Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, засобів РЕБ та рації для захисників Часового Яру та Харківщини

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні для військових на фронті дронів, засобів РЕБ та рації.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, ніяк не можу закрити рахунок по дронам, треба оплатити в пʼятницю, на фронті дуже чекають !!

Для спецпідрозділа на Часів Яр терміново треба два дрона Мавік 3 про -146 тис. грн.

На Харківський напрямок вкрай потрібні дрони, рації, РЕБи. Бійці дуже просять допомоги !!!", - написала волонтерка.

Юсупова також прозвітувала про витрату раніше зібраних коштів:

"Оплатила три РЕБи - 360 тис. грн, апарати АЗФ для важкопоранених - 125 тис. грн, рації Моторолла та ліки -102 350 тис. грн, генератор -27900 грн, пульт для дронів - 9105 грн.

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Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253

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