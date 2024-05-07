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Новини Війна
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Кабмін підтримав проєкт указу президента про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем, - Умєров

Сили безпілотних систем в ЗСУ

Сьогодні, 7 травня, Кабінет Міністрів підтримав проєкт Указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі", - зазначив Умєров.

Для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України.

Також читайте: Розвиток застосування безпілотних систем - це мій пріоритет, - Сирський

Нагадуємо, 4 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом доручив створити в структурі ЗСУ Сили безпілотних систем.

У ЗСУ за напрямок Сили безпілотних систем відповідає заступник головнокомандувача, Герой України полковник Вадим Сухаревський.

Умєров про Сили безпілотних систем

Автор: 

Міноборони (7318) ЗСУ (7504) Умєров Рустем (588) Сили безпілотних систем (89)


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Топ коментарі
+23
Отже, вже незабаром чекаємо наступні оголошення:
Сили безпілотних систем терміново потребують допомоги для придбання безпілотників, рацій, пікапів, приладів нічного бачення, запчастин та маскувальних сіток. Просимо всіх, хто має можливість задонатити на відповідні рахунки.
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07.05.2024 18:51
+10
Кого ще нудить від "українського" прізвища умєр-ов?
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07.05.2024 18:57
+9
Безпілотні системи сформуються в окремі ескадрильї, полки, дивізії, бригади. Саме головне генералів туди побільше і штабів та швиденько призначити на посаду командувача окремого роду військ. Це сарказм. Справа потрібна, головне щоб з розумом до неї підійти, а не так як зелені керівники вміють висаджувати мільярди дерев..
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07.05.2024 19:35
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Отже, вже незабаром чекаємо наступні оголошення:
Сили безпілотних систем терміново потребують допомоги для придбання безпілотників, рацій, пікапів, приладів нічного бачення, запчастин та маскувальних сіток. Просимо всіх, хто має можливість задонатити на відповідні рахунки.
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07.05.2024 18:51 Відповісти

🦌🦌🦌🦌🦌🦌🦌
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07.05.2024 19:00 Відповісти
)) серед цензоровських каментаторів, дуже багато важко розуміючих стьоб, сарказм, та тексти з неконтрольованим підтекстом, які викликають неконтрольовані асоціації. зате на таке швидко збуджуються "штатні зелені писаки", по оголошенні їм команди "алярм! зелених б'ють!" )))
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07.05.2024 19:12 Відповісти
Кого ще нудить від "українського" прізвища умєр-ов?
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07.05.2024 18:57 Відповісти
Майже на рівні Рєзнікова.
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07.05.2024 23:09 Відповісти
Стоїть през з спущеними штанцями, коло нього Умеров.
Він бере руку шмигаля і тягне в бік голого. І промовляє "підтримай, підтримай".
Все. (Німа сцена, пролітає над ними щось паперове, і переможна музика)
Готовий сценарій для 95-го кварталу.
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07.05.2024 18:58 Відповісти
😂
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07.05.2024 19:06 Відповісти
І кілька десятків генералів туди прилаштують
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07.05.2024 19:09 Відповісти
роздувають штат тиловиків. прибуткова справа.
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07.05.2024 19:24 Відповісти
Це вони 3 місяці думали підтримати, чи не підтримати указ? Вони довбойоби?
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07.05.2024 19:11 Відповісти
Оце так "швидке" реагування під час війни на доручення Президента, Верховного головнокомандувача...
Невже відповідний указ вивчали аж три місяці? Хто особисто відповість за саботаж створення надважливого виду ЗСУ?
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07.05.2024 19:33 Відповісти
Мене бісить інше - навіщо тоді перед війною "Блазень" з Радою розформували та знищили підрозділи безпілотної аеророзвідки - основи Сил безпілотних систем?! Для того, щоб через ЧОТИРИ РОКИ їх урочисто створить знову? Повторюється історія з випуском артснарядів - спочатку знищили виробництво, започатковане при Порошенку А потім урочисто оголосили, що "вперше в Україні" вони його започаткували!
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07.05.2024 19:49 Відповісти
"І ще зільону лінію запіззячте!" (с)
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07.05.2024 19:11 Відповісти
ну какой єто отдельный род войск???, даже танки уже не воюют батальонами...
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07.05.2024 19:13 Відповісти
Безпілотні системи сформуються в окремі ескадрильї, полки, дивізії, бригади. Саме головне генералів туди побільше і штабів та швиденько призначити на посаду командувача окремого роду військ. Це сарказм. Справа потрібна, головне щоб з розумом до неї підійти, а не так як зелені керівники вміють висаджувати мільярди дерев..
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07.05.2024 19:35 Відповісти
тут в фоті уморова, от є щось від інтеллекту такої снігової людини як валуєв )))
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07.05.2024 19:42 Відповісти
Велич Камишіна.
Велич Сметаніна.
Велич Умєрова.
Велич Жумаділова.
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07.05.2024 19:22 Відповісти
ми всі, як один, згуртувалися навколо нашого зе!прєзіка і підтримали.

але, вся фігня в тому, що отой умєров ніфіга не стидається, так відверто вилизувати сраку, зе!шмарклі.

чим далі, тим все гірше і гірше.

навіть полковники удо не в змозі допомогти.
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07.05.2024 19:29 Відповісти
Стидаюсь спитати: а обіцяний найвеличнішимм янєлохом мільйон дронів це для них? Вони ж отримають дрони в такій кількості? Ну правда ж? І ще від міжнародних партнерів на сотні мільйонів євро, доларів та фунтів... Ну отримають же ж, правда? Все обіцяне отримають, бо найвеличніша янетряпка ніколи ж не брехав, правда?

Хтось ще вірить цим брехунам і крадіям (після рєзніковських 40млрд на дрони)?
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07.05.2024 19:41 Відповісти
Видимо так заняты были этим вопросом, что некому было отдать команду отправить парочку на "инаугурацию". В качестве гостей от Украины, так сказать.🙂
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07.05.2024 20:13 Відповісти
Бідний Умеров. Ну, чого його не преміювати за непосильну працю два місяці. Бився головою об лід, а таки пробив .... лід. Хєрой, сучий син, хоч зараз вішай. На стінку.
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07.05.2024 20:34 Відповісти
Якщо за справу беруться барани з офісу єрмака, то з цього буде пшик!!!
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07.05.2024 20:41 Відповісти
Та дай то Бог! А шо при Сухопутних військах або при Повітряних силах було погано? Обовʼязково окремо? Шо знов нові генерали? З військової служби я знаю що чим більш окремих підрозділів і частин тім командиру/командувачу складніш управляти їми, і не тільки через амбіції і образи таких окремників, а і через їх забезпечення. Так шо зветься красиво, а далі проблеми….
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07.05.2024 21:08 Відповісти
Що за совєтчина - "Сили" ? Мають бути Війська беспов.сист., як мінімум.
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07.05.2024 21:38 Відповісти
А що, в СБУ і ГУР тепер відберуть безпілотники?
А то піаряться тим, чим вони не повинні займатись (одні безпекою в Україні, інші - розвідкою). Ударами по ворогу безпілотниками повинен керувати Генштаб, а не структури, які непідконтрольні Генштабу.
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08.05.2024 08:41 Відповісти
Безпілотні системи повинні бути в кожному взводі, в кожному відділенні на передку. А от тактичними і стратегічними - новосформовані підрозділи. Але вони повинні бути придані в військові частини
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08.05.2024 08:44 Відповісти
Интересно - а что военные думают по этому поводу?
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08.05.2024 10:40 Відповісти
 
 