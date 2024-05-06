Китай обіцяє утримуватися від продажу зброї Росії, - Макрон
Китай обіцяє утримуватися від продажу Росії зброї та контролювати експорт товарів подвійного призначення.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон після переговорів віч-на-віч з головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення", - заявив Макрон. Він також подякував Сі за "момент координації" перед візитом Путіна до Китаю.
За словами президента Франції, це дасть змогу визначити, "чи є бажання рухатися до тривалого миру, тобто такого, який єдиний забезпечить мир, безпеку і стабільність в усьому регіоні, і який поважає міжнародне право".
Макрон згадав про Форум миру в Швейцарії та заявив, що вони з Сі домовились "сприяти зусиллям, спрямованим на досягнення миру".
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Китай не вважає інші західні країни незалежними, а агресія Росії проти України грає йому на руку, оскільки зв'язує гроші та ресурси США з одного боку, а з іншого - робить Росію ізгоєм на Заході та штовхає її в обійми Китаю, забезпечуючи йому енергетичну безпеку та підтримку ядерної держави у разі конфлікту із Заходом.
BBC
а потів раз-і не втримались
Мда... Так заради цього не треба було приїжджати до Франції. Такі заяви вони і раніше неодноразово робили.
Україною грають як хочуть, а хто нам лікар? ми теж могли бути процвітаючою державою якби привладні не розікрали країну