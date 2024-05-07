Виплати військовим ЗСУ за знищену техніку окупантів: Міноборони роз’яснило алгоритм дій

За знищену або захоплену техніку російського окупанта військовослужбовці Сил оборони отримують додаткову винагороду. Знищення техніки потрібно підтвердити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Що потрібно для нарахування виплати

"Для підтвердження факту знищення або захоплення техніки є зазначений алгоритм. Потрібний відповідний рапорт командира, запис у журналі бойових дій, донесення "суміжників", які за результатом візуального спостереження підтверджують знищення техніки, дані фото- або відеофіксації, акт оприбуткування трофейного майна - щодо захопленої техніки", - пояснила Калмикова.

Заступниця міністра оборони додала, що вказані документи передаються по вертикалі до органів управління, де ухвалюється рішення.

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Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін також розповів про виплати за знищену техніку росіян: 50 тисяч гривень за танк та 100 тисяч за літак чи гелікоптер.