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Новини Війна
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Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, засобів РЕБ та рації для захисників Часового Яру та Харківщини

Волонтерка Юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні для військових на фронті дронів, засобів РЕБ та рації.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, ніяк не можу закрити рахунок по дронам, треба оплатити в пʼятницю, на фронті дуже чекають !!

Для спецпідрозділа на Часів Яр терміново треба два дрона Мавік 3 про -146 тис. грн.

На Харківський напрямок вкрай потрібні дрони, рації, РЕБи. Бійці дуже просять допомоги !!!", - написала волонтерка.

Юсупова також прозвітувала про витрату раніше зібраних коштів:

"Оплатила три РЕБи - 360 тис. грн, апарати АЗФ для важкопоранених - 125 тис. грн, рації Моторолла та ліки -102 350 тис. грн, генератор -27900 грн, пульт для дронів - 9105 грн.

Волонтерка Юсупова звіт за зібрані кошти

Також читайте: Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням 100 апаратів АЗФ для прифронтового шпиталю. ФОТО


Волонтерка Юсупова звіт за зібрані кошти
Волонтерка Юсупова звіт за зібрані кошти
Волонтерка Юсупова звіт за зібрані кошти
Волонтерка Юсупова звіт за зібрані кошти

Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Також читайте: Росія готується до наступу, воїнам терміново потрібна допомога: Волонтерка Юсупова просить допомоги із придбанням дронів для захисників

Волонтерка Юсупова

Автор: 

волонтери (1329) Юсупова Наталія (194)


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Топ коментарі
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07.05.2024 21:17
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закинув трохи.
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А органы власти (картав-95) что? Вообще молчат? Потыкайте палкой
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07.05.2024 21:31 Відповісти
Тикати в лайно не можна! Буде смердіти!!!
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07.05.2024 21:54 Відповісти
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07.05.2024 22:40 Відповісти
+ , дякую пані Юсуповій за її працю. Боже , допоможи нам усім подолати кацапів.
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07.05.2024 22:54 Відповісти
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