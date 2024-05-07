Один з найбільших НПЗ у російському Туапсе відновив роботу після ударів безпілотників СБУ у січні, - Reuters

Один з найбільших на півдні Росії нафтопереробний завод "Роснєфті" в Туапсе відновив переробку нафти після атаки безпілотників СБУ 24 січня 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

Зазначається, що експортно-орієнтований завод завершив ремонт на пошкодженій установці первинної переробки нафти CDU-12 наприкінці квітня. Її потужність становить близько 250 тисяч барелів на добу.

Вказано, що обсяги переробки нафти на Туапсинському НПЗ станом на 1 травня сягали 20 тисяч метричних тонн.

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Атака дронів на нафтопереробний завод у Туапсе

Нагадаємо, у місті Туапсе Краснодарського краю РФ ввечері 24 січня пролунали вибухи. Після цього спалахнула пожежа в районі НПЗ. Повідомлялося, що горить вакуумна установка на території заводу.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

26 січня агенція Reuters повідомляла, що НПЗ у Туапсе припинив свою роботу.

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