Зрадника з Донецька, який перейшов на бік РФ і воював проти ЗСУ на Херсонщині, засудили до 15 років тюрми
Тернопільський міськрайонний суд визнав винним жителя Донецька, який перейшов на бік ворога і воював проти військових ЗСУ на окупованих територіях Херсонської області. За державну зраду чоловіка засуджено до 15 років ув’язнення.
Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Слідство встановило, що у квітні 2022 року громадянин України добровільно перейшов на бік ворога та вступив у збройне воєнізоване формування - "113 стрелковый полк мобилизационного резерва" терористичної організації "ДНР".
З квітня по листопад 2022 року чоловік воював на боці ворога проти ЗСУ на посаді стрільця-радіотелефоніста під позивним "Фенікс". До його обов'язків входило виконання бойових завдань батальйону, належне зберігання й утримання у справному стані виданої йому зброї, ведення і коригування вогню по українських військовослужбовцях. Крім цього, зрадник брав участь у незаконному утриманні проукраїнськи налаштованих цивільних громадян України на тимчасово окупованій території Херсонщини. Також донеччанин виконував й інші злочинні накази рашистів поблизу тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини.
Крім тюремного терміну до 15 років суд на 14 років позбавив чоловіка права обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування, правоохоронних органах та в органах, що надають публічні послуги.
Зазначається, що термін відбуття покарання засудженому рахуватиметься з моменту звернення вироку до виконання.
Раніше повідомлялося, що перед судом постане зрадник, який передавав окупантам інформацію про проукраїнськи налаштованих жителів Чонгару.
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А як відсидить можна буде і в президенти. ))