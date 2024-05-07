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Один з найбільших НПЗ у російському Туапсе відновив роботу після ударів безпілотників СБУ у січні, - Reuters

Атака дронів на НПЗ у Туапсе 24 січня 2024 року

Один з найбільших на півдні Росії нафтопереробний завод "Роснєфті" в Туапсе відновив переробку нафти після атаки безпілотників СБУ 24 січня 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

Зазначається, що експортно-орієнтований завод завершив ремонт на пошкодженій установці первинної переробки нафти CDU-12 наприкінці квітня. Її потужність становить близько 250 тисяч барелів на добу.

Вказано, що обсяги переробки нафти на Туапсинському НПЗ станом на 1 травня сягали 20 тисяч метричних тонн.

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Атака дронів на нафтопереробний завод у Туапсе

Нагадаємо, у місті Туапсе Краснодарського краю РФ ввечері 24 січня пролунали вибухи. Після цього спалахнула пожежа в районі НПЗ. Повідомлялося, що горить вакуумна установка на території заводу.

Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

26 січня агенція Reuters повідомляла, що НПЗ у Туапсе припинив свою роботу.

Читайте також: У Росії заявили про атаку дронів: біля Афіпського НПЗ у Краснодарському краї пролунали вибухи. ВIДЕО

Автор: 

нафта (5491) НПЗ (587) росія (64958)


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Топ коментарі
+16
Намек поняли, Рейтерс.
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07.05.2024 09:44
+7
"Треба б добавки", - резюмує Рейтерс.
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07.05.2024 09:48
+3
А ось Зміївську чи Трипільську ТЕС *********** роки що б відновити ,я про те що раділи ,а виявляєтся рашисти швидко справляются ,тому те що наші якихось втрат завдають непорівняти з тим що варварська орда натворила в Україні.
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07.05.2024 09:59
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Намек поняли, Рейтерс.
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07.05.2024 09:44 Відповісти
"Треба б добавки", - резюмує Рейтерс.
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07.05.2024 09:48 Відповісти
Орієнтований на експорт Туапсинський нафтопереробний завод"Роснефти"

https://in.marketscreener.com/quote/stock/ROSNEFT-OIL-6498688/news/Russia-s-Tuapse-oil-refinery-restarts-after-January-fire-sources-say-46635872/
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07.05.2024 10:01 Відповісти
Ок. Донати від Ані Лорак вже перетворюються в дрони.
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07.05.2024 09:51 Відповісти
А ось Зміївську чи Трипільську ТЕС *********** роки що б відновити ,я про те що раділи ,а виявляєтся рашисти швидко справляются ,тому те що наші якихось втрат завдають непорівняти з тим що варварська орда натворила в Україні.
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07.05.2024 09:59 Відповісти
відновив роботу і відновив роботу у повному обсязі - це дві великі різниці.
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07.05.2024 10:07 Відповісти
Може пАфтАріть?
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07.05.2024 10:30 Відповісти
Вимкнули майже на півроку. Непогано.
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07.05.2024 13:18 Відповісти
 
 