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Новини
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Виплати військовим ЗСУ за знищену техніку окупантів: Міноборони роз’яснило алгоритм дій

Міноборони про виплати за знищену теїхніку росіян

За знищену або захоплену техніку російського окупанта військовослужбовці Сил оборони отримують додаткову винагороду. Знищення техніки потрібно підтвердити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

Що потрібно для нарахування виплати

"Для підтвердження факту знищення або захоплення техніки є зазначений алгоритм. Потрібний відповідний рапорт командира, запис у журналі бойових дій, донесення "суміжників", які за результатом візуального спостереження підтверджують знищення техніки, дані фото- або відеофіксації, акт оприбуткування трофейного майна - щодо захопленої техніки", - пояснила Калмикова.

Заступниця міністра оборони додала, що вказані документи передаються по вертикалі до органів управління, де ухвалюється рішення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 240 тисяч за корабель: Міноборони назвало суми виплат військовим за знищення російської техніки

Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін також розповів про виплати за знищену техніку росіян: 50 тисяч гривень за танк та 100 тисяч за літак чи гелікоптер.

Читайте: Рада встановила винагороду за передачу ЗСУ військової техніки армії РФ: 100 тис. дол. за танк

Автор: 

виплати (1036) Міноборони (7318) знищення (7154) техніка (1822) Калмикова Наталія (30)


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Топ коментарі
+8
Обовязково - підпис руzzкого камандіра ,який підтвердить факт унічтажєнія...
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07.05.2024 12:01
+8
Персональні виплати? Ну навіть не знаю. Лише для того, щоб підтвердити знищення, повинно попрацювати чимало людей. А ще хтось подавав патрони... Мабуть, справедливо нагороджувати задіяні підрозділи в цілому, а не окремих людей.
Це як міф про Стаханова. Працювала купа людей, але "рекорди" ставив сам Стаханов.
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07.05.2024 12:02
+5
совдєпія руліт
Якщо не буде запису в журналє учьота журнала - виплати не будєтъ
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07.05.2024 12:08
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Обовязково - підпис руzzкого камандіра ,який підтвердить факт унічтажєнія...
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07.05.2024 12:01 Відповісти
бо інакше ДБР відкриє кримінальну справу за перевищення ціни, як по Свинарчукам
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07.05.2024 12:19 Відповісти
Потрібно викликати поліцейських щоб зафіксувати знищення, опитати свідків Єгови...
Також взяти виписку з балансу у рашиків....
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07.05.2024 12:02 Відповісти
Й обов"язково справку від ТЦК, бо без їхнього "благословення" тепер навіть не перднеш.
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07.05.2024 13:11 Відповісти
Персональні виплати? Ну навіть не знаю. Лише для того, щоб підтвердити знищення, повинно попрацювати чимало людей. А ще хтось подавав патрони... Мабуть, справедливо нагороджувати задіяні підрозділи в цілому, а не окремих людей.
Це як міф про Стаханова. Працювала купа людей, але "рекорди" ставив сам Стаханов.
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07.05.2024 12:02 Відповісти
совдєпія руліт
Якщо не буде запису в журналє учьота журнала - виплати не будєтъ
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07.05.2024 12:08 Відповісти
Алгорітм такий - за 23 рік в Україні з'явилось 1200 нових мільонерів, у доларах звичайно, і це не військові. Це при тому шо єкономіка стоїть. Начому вони стали мільонерами - тіки на розкраданні коштів в ЗСУ. А інваліди вимушені встроювати піши ходи, шоб зібрати побратиму на протези. Держава-ганьба, держава-гнида ,презедент-гнида. І шо далі.
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07.05.2024 12:13 Відповісти
Ох і підари ці міністерські криси!
За танк - 50 тис гр. ?
ви самі підіть на передову і знищіть танк!
А ще ж є командири,які хоробрих бійців посилають в пекло,щоб ті загинули,бо в них багато
знищеної техніки ворога.....і тоді всі гроші йдуть в кишеню по вертикалі!
А ще потрібно,в разі загибелі Воїна віддавати рідним всі зароблені гроші!!!
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07.05.2024 12:21 Відповісти
Тільки що скидував побратиму фото спаленої бехи. Перед нашими позиціями все забито спаленою технікою. Шось ніхто нам нічого не виплачував )))
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07.05.2024 12:25 Відповісти
Кончена влада,чому ви так знецінюєте подвиг,та роботу Воїнів ЗСУ ?
значить оркам ви готові платити бешенні гроші,а ЗСУ копійки!
ось які тарифи встановила Верховна Рада:
Бойовий літак (винищувальної, бомбардувальної та штурмової авіації) - 1 млн доларів
Бойовий вертоліт - 500 тис. доларів
Реактивна система залпового вогню до калібру 122 мм включно - 25 тис. доларів
Реактивна система залпового вогню калібру більше 122 мм - 35 тис. доларів
Танк, наземна артилерія (самохідна) - 100 тис. доларів
Бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина - 50 тис. доларів
Військове авто, тягач, інженерні машини - 10 тис. доларів
Корабель 1 або 2 рангу - 1 млн доларів
Корабель 3 або 4 рангу - 500 тис. доларів
Судно військового (допоміжного) забезпечення - 200 тис. доларів
Судно малогабаритного бойового (розвідувального) призначення - 50 тис. доларів
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07.05.2024 12:28 Відповісти
Гарне питання. Тобто, ті хто сидять в окопах і перші приймають на себе КАБи, танкові та артилерійські снаряди, то вони не приймають участі у знищені ТЕХНІКИ ? Лише ті мають премії, хто приїхав, вистрілив чи направив дрон-камікадзе ? От несправедливо ! Мають всі в бригаді, батальйоні отримувати ці виплати або розділити їх у якомусь співвідношенні. Оце й справедливо. Платити треба за ризик.
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07.05.2024 12:31 Відповісти
Дно! Всі чудово знають, що ніяких виплат не було й не буде. Все це дешева балаканина. Взагалі не розумію, навіщо цензор розміщує такого роду "новини" у себе на сторінках, бо це стає дуже схожим на "новини" телемархфону.
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07.05.2024 13:13 Відповісти
Коротше, простіше здати танк в прійомку чим цей совок пройти
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07.05.2024 19:54 Відповісти
 
 