Виплати військовим ЗСУ за знищену техніку окупантів: Міноборони роз’яснило алгоритм дій
За знищену або захоплену техніку російського окупанта військовослужбовці Сил оборони отримують додаткову винагороду. Знищення техніки потрібно підтвердити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.
Що потрібно для нарахування виплати
"Для підтвердження факту знищення або захоплення техніки є зазначений алгоритм. Потрібний відповідний рапорт командира, запис у журналі бойових дій, донесення "суміжників", які за результатом візуального спостереження підтверджують знищення техніки, дані фото- або відеофіксації, акт оприбуткування трофейного майна - щодо захопленої техніки", - пояснила Калмикова.
Заступниця міністра оборони додала, що вказані документи передаються по вертикалі до органів управління, де ухвалюється рішення.
Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін також розповів про виплати за знищену техніку росіян: 50 тисяч гривень за танк та 100 тисяч за літак чи гелікоптер.
Читайте: Рада встановила винагороду за передачу ЗСУ військової техніки армії РФ: 100 тис. дол. за танк
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Також взяти виписку з балансу у рашиків....
Це як міф про Стаханова. Працювала купа людей, але "рекорди" ставив сам Стаханов.
Якщо не буде запису в журналє учьота журнала - виплати не будєтъ
За танк - 50 тис гр. ?
ви самі підіть на передову і знищіть танк!
А ще ж є командири,які хоробрих бійців посилають в пекло,щоб ті загинули,бо в них багато
знищеної техніки ворога.....і тоді всі гроші йдуть в кишеню по вертикалі!
А ще потрібно,в разі загибелі Воїна віддавати рідним всі зароблені гроші!!!
значить оркам ви готові платити бешенні гроші,а ЗСУ копійки!
ось які тарифи встановила Верховна Рада:
Бойовий літак (винищувальної, бомбардувальної та штурмової авіації) - 1 млн доларів
Бойовий вертоліт - 500 тис. доларів
Реактивна система залпового вогню до калібру 122 мм включно - 25 тис. доларів
Реактивна система залпового вогню калібру більше 122 мм - 35 тис. доларів
Танк, наземна артилерія (самохідна) - 100 тис. доларів
Бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина - 50 тис. доларів
Військове авто, тягач, інженерні машини - 10 тис. доларів
Корабель 1 або 2 рангу - 1 млн доларів
Корабель 3 або 4 рангу - 500 тис. доларів
Судно військового (допоміжного) забезпечення - 200 тис. доларів
Судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення - 50 тис. доларів