниматься личным обогащением руководства некоторых стран ЕС, взяв главное оружие рф в собственные руки (росийский газ)Недопустимой ошибкой Запада - несвоевременное выделение оружия Украине.Это надо было делать вовремя, в 2014г.Демократия-это прогресс человечества,но у неё есть пока существенный недостаток - бюрократизм.Факты вещь упрямая.Рашизм начал созревать в 2002 и его прорвало в 2014г.
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05.05.2024 11:29 Відповісти
 
 