Для боротьби з російськими розвідувальними дронами ЗСУ потрібно більше ПЗРК та ракет до них, - Повітряні сили
Щоб більш активно відбивати розвідувальні дронові атаки РФ, українським воїнам потрібні різні ПЗРК та ракети до них.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш.
За його словами, у прифронтових територіях, зокрема в Сумській області, майже завжди перебувають розвідувальні дрони росіян. Так само, як у Херсонській та поблизу Харківської області.
Як пояснив Євлаш, такі дрони малопомітні, вони можуть перебувати на різних висотах, мають погане рефлективне покриття та відбиття, тому іноді можуть проникати на територію України. Але при цьому українські мобільні вогневі групи реагують на такі випадки.
"Однак ми розуміємо, що для того, щоб більш активно відбивати такі розвідувальні дронові атаки, нам потрібні різні ПЗРК, до ПЗРК потрібні ракети. Ну і це цілий комплект таких заходів", - пояснив він.
Євлаш додав, що у росіян таких дронів десятки тисяч, йдеться про "Орлани", "Зали", "Суперками" та інші види розвідувальних дронів.
Раніше у Повітряних силах повідомляли, що росіяни певним чином змінили тактику застосування безпілотників: зменшили кількість "Шахедів", але активізували використання розвідувальних дронів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
може дробовиком з ЯКа дешевше, а Євлаш ?
максимальна дальність С-300 - 40-200 км
Тільки от нафіга...
В соцсетях публикуется видео, на котором запечатлена происходящая на одной из улиц Одессы драка между местным жителем и британским военнослужащим. При этом отчетливо слышно, как мужчина, одетый в форму британской армии, говорит на правильном английском языке, что выдает в нем коренного жителя острова.
із ватного сайта
англійський вояка був, звісно у фірмовому червоному мундирі та ведмежій шапці