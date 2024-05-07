Зброя, яку Італія передає Україні, може застосовуватися лише в межах її кордонів, - глава МЗС Таяні

Очільник міністерства зовнішніх справ Італії Антоніо Таяні заявив, що зброя, яку його країна передає Києву для відчісі російської агресії, призначена для застосування лише в межах України.

Про це пише "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Таяні заявив, що Італія не поставляє Україні засобів, які можуть бути використані за її межами.

"Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України", - йдеться у заяві італійського політика.

Очільник МЗС Італії також прокоментував нещодавню заяву президента Франції Емманюеля Макрона, який не виключив відправку військ НАТО в Україну, якщо росіяни прорвуть лінію фронту. Таяні зазначив, що Італія проти відправки військових Альянсу в Україну.

"Рішення НАТО приймає НАТО, і ми є частиною НАТО. Ми не воюємо з Росією і ми проти відправки військ, які б воювали проти росіян", - сказав італійський посадовець.

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Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, яку надала Велика Британія для завдання ударів по цілях на території Росії.