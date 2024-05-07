Кабмін підтримав проєкт указу президента про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем, - Умєров

Сьогодні, 7 травня, Кабінет Міністрів підтримав проєкт Указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі", - зазначив Умєров.

Для реалізації цієї ініціативи Міністерство оборони підготує та внесе на засідання Уряду відповідний проєкт Закону України.

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Нагадуємо, 4 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський своїм указом доручив створити в структурі ЗСУ Сили безпілотних систем.

У ЗСУ за напрямок Сили безпілотних систем відповідає заступник головнокомандувача, Герой України полковник Вадим Сухаревський.