Волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів, засобів РЕБ та рації для захисників Часового Яру та Харківщини
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні для військових на фронті дронів, засобів РЕБ та рації.
Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"Люди, ніяк не можу закрити рахунок по дронам, треба оплатити в пʼятницю, на фронті дуже чекають !!
Для спецпідрозділа на Часів Яр терміново треба два дрона Мавік 3 про -146 тис. грн.
На Харківський напрямок вкрай потрібні дрони, рації, РЕБи. Бійці дуже просять допомоги !!!", - написала волонтерка.
Юсупова також прозвітувала про витрату раніше зібраних коштів:
"Оплатила три РЕБи - 360 тис. грн, апарати АЗФ для важкопоранених - 125 тис. грн, рації Моторолла та ліки -102 350 тис. грн, генератор -27900 грн, пульт для дронів - 9105 грн.
Реквізити для допомоги:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль