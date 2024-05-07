Один з найбільших НПЗ у російському Туапсе відновив роботу після ударів безпілотників СБУ у січні, - Reuters
Один з найбільших на півдні Росії нафтопереробний завод "Роснєфті" в Туапсе відновив переробку нафти після атаки безпілотників СБУ 24 січня 2024 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.
Зазначається, що експортно-орієнтований завод завершив ремонт на пошкодженій установці первинної переробки нафти CDU-12 наприкінці квітня. Її потужність становить близько 250 тисяч барелів на добу.
Вказано, що обсяги переробки нафти на Туапсинському НПЗ станом на 1 травня сягали 20 тисяч метричних тонн.
Атака дронів на нафтопереробний завод у Туапсе
Нагадаємо, у місті Туапсе Краснодарського краю РФ ввечері 24 січня пролунали вибухи. Після цього спалахнула пожежа в районі НПЗ. Повідомлялося, що горить вакуумна установка на території заводу.
Джерела Цензор.НЕТ повідомили, що це була спецоперація Служби безпеки України.
26 січня агенція Reuters повідомляла, що НПЗ у Туапсе припинив свою роботу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://in.marketscreener.com/quote/stock/ROSNEFT-OIL-6498688/news/Russia-s-Tuapse-oil-refinery-restarts-after-January-fire-sources-say-46635872/