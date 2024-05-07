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Зброя, яку Італія передає Україні, може застосовуватися лише в межах її кордонів, - глава МЗС Таяні

Зброя, яку Італія надає Україні, може використовуватися лише в її межах - Таяні

Очільник міністерства зовнішніх справ Італії Антоніо Таяні заявив, що зброя, яку його країна передає Києву для відчісі російської агресії, призначена для застосування лише в межах України.

Про це пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Таяні заявив, що Італія не поставляє Україні засобів, які можуть бути використані за її межами.

"Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України", - йдеться у заяві італійського політика.

Очільник МЗС Італії також прокоментував нещодавню заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який не виключив відправку військ НАТО в Україну, якщо росіяни прорвуть лінію фронту. Таяні зазначив, що Італія проти відправки військових Альянсу в Україну.

"Рішення НАТО приймає НАТО, і ми є частиною НАТО. Ми не воюємо з Росією і ми проти відправки військ, які б воювали проти росіян", - сказав італійський посадовець.

Читайте також: Війська НАТО в Україні - це ризик Третьої світової війни, - глава МЗС Італії Таяні

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, яку надала Велика Британія для завдання ударів по цілях на території Росії.

Автор: 

Італія (1564) зброя (7438) Таяні Антоніо (67)


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Топ коментарі
+11
Так какие проблемы? Нужно сделать так, как любят делать русские: Белгород, Белгородская область, Краснодарский край исторические земли Украины. Объявить на время вторжения своей территорией. Да и москву Киев создал. Следовательно все, что принадлежит москве тоже украинское. Можно мочить и Владивосток.
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07.05.2024 17:49
+10
Який сцикливий італьянський сіньйор!
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07.05.2024 17:03
+8
Над нами просто відверто знущаются.
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07.05.2024 17:10
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Який сцикливий італьянський сіньйор!
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07.05.2024 17:03 Відповісти
А в чому проявилася сцикливість італійського народу? В тому що дали Україні зброю для захисту, попри погрози кацапів? Чи представник Італії мав сказати, що цією зброєю йдіть на москву і що? Через скільки годин він був би звільнений своїм же італійським народом? Краще подякуйте італійців за допомогу, а про зброю, якою ми маємо бити по кацапах, запитайте у бісеромвишиваного Херпіду, який вже відбув президентський термін 5 років і нічого не створив, тільки знищив всі наші ракетні програми і мародерив армію на яйцях, картоплі, олії, яблуках і пальному. Де 32 мільярди, що були виділені на снаряди? І де 40 мільярдів, що були виділені на дрони? Немає і ніхто не сидить, а дрони купують всі громадяни України, найбідніша її частина.
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07.05.2024 19:28 Відповісти
В тому, що зв'язуючи нам руки рамками використання італійської зброї італійський уряд думає що у разі перемоги Кремля ***** їх пощадить. Та не буде завойовувати Рим, коли полізе в Європу ламати країни одна за одною, бо вони так і не можуть дійти згоди між собою у колективній відповіді московському пацюку.
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07.05.2024 19:54 Відповісти
Так образтеся на італійців і відмовтеся від їх зброї і підіть до Володі Херпіду, хай із під асфальту виковиряє свої гармати, САУ, ракети, снаряди та інше. Чому у нашої влади і їх посіпак завжди винні то ілалійці, то американці, то німці, то французи і тільки не вони закохані в себе, які всі наші гроші і можливості зарили під асфальт, а стрілки вдало переводять на когось. І правильно робить глава МЗС Таяні, бо його задача від його народу не допустити війни на їх иериторії, а за нас мав би був подумати Зеленський. Чи не так? Краще подякуйте за ту допомогу, яку вони нам надають, навіть попри погрози кацапів.
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08.05.2024 11:52 Відповісти
Козлопасы есть козлопасы.
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07.05.2024 17:05 Відповісти
Над нами просто відверто знущаются.
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07.05.2024 17:10 Відповісти
Дякуємо за допомогу.
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07.05.2024 17:13 Відповісти
Ви давайте зброю, а там розберемося.
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07.05.2024 17:18 Відповісти
А ще краще - не приміняться зовсім. Так цьому дядьку буде спокійніше.
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07.05.2024 17:21 Відповісти
Це він про спагетті ?!!!!
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07.05.2024 17:30 Відповісти
Оборона ни когда не даст победы, не перешагай красных , кацапских линий , намек , на ******...
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07.05.2024 17:37 Відповісти
Вы правы... Не забуду когда на меня поздно вечером шло с трех сторон 6 человек. С четвертой стороны была 5-ти этажная хрущеба. Не подхвати у столба несколько булыжников и не запусти их в три стороны так, что от них - аж искры по асфальту. Возможно, шо и по прошествии 30 лет, я бы не покладая рук, работал бы на аптеку.
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07.05.2024 17:49 Відповісти
Так какие проблемы? Нужно сделать так, как любят делать русские: Белгород, Белгородская область, Краснодарский край исторические земли Украины. Объявить на время вторжения своей территорией. Да и москву Киев создал. Следовательно все, что принадлежит москве тоже украинское. Можно мочить и Владивосток.
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07.05.2024 17:49 Відповісти
Схоже що після Берлусконі Італією продовжує правити мафія...
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07.05.2024 18:47 Відповісти
Там кацапы так зашугали локшиножерiв, шо мафия ушла в подполье. Все идет самотеком.
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07.05.2024 18:51 Відповісти
Кацапи - історичні недоноски і зашугати древні роди, наприклад Массімо, у них кишка тонка. Італією, як і всією Європою, ось уже понад дві тисячі років залізною рукою в "оксамитовій рукавичці" правлять чотири родини.
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07.05.2024 19:00 Відповісти
Цікава логіка - Іран, Північна Корея, Біларусь дають зброю, якою ординці гатять щогодини по Україні, а Італія просить "тільки не чіпайте парашу"...
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07.05.2024 19:03 Відповісти
Краще її зовсім не застосовувати, а то ще "ескалація" відбудеться...
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07.05.2024 19:31 Відповісти
 
 