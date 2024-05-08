У Польщі затримали російського дезертира. Кордон намагався перетнути через Білорусь, - ЗМІ

На польському кордоні затримали дезертира з російської армії, який намагався нелегально перетнути кордон через міграційний канал, організований режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польську радіостанцію RMF FM.

Затримання дезертира

Відомо, що росіянина затримали підляські прикордонники незабаром після того, як він перетнув білоруський кордон.

За даними радіостанції, затриманому російському солдату – 41 рік. Він був у цивільному одязі й без зброї та намагався потрапити в Польщу нелегально через Білорусь, ймовірно, прямо з українського фронту.

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Солдат скористався режимом Лукашенка

У дезертира були знайдені російські військові документи, зокрема контракт з армією, який передбачає участь у військових діях проти України.

Росіянин намагався скористатися організованим режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка міграційним каналом, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії, щоб потрапити до Європи.

Наразі 41-річного чоловіка перевіряють польські служби.

Підляські прикордонники підтвердили, що співробітники затримали російського дезертира на території Польщі при спробі перетнути кордон.

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