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Новини
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У Польщі затримали російського дезертира. Кордон намагався перетнути через Білорусь, - ЗМІ

На польському кордоні затримали дезертира з армії РФ

На польському кордоні затримали дезертира з російської армії, який намагався нелегально перетнути кордон через міграційний канал, організований режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на польську радіостанцію RMF FM.

Затримання дезертира

Відомо, що росіянина затримали підляські прикордонники незабаром після того, як він перетнув білоруський кордон.

За даними радіостанції, затриманому російському солдату – 41 рік. Він був у цивільному одязі й без зброї та намагався потрапити в Польщу нелегально через Білорусь, ймовірно, прямо з українського фронту.

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Солдат скористався режимом Лукашенка

У дезертира були знайдені російські військові документи, зокрема контракт з армією, який передбачає участь у військових діях проти України.

Росіянин намагався скористатися організованим режимом білоруського диктатора Олександра Лукашенка міграційним каналом, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії, щоб потрапити до Європи.

Наразі 41-річного чоловіка перевіряють польські служби.

Підляські прикордонники підтвердили, що співробітники затримали російського дезертира на території Польщі при спробі перетнути кордон.

Читайте також: В армії РФ зафіксовано рекордний рівень дезертирства з початку повномасштабної війни, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17236) Польща (8486) дезертирство (295)


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Топ коментарі
+2
що за фантастична байка?
як таке можливо?
кацап збігає з окопу, проходить кацапію, проходить бєлокацапію і переходить у польщу?

якийсь, кацап вуж. всюди проповз.
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08.05.2024 09:36
+2
Цікаво що саме із ним зроблять, посадять у в'язницю чи депортуют до Московії (т.з. "роССії") аби його направили знов у окупаційну армію?!
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08.05.2024 10:11
+1
Ох уж эти "підляські прикордонники" не позволии мирному орку проехать "шпили посмотреть"
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08.05.2024 09:48
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Шпионь
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08.05.2024 09:25 Відповісти
А чого поляки наших туристів не затримують?
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08.05.2024 09:34 Відповісти
що за фантастична байка?
як таке можливо?
кацап збігає з окопу, проходить кацапію, проходить бєлокацапію і переходить у польщу?

якийсь, кацап вуж. всюди проповз.
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08.05.2024 09:36 Відповісти
Вы бы был кацапом , этот же путь еще и геноцидной гадюкою проделал бы.
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08.05.2024 09:39 Відповісти
ему все равно далеко до фантазии наших, которые тысу переплывают в гидрокостюмах, в военную форму переодеваются и т.д.))) видно что мозгов немного)))
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08.05.2024 09:41 Відповісти
Украине срочно подать на него в международный розыск.
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08.05.2024 09:40 Відповісти
Ох уж эти "підляські прикордонники" не позволии мирному орку проехать "шпили посмотреть"
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08.05.2024 09:48 Відповісти
Ну і добре, піде на фарш обмін.
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08.05.2024 09:51 Відповісти
Ага, дезертир пытался перейти границу по канала, который организовал и прикрывает ГУР МО РФ и ФСБ.
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08.05.2024 10:01 Відповісти
Цікаво що саме із ним зроблять, посадять у в'язницю чи депортуют до Московії (т.з. "роССії") аби його направили знов у окупаційну армію?!
показати весь коментар
08.05.2024 10:11 Відповісти
 
 