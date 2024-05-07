УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8296 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 509 12

Для боротьби з російськими розвідувальними дронами ЗСУ потрібно більше ПЗРК та ракет до них, - Повітряні сили

орлан

Щоб більш активно відбивати розвідувальні дронові атаки РФ, українським воїнам потрібні різні ПЗРК та ракети до них.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.

За його словами, у прифронтових територіях, зокрема в Сумській області, майже завжди перебувають розвідувальні дрони росіян. Так само, як у Херсонській та поблизу Харківської області.

Як пояснив Євлаш, такі дрони малопомітні, вони можуть перебувати на різних висотах, мають погане рефлективне покриття та відбиття, тому іноді можуть проникати на територію України. Але при цьому українські мобільні вогневі групи реагують на такі випадки.

Також читайте: Процес навчання на F-16 не зупиняється, очікуємо на винищувачі якнайшвидше, - Повітряні сили

"Однак ми розуміємо, що для того, щоб більш активно відбивати такі розвідувальні дронові атаки, нам потрібні різні ПЗРК, до ПЗРК потрібні ракети. Ну і це цілий комплект таких заходів", - пояснив він.

Євлаш додав, що у росіян таких дронів десятки тисяч, йдеться про "Орлани", "Зали", "Суперками" та інші види розвідувальних дронів.

Також читайте: ППО знищила 12 ударних БпЛА з 13, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Раніше у Повітряних силах повідомляли, що росіяни певним чином змінили тактику застосування безпілотників: зменшили кількість "Шахедів", але активізували використання розвідувальних дронів.

Автор: 

ПЗРК (29) дрони (4632) Повітряні сили (2601) Євлаш Ілля (162)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+2
Десятки тисяч Орланів? Хтось записдівся, нє?
Тільки от нафіга...
показати весь коментар
07.05.2024 20:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.05.2024 20:27 Відповісти
стінгер - 100 тис. у.є., звісно.

може дробовиком з ЯКа дешевше, а Євлаш ?
показати весь коментар
07.05.2024 20:38 Відповісти
А вы знаете много пилотов, которые готовы летать, например в Сумской области, где и сразу же собьют с территории РФ?
показати весь коментар
07.05.2024 20:43 Відповісти
а в Одеській ? та на решті території України поза зоною обстрілу С-300 ?
максимальна дальність С-300 - 40-200 км
показати весь коментар
07.05.2024 20:50 Відповісти
По мимо С-300/400, хватает еще авиации. Возле Крыма, в Курской, Белгородской области чуть ли не круглосуточно патрулируют самолеты.
показати весь коментар
07.05.2024 20:53 Відповісти
а як українська військова авіація літає ?
показати весь коментар
07.05.2024 21:01 Відповісти
Десятки тисяч Орланів? Хтось записдівся, нє?
Тільки от нафіга...
показати весь коментар
07.05.2024 20:38 Відповісти
поверніть Наталю Гуменюк !!!!!!!!!!! вона таку пургу не несла !!!

показати весь коментар
07.05.2024 20:47 Відповісти
НАТА вже в Одесі !!!!
В соцсетях публикуется видео, на котором запечатлена происходящая на одной из улиц Одессы драка между местным жителем и британским военнослужащим. При этом отчетливо слышно, как мужчина, одетый в форму британской армии, говорит на правильном английском языке, что выдает в нем коренного жителя острова.
із ватного сайта

англійський вояка був, звісно у фірмовому червоному мундирі та ведмежій шапці


показати весь коментар
07.05.2024 20:43 Відповісти
Як "мобільні групи" боряться з дронами - видно по шахєдах, які йдуть по головах, повільно, гудять як трактори, і при цьому безперешкодно долають сотні кілометрів територією України, більше року практично не змінюючи маршрутів.
показати весь коментар
07.05.2024 21:00 Відповісти
 
 