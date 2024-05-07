Кабмін підтримав проєкт указу президента про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем, - Умєров
Сьогодні, 7 травня, Кабінет Міністрів підтримав проєкт Указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі", - зазначив Умєров.
Для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України.
Нагадуємо, 4 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом доручив створити в структурі ЗСУ Сили безпілотних систем.
У ЗСУ за напрямок Сили безпілотних систем відповідає заступник головнокомандувача, Герой України полковник Вадим Сухаревський.
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Він бере руку шмигаля і тягне в бік голого. І промовляє "підтримай, підтримай".
Все. (Німа сцена, пролітає над ними щось паперове, і переможна музика)
Готовий сценарій для 95-го кварталу.
Невже відповідний указ вивчали аж три місяці? Хто особисто відповість за саботаж створення надважливого виду ЗСУ?
Велич Сметаніна.
Велич Умєрова.
Велич Жумаділова.
але, вся фігня в тому, що отой умєров ніфіга не стидається, так відверто вилизувати сраку, зе!шмарклі.
чим далі, тим все гірше і гірше.
навіть полковники удо не в змозі допомогти.
Хтось ще вірить цим брехунам і крадіям (після рєзніковських 40млрд на дрони)?
А то піаряться тим, чим вони не повинні займатись (одні безпекою в Україні, інші - розвідкою). Ударами по ворогу безпілотниками повинен керувати Генштаб, а не структури, які непідконтрольні Генштабу.