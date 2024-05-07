Зрадника з Донецька, який перейшов на бік РФ і воював проти ЗСУ на Херсонщині, засудили до 15 років тюрми

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним жителя Донецька, який перейшов на бік ворога і воював проти військових ЗСУ на окупованих територіях Херсонської області. За державну зраду чоловіка засуджено до 15 років ув’язнення.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Слідство встановило, що у квітні 2022 року громадянин України добровільно перейшов на бік ворога та вступив у збройне воєнізоване формування - "113 стрелковый полк мобилизационного резерва" терористичної організації "ДНР".

З квітня по листопад 2022 року чоловік воював на боці ворога проти ЗСУ на посаді стрільця-радіотелефоніста під позивним "Фенікс". До його обов'язків входило виконання бойових завдань батальйону, належне зберігання й утримання у справному стані виданої йому зброї, ведення і коригування вогню по українських військовослужбовцях. Крім цього, зрадник брав участь у незаконному утриманні проукраїнськи налаштованих цивільних громадян України на тимчасово окупованій території Херсонщини. Також донеччанин виконував й інші злочинні накази рашистів поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини.

Крім тюремного терміну до 15 років суд на 14 років позбавив чоловіка права обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування, правоохоронних органах та в органах, що надають публічні послуги.

Зазначається, що термін відбуття покарання засудженому рахуватиметься з моменту звернення вироку до виконання.

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Раніше повідомлялося, що перед судом постане зрадник, який передавав окупантам інформацію про проукраїнськи налаштованих жителів Чонгару.