Якби Європа була краще підготовлена, Росія, можливо, не напала б на Україну, - Туск

Очільник уряду Польщі Дональд Туск висловив думку, що повномасштабного вторгнення РФ в Україну можна було б уникнути, якби європейські держави заздалегідь краще підготувалися. Він також зазначив, що Європа має усвідомити, що може зробити більше у боротьбі зі злом, говорячи про напад Росії на Україну.

Про це Туск заявив на Європейському економічному конгресі, пише "Європейська Правда", передає Цензор.НЕТ.

Очільник польського уряду сказав, що сьогодні Європейський Союз має стати безпечним континентом, і для цієї мети йому необхідно докласти власні зусилля.

"Річ не в тому, що Україна повинна програти війну. Якби Європа була краще підготовлена, можливо, Росія не наважилася б напасти на нашого друга, яким є Україна", - заявив польський політик.

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У своїй заяві Дональд Туск згадав про часи пандемії Covid-19, зазначивши, що тоді європейські об'єдналися для боротьби з вірусом. Він назвав повномасштабну російську агресію злом, яке "небезпечніше за цей вірус".

"Ми маємо усвідомити, що ми можемо зробити більше у боротьбі зі злом, небезпечнішим за цей вірус", - сказав польський політик, говорячи про вторгнення РФ в Україну.

Також він додав, що коли мова йде про безпеку Європи, "тут немає місця для для суперечок і внутрішньої конкуренції".

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"Європа буде безпечною за умови, що небо над Європою буде безпечним… Тут немає місця для суперечок і внутрішньої конкуренції", - сказав Туск.

Крім цього, польський прем'єр виокремив проблему захисту європейських кордонів від масової нелегальної міграції. За його словами, питання захисту рубежів має стати пріорітетом для Європи.

Раніше Дональд Туск заявив, що Польща не має резервів зенітно-ракетного комплексу Patriot, які могла б передати Україні. Проте запевнив, що його країна допомагатиме Києву іншими засобами, щоб захистити українське небо.