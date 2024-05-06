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Китай обіцяє утримуватися від продажу зброї Росії, - Макрон

Переговори Макрона та Сі Цзіньпіна

Китай обіцяє утримуватися від продажу Росії зброї та контролювати експорт товарів подвійного призначення.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон після переговорів віч-на-віч з головою КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї або допомоги Москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення", - заявив Макрон. Він також подякував Сі за "момент координації" перед візитом Путіна до Китаю.

За словами президента Франції, це дасть змогу визначити, "чи є бажання рухатися до тривалого миру, тобто такого, який єдиний забезпечить мир, безпеку і стабільність в усьому регіоні, і який поважає міжнародне право".

Макрон згадав про Форум миру в Швейцарії та заявив, що вони з Сі домовились "сприяти зусиллям, спрямованим на досягнення миру".

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Автор: 

Китай (4517) Сі Цзіньпін (312) Макрон Емманюель (1453)


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Топ коментарі
+15
Якби ****** вузькоокі не підставили русні своє економічне плече - війна б вже закінчилась .
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06.05.2024 21:00
+10
"Тримайте мене семеро".
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06.05.2024 20:54
+8
У Парижі Макрон вкотре просить Сі вплинути на Путіна. Однак експерти сумніваються, що це спрацює, оскільки Сі Цзіньпін дивиться на світ через призму протистояння зі США, єдиним політичним, економічним та військовим суперником Китаю у змаганні за лідерство у світі.

Китай не вважає інші західні країни незалежними, а агресія Росії проти України грає йому на руку, оскільки зв'язує гроші та ресурси США з одного боку, а з іншого - робить Росію ізгоєм на Заході та штовхає її в обійми Китаю, забезпечуючи йому енергетичну безпеку та підтримку ядерної держави у разі конфлікту із Заходом.

BBC
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06.05.2024 21:01
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"Тримайте мене семеро".
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06.05.2024 20:54 Відповісти
Der Spiegel: Байден може знятися з президентських виборів на користь Мішель Обами
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06.05.2024 20:54 Відповісти
Ось, тобі і таким як ти треба швидко шукати собі нового кумира і бажано святого. Бо Байден зніме свою кандидатуру і залишиться ви і без кумира і без святого.
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06.05.2024 21:00 Відповісти
А офіційна заява є? Ну то не рахується.
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06.05.2024 21:13 Відповісти
Обицяе утримоватись! Это потужно) Чи, надто потужно?
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06.05.2024 20:55 Відповісти
Цікаво, що пообіцяли Китаю?
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06.05.2024 20:57 Відповісти
... брехня.
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06.05.2024 20:59 Відповісти
Якби ****** вузькоокі не підставили русні своє економічне плече - війна б вже закінчилась .
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06.05.2024 21:00 Відповісти
Та брешуть вони,ти ж мудра людина,кому ти віриш? Товари подвійного призначення будуть пхати.
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06.05.2024 21:01 Відповісти
У Парижі Макрон вкотре просить Сі вплинути на Путіна. Однак експерти сумніваються, що це спрацює, оскільки Сі Цзіньпін дивиться на світ через призму протистояння зі США, єдиним політичним, економічним та військовим суперником Китаю у змаганні за лідерство у світі.

Китай не вважає інші західні країни незалежними, а агресія Росії проти України грає йому на руку, оскільки зв'язує гроші та ресурси США з одного боку, а з іншого - робить Росію ізгоєм на Заході та штовхає її в обійми Китаю, забезпечуючи йому енергетичну безпеку та підтримку ядерної держави у разі конфлікту із Заходом.

BBC
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06.05.2024 21:01 Відповісти
Скільки разів ввс обісралися зі своєю аналітикою?
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06.05.2024 21:15 Відповісти
для Китаю головна вигода в тому, щоб чим більше російського бидла здохло в Україні на "сво". чому? та тому щоб потім на ********* не потрібно буде воювати з тими орками, захищаючи свій бізнес. У комуняк зараз десятки мільйонів безробітної молоді. от і будуть вони працювати на ********* у китайських фірмах з видобутку і переробки ресурсів. Китай не буде жертвувати своєю торгівлею із Європою і Штатами. Тобто якщо Штати і Європа будуть дедалі більше тиснути на комуняк, то комуняки на публіку будуть брикатися і робити заяви про 101-е останнє китайське попередження, а по факту будуть згортати із цапами торгівлю товарами подвійного призначення, а публічно підтримувати каців, щоб вони і далі воювали, таким чином, чим менше у цапів буде зброї, тим більше буде м'ясних щтурмів і тим менше буде там того люмпенізованого насілєнія, яке там Китаю нах не треба. бо цю колонію невдовзі будуть масово заселяти китайці і працювати на своїх заводах на практично безкозкоштовній сировині. іншими словами, Китай взагалі нікому не союзник, вони тільки самі собі союзники.
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06.05.2024 21:26 Відповісти
Обіцянка - цяцянка а хто буде мухлювати того потрібно ******* по нагліи китаиськіи морді
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06.05.2024 21:02 Відповісти
Комуняцким китайцам верить - себя не уважать
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06.05.2024 21:11 Відповісти
Та він вже це говорив! Як в тому анекдоті: Ми, джентльмени, віримо на слово! - І тут мені поперло»
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06.05.2024 21:12 Відповісти
Китай обіцяє утримуватися від продажу Росії зброї та контролювати експорт товарів подвійного призначення - але стосовно (допустимо північної кореї) ніяких розмов не було, а що там буде між (допустимо північною кореєю) і росією то їх справа
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06.05.2024 21:18 Відповісти
обіцяв собі утримуватися від споживання алкоголю, але після кожного випадково почутого гундосого звуку із неголеного писка, розумію, що це неможливо...
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06.05.2024 21:18 Відповісти
треба ставити реальнi плани, наприклад, перемогти парашу.
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06.05.2024 21:23 Відповісти
Тобто він тепер буде передавати його безплатно?!
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06.05.2024 21:21 Відповісти
А чого це він так посміхається ? Самому смішно стало ?
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06.05.2024 21:21 Відповісти
Китайська обіцянка - китайська цяцянка. Нікому не радісно.
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06.05.2024 21:25 Відповісти
Продавати не буде тобто буде надавати безкоштовно?
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06.05.2024 21:27 Відповісти
Ага! Обещать не значит жениться!
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06.05.2024 21:28 Відповісти
"Ахотна верю"
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06.05.2024 21:28 Відповісти
Той, хто вірить комуністам - товпойоп, той, хто вірить китайцям комуністам - товпойоп в кубі...
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06.05.2024 21:35 Відповісти
Верить китайцам = себя *******
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06.05.2024 21:38 Відповісти
будуть утримуватися..утримуватися..
а потів раз-і не втримались
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06.05.2024 21:39 Відповісти
покусаного бжолами усе задовольняе. а як що в конфлiкт втянуть францiю та сша, взагалi буде ну дуже добре.
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06.05.2024 21:41 Відповісти
Зарікалася свиня...
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06.05.2024 21:43 Відповісти
...що на базар в Сичуані не потрапить 😂
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06.05.2024 23:18 Відповісти
Макарон уже не посилає в Україну війська, але посилає амбасадора на інаугурацію Хйла. Війна війною, а відсос по распісанію!
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06.05.2024 21:52 Відповісти
Не можна вірити брехливим та лицемірним покидькам якими китайці були та залишаються...
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06.05.2024 21:52 Відповісти
Бутусов, чому назва цієї недокраїни пишеться з великої букви?
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06.05.2024 21:55 Відповісти
На Пі Здів ..
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06.05.2024 22:03 Відповісти
"Обещал баклан ставриде все устроить в лучшем виде".
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06.05.2024 22:29 Відповісти
Бреше падло!!! Кітайозам немає віри!!!
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06.05.2024 22:32 Відповісти
Тобто, Сi Дзинь-Дзинь пообiцяв утримуватися від продажу зброї Росії, - Але не обiцяв не постачати...
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06.05.2024 23:09 Відповісти
***, та ці вузькоокі не менші підери ніж русня🤦🤦🤦
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06.05.2024 23:55 Відповісти
... і продавати станки та комплектуючі для її виробництва

Мда... Так заради цього не треба було приїжджати до Франції. Такі заяви вони і раніше неодноразово робили.
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07.05.2024 01:13 Відповісти
Нагнули Макрона, перемрья, означа Макрон дає росії час на відновлення
Україною грають як хочуть, а хто нам лікар? ми теж могли бути процвітаючою державою якби привладні не розікрали країну
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07.05.2024 09:50 Відповісти
Зброю можна і не продавати, а передавати безкоштовно.
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07.05.2024 13:42 Відповісти
Дааааааааа, Макрон, ти наївне чи шо ? Панда цю війну і почала фактично, бо йому треба півсвіту зараз отримати чужими руками, як вот Іраном та парашою
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07.05.2024 16:26 Відповісти
 
 