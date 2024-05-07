Частина країн ЄС можуть відмовитися передавати заморожені активи РФ на закупівлю зброї для України, - Politico

Деякі країни Європейського Союзу можуть відмовитися від плану з використання прибутку від заморожених активів Росії для купівлі зброї для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Пропозиція надійшла напередодні зустрічі 27 посланців ЄС у середу, 8 травня, на якій Бельгія, яка головує в Раді, сподівається укласти угоду щодо розблокування фінансування для України.

За словами шести дипломатів ЄС, країни, які виступають проти військової допомоги Києву, можуть обмежитися наданням гуманітарної допомоги Україні.

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Три країни можуть не підтримати пропозицію

Видання зазначає, що це остання спроба залучити на свій бік країни ЄС, які не входять до НАТО - такі, як Австрія, Мальта, Кіпр та Ірландія. Інші затяті критики військової стратегії ЄС в Україні, такі як Угорщина та Словаччина, також підтримують це застереження.

Однак відмова від плану із закупівлі зброї Україні коштом російських активів не зніме всіх побоювань.

Як сказав один із дипломатів ЄС, країни Євросоюзу, які також входять до G7, - Німеччина, Франція та Італія - з найменшим ентузіазмом ставляться до цієї пропозиції через юридичні та фінансові ризики.

Є побоювання, що ці країни не підтримають угоду в середу.

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Якщо угоду схвалять, вона відкриє шлях до того, щоб ЄС перерахував від 2,5 до 3 млрд євро до липня на підтримку оборони України від російської агресії.

Наразі Захід заморозив близько 300 мільярдів доларів російських активів. Програма конфіскації активів практично відкинута, оскільки такі дії можуть бути незаконними. Водночас розглядається можливість використання прибутку або відсотків від цих активів для підтримки України.

Остаточне рішення буде ухвалено на саміті G7 в Італії в червні.

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