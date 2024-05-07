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Якби Європа була краще підготовлена, Росія, можливо, не напала б на Україну, - Туск

Туск заявив, що вторгнення РФ в Україну можна було б уникнути, якби Європа краще підготувалася

Очільник уряду Польщі Дональд Туск висловив думку, що повномасштабного вторгнення РФ в Україну можна було б уникнути, якби європейські держави заздалегідь краще підготувалися. Він також зазначив, що Європа має усвідомити, що може зробити більше у боротьбі зі злом, говорячи про напад Росії на Україну.

Про це Туск заявив на Європейському економічному конгресі, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.

Очільник польського уряду сказав, що сьогодні Європейський Союз має стати безпечним континентом, і для цієї мети йому необхідно докласти власні зусилля.

"Річ не в тому, що Україна повинна програти війну. Якби Європа була краще підготовлена, можливо, Росія не наважилася б напасти на нашого друга, яким є Україна", - заявив польський політик.

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У своїй заяві Дональд Туск згадав про часи пандемії Covid-19, зазначивши, що тоді європейські об'єдналися для боротьби з вірусом. Він назвав повномасштабну російську агресію злом, яке "небезпечніше за цей вірус". 

"Ми маємо усвідомити, що ми можемо зробити більше у боротьбі зі злом, небезпечнішим за цей вірус", - сказав польський політик, говорячи про вторгнення РФ в Україну.

Також він додав, що коли мова йде про безпеку Європи, "тут немає місця для для суперечок і внутрішньої конкуренції".

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"Європа буде безпечною за умови, що небо над Європою буде безпечним… Тут немає місця для суперечок і внутрішньої конкуренції", - сказав Туск.

Крім цього, польський прем'єр виокремив проблему захисту європейських кордонів від масової нелегальної міграції. За його словами, питання захисту рубежів має стати пріорітетом для Європи.

Раніше Дональд Туск заявив, що Польща не має резервів зенітно-ракетного комплексу Patriot, які могла б передати Україні. Проте запевнив, що його країна допомагатиме Києву іншими засобами, щоб захистити українське небо.

Автор: 

вторгнення (380) Туск Дональд (513) Євросоюз (13327)


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Топ коментарі
+4
Якби в ЄС не було куплених куйлом політиків .таких як муркель шольц, орбан ,всеріято, фіцьо, туск ,шредер ,оланд,могеріні гутєріш,папік і т.д і т.п.тоді б війни не було.
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07.05.2024 14:45
+4
Багаторічна корупція та розкадання держави довели Україну до неспроможності себе захистити,
от путін і скористався
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07.05.2024 14:50
+3
Европа збожеволіла

- все ВПК було знищено

- Німеччина майже знищила свою армію повністю - гірше в її історії ще не було

- сама Европа набралась кредитів так що та сама Італія має більше 100% ВВП

- при тому афро дикарів і арабів набрали безкінечно а самі розмножуватись перестали

ЗА якісь 50 років майже уже знищили цивілізацію якій більше 3000 років
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07.05.2024 13:45
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Настрій вчора: Польща не має резервів зенітно-ракетного комплексу Patriot, які могла б передати Україні.

Настрій сьогодні: ми можемо зробити більше у боротьбі зі злом
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07.05.2024 13:45 Відповісти
Настрій завтра: Польща не має резервів зенітно-ракетного комплексу Patriot, які могла б передати Україні.
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07.05.2024 13:56 Відповісти
Европа збожеволіла

- все ВПК було знищено

- Німеччина майже знищила свою армію повністю - гірше в її історії ще не було

- сама Европа набралась кредитів так що та сама Італія має більше 100% ВВП

- при тому афро дикарів і арабів набрали безкінечно а самі розмножуватись перестали

ЗА якісь 50 років майже уже знищили цивілізацію якій більше 3000 років
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07.05.2024 13:45 Відповісти
А Пробач Господи, срані Меркель, гарно підготувала Європу, чи тільки вилизувала? Комсомолка срана, блт!!!!
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07.05.2024 13:49 Відповісти
Якби Європа була краще підготовлена, якби в Україні була ******* армія, то ніхно на напав би, це точно. Природа не допускає порожнеч, єнтропія, другий закон термодинаміки, якщо десь невистачає захисту, то туди залазить кацапськє рило. Якби люди були розумнішими, то і країнами не керували б крадії і дебіли, коло замкнулось...
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07.05.2024 14:36 Відповісти
Якби в ЄС не було куплених куйлом політиків .таких як муркель шольц, орбан ,всеріято, фіцьо, туск ,шредер ,оланд,могеріні гутєріш,папік і т.д і т.п.тоді б війни не було.
показати весь коментар
07.05.2024 14:45 Відповісти
Багаторічна корупція та розкадання держави довели Україну до неспроможності себе захистити,
от путін і скористався
показати весь коментар
07.05.2024 14:50 Відповісти
Ага, де наша ядера зброя... Україну пограбували керманичі, Україну довели до плачевного стану, нібуло ж та немає геть нічого, навіть зброї для захисту, путін підвів підсумок сказав, країна не відбулася, не може дати собі ради тому розбираємо по шматкаш
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07.05.2024 20:24 Відповісти
А може це Україні треба було краще готуватися ?
Та не до шашликів !
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07.05.2024 23:35 Відповісти
 
 