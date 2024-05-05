Rheinmetall поставить в Україну "сотні тисяч" боєприпасів, зокрема прототипи артснарядів з дальністю 100 км, - гендиректор Паппергер
Цього року німецький оборонний концерн Rheinmetall планує поставити в Україну "сотні тисяч" боєприпасів, серед яких - прототипи артилерійських снарядів з дальністю 100 км.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Handelsblatt, про це повідомив гендиректор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер.
Як зазначив Паппергер, нині концерн зосереджений, серед іншого, на виробництві артилерійських боєприпасів.
"Артилерія змінює правила", – зазначив він, маючи на увазі війну в Україні.
Гендиректор Rheinmetall повідомив, що цього року дюссельдорфська компанія поставить в Україну "сотні тисяч" боєприпасів – серед іншого, прототипи артилерійських снарядів з дальністю 100 км.
Раніше повідомлялося, що німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини замовлення на постачання Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder. Техніку мають передати впродовж 2024 року.
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бла бла бла …
Оце так поставка!
і гармату "Дора" в комплекті, будь ласка! 😂
Виробники добре знають, як треба просувати свій бізнес, і на відміну від політиків типу Шольца, розуміють, що не існує ліпшої реклами у наш час, ніж кількість зашквареної русні!
Відтак, логотип на снарядах "Протестовано на росіянах" буде найліпшим маркетинговим кроком! Це на додаток до безкоштовності випробувань!
Дякуємо!
PS Я б згадав про Тауруси, але, з огляду, як це дратує пана Шольца - не згадуватиму.
Происхождение и поставка
«Вулкано» - это совместная разработка итальянских и немецких оружейников. Представляет собой «умный» снаряд калибра 155 миллиметров. Производство сосредоточилось на предприятиях Leonardo и Diehl Defense. Разработка стартовала в начале десятых. Создатели сосредоточились на проектировании боеприпаса, как для корабельной, так и для полевой артиллерии.
Испытания снаряда прошли успешно. Первенцем стал «Вулкано» модификации 155 GLR. Начиная с 2021 года, Leonardo поставили производство на поток. Снабжая как итальянскую армию, так и иностранных заказчиков. Катар. Позже появилась информация, что определенную партию боеприпасов ФРГ планирует передать Украине.
https://youtu.be/T88A4Q7aS2s
Модификация GLR/SAL
Vulcano GLR, Guided Long Range (снаряд управляемый, для дальних дистанций) изначально наделен улучшенными характеристиками. Для стрельбы из пушек с длиной ствола в 52 калибра озвучивается дистанция полета на уровне 70 километров. Снаряд оснащен дублированной навигацией: инерциальной и по спутнику.
Начинка просчитывает траекторию. Сигналы передаются рулям боеприпаса, благодаря чему «Вулкано» маневрирует. Взрыватель - программируемый, управляемый по радио. Модификация SAL, Semi-Active Laser (снаряд с полуактивным лазером) продолжает развитие линейки.
В добавление к существующим «примочкам» GLR боеприпас получает лазерную головку наведения. Разработчики считают, что такой модуль повысит точность стрельбы. И даст возможность успешно атаковать подвижные объекты за счет подсветки лазером.
В будущем предполагается распределить производство боеприпасов между партнерами, Германией и Италией. В то же время возможен и индивидуальный подход. Ожидаемая Бундесвером модификация GLR/SAR должна появиться не раньше 2025 года. Пока же ФРГ передает произведенные «Вулкано» для Украины.
В «умной» модификации снабжен наведением по спутниковой навигации. А также лазерному лучу. Главное достоинство снаряда - повышенная дальность действия. До 70 километров."