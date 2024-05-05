Rheinmetall поставить в Україну "сотні тисяч" боєприпасів, зокрема прототипи артснарядів з дальністю 100 км, - гендиректор Паппергер

Цього року німецький оборонний концерн Rheinmetall планує поставити в Україну "сотні тисяч" боєприпасів, серед яких - прототипи артилерійських снарядів з дальністю 100 км.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Handelsblatt, про це повідомив гендиректор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер.

Як зазначив Паппергер, нині концерн зосереджений, серед іншого, на виробництві артилерійських боєприпасів.

"Артилерія змінює правила", – зазначив він, маючи на увазі війну в Україні.

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Гендиректор Rheinmetall повідомив, що цього року дюссельдорфська компанія поставить в Україну "сотні тисяч" боєприпасів – серед іншого, прототипи артилерійських снарядів з дальністю 100 км.

Раніше повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини замовлення на постачання Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder. Техніку мають передати впродовж 2024 року.

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