25-річного футболіста ФК "Хуст" Сираша забрали з вокзалу до ТЦК. Клуб просить відреагувати УАФ

7 травня працівники Закарпатського ТЦК зупинили та доставили до місцевого військкомату 25-річного українського футболіста з ФК "Хуст" Миколу Сираша. Наразі зв’язок зі спортсменом відсутній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ФК "Хуст".

Що відомо про затримання Сираша

Як зазначається, 25-річного спортсмена не мали права затримувати, оскільки закон про мобілізацію ще не набрав чинності.

"Миколу Сираша - одного з основних гравців ФК "Хуст", сьогодні, 7 травня, прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військкомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не вступив у дію, в славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Звʼязок з футболістом на даний момент відсутній. Подальша доля - невідома", - повідомив ФК.

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Чемпіонат України на межі зриву

Там зауважили, що інші команди ліги відмовляються приїжджати до них через дії місцевого ТЦК.

"Чемпіонат України на грані зриву! Команди відмовляються їхати в м. Хуст через дії Хустського ТЦК. Декілька клубів в Україні визнали критично важливими обʼєктами, а їхні гравці відповідно - отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, в яких буде брати участь 3 клуби? Що робити іншим клубам? Про яку конкуренцію та розвиток футболу може йти мова? Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах?" - наголосили в "Хусті".

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У ФК зазначили, що сьогодні "приходиться боротися не лише на полі з суперниками, а й з місцевим ТЦК".

"В нашому місті довгий час не було футболу. Новостворений ФК "Хуст" зміг за 5 років виграти Першість Закарпаття, успішно дебютувати в професійному футболі, здобувши право представляти Закарпаття у Першій лізі України, одним з головних напрямків клубу є розвиток дитячого футболу. На сьогодні активно займається 130 дітей різного віку. Клуб існує винятково за рахунок коштів небайдужих меценатів. Але сьогодні нам приходиться боротися не лише на полі з суперниками, а й з місцевим ТЦК", - йдеться в заяві ФК "Хуст".

ФК "Хуст" просить відреагувати на інцидент УАФ

"Просимо реагування та підтримки у Голови УАФ Андрія Шевченка, Голови ПФЛ Олександра Каденка, Голови обласної військової адміністрації Віктора Микити, Голови ЗАФ Івана Дурана та всіх небайдужих щодо даної ситуації. Зовнішній ворог прагне знищити нас, нашу мову, культуру, спорт. Допоможіть врятувати український футбол", - резюмували в заяві ФК "Хуст".

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Резонансна смерть мобілізованого на Закарпатті

Наприкінці квітня Цензор.НЕТ інформував про смерть мобілізованого на Закарпатті.

Як зазначалося, у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.

Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті. Офіс Генпрокурора теж розпочав провадження за цим фактом.

Також Цензор.НЕТ повідомляв, що 5 травня 2024 року на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі внаслідок "раптового різкого погіршення стану здоров’я" помер військовозобов’язаний чоловік.