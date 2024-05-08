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25-річного футболіста ФК "Хуст" Сираша забрали з вокзалу до ТЦК. Клуб просить відреагувати УАФ

Українського футболіста Миколу Сираша з вокзалу забрали в ТЦК

7 травня працівники Закарпатського ТЦК зупинили та доставили до місцевого військкомату 25-річного українського футболіста з ФК "Хуст" Миколу Сираша. Наразі зв’язок зі спортсменом відсутній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив ФК "Хуст".

Що відомо про затримання Сираша

Як зазначається, 25-річного спортсмена не мали права затримувати, оскільки закон про мобілізацію ще не набрав чинності. 

"Миколу Сираша - одного з основних гравців ФК "Хуст", сьогодні, 7 травня, прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військкомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не вступив у дію, в славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Звʼязок з футболістом на даний момент відсутній. Подальша доля - невідома", - повідомив ФК.

Українського футболіста Миколу Сираша забрали з вокзалу до військомату

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Чемпіонат України на межі зриву

Там зауважили, що інші команди ліги відмовляються приїжджати до них через дії місцевого ТЦК.

"Чемпіонат України на грані зриву! Команди відмовляються їхати в м. Хуст через дії Хустського ТЦК. Декілька клубів в Україні визнали критично важливими обʼєктами, а їхні гравці відповідно - отримали бронювання від мобілізації. Чи можливе проведення всеукраїнських змагань, в яких буде брати участь 3 клуби? Що робити іншим клубам? Про яку конкуренцію та розвиток футболу може йти мова? Чи можуть працювати українські професійні клуби в таких умовах?" - наголосили в "Хусті".

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У ФК зазначили, що сьогодні "приходиться боротися не лише на полі з суперниками, а й з місцевим ТЦК".

"В нашому місті довгий час не було футболу. Новостворений ФК "Хуст" зміг за 5 років виграти Першість Закарпаття, успішно дебютувати в професійному футболі, здобувши право представляти Закарпаття у Першій лізі України, одним з головних напрямків клубу є розвиток дитячого футболу. На сьогодні активно займається 130 дітей різного віку. Клуб існує винятково за рахунок коштів небайдужих меценатів. Але сьогодні нам приходиться боротися не лише на полі з суперниками, а й з місцевим ТЦК", - йдеться в заяві ФК "Хуст".

ФК "Хуст" просить відреагувати на інцидент УАФ

"Просимо реагування та підтримки у Голови УАФ Андрія Шевченка, Голови ПФЛ Олександра Каденка, Голови обласної військової адміністрації Віктора Микити, Голови ЗАФ Івана Дурана та всіх небайдужих щодо даної ситуації. Зовнішній ворог прагне знищити нас, нашу мову, культуру, спорт. Допоможіть врятувати український футбол", - резюмували в заяві ФК "Хуст".

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Резонансна смерть мобілізованого на Закарпатті

Наприкінці квітня Цензор.НЕТ інформував про смерть мобілізованого на Закарпатті.

Як зазначалося, у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ і він помер дорогою в навчальний центр.

Офіс омбудсмена відкрив провадження за фактом смерті військовозобов’язаного чоловіка дорогою в навчальний центр на Закарпатті. Офіс Генпрокурора теж розпочав провадження за цим фактом.

Також Цензор.НЕТ повідомляв, що 5 травня 2024 року на території Саксаганського ТЦК та СП у Кривому Розі внаслідок "раптового різкого погіршення стану здоров’я" помер військовозобов’язаний чоловік.

Автор: 

футболіст (142) мобілізація (3025) ТЦК та СП (561) Закарпатська область (2045)


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Топ коментарі
+28
"Чемпіонат України на грані зриву! Как жить дальше..
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08.05.2024 11:17
+25
дійсно, лікар-хірург і футболіст-самоучка - спеціалісти одного рівня жгі далі!
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08.05.2024 11:29
+19
Хуст і Мукачево то прям якийсь треш з ТЦК. вже рік новини звідти як з 90х. і де хоч одна реакція від влади? хочаб відстороненння, розслідування, перегляд всіх справ.
одне ляля від омбудсмена.
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08.05.2024 11:17
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Це ти про себе? Вони пред'явили військового квитка, а їх чомусь затримали? А може вони почали бикувати? Ці відео шаряться мережею кацапнею, і з них нічого не зрозуміло, хто правий, хто ні. Давай мені лінк на відео зі звуком а то я нічого такого не бачив. Тільки бачив як кацапи шарять ці відео.

А може ти когось знаєшь що "вкрали"? ІПСО кацапське для ідіотів, ще з АТО пам'ятаю, як там "зняли з потяга і відправили в АТО".

Ви всі корисні ідіоти, але не для України.
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08.05.2024 13:22 Відповісти
ПНХ із своїм дебільним ІПСО, придуманим для дебілів. Кояться кримінальні злочини. Навіть якщо "бикує" та "не має документів" - викликається поліція. Функція працівників ТЦК - інформування та вручення повісток і НЕ БІЛЬШЕ!!! Хочеш жити в дикунській, схожій на Какцаплянд, недодержаві - твоя справа. А я от не хочу!!! І ще раз повторю: відсоток бидлюків і нормальних людей в ТЦК такий самий, як і в будь-якій іншій організації. Але в інших за кримінальні злочини карають і саджають на реальні терміни, а щодо цих ..., котрі тільки ******** своєю бидляцькою поведінкою ЗСУ я щось жодної не бачив (((
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08.05.2024 14:56 Відповісти
Які "кримінальні злочини" кояться? У тебе якогось знайомого "знали з потяга в нацгвардію"?(кацапське іпсо часів АТО) Чи ти по відео знаєшь що відбувається?

Це тупо кацапське іпсо, щоб дегенерати потім на ТЦКшників кидалися. Я тільки ці відео бачив, з ненормальними тітками, яких пристрелити треба як скажених собак. Ти або ідіот, як ті тітки, або отримай свої 15 рублів за пост ботяра.
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08.05.2024 15:44 Відповісти
Ти, тупа Ололошка, не патріот, а казковий ідіот, якщо пишеш не за бабло. Якщо ж цю маячню написав від щирого серця, то й розмовляти з розумово неповноцінним не бачу сенсу ))) Якщо ж "за 15 рублєй", то тим паче ))) В обох випадках ти недорозвинуте, на котре не варто й увагу звертати ) Поганого тобі дня, тижня і місяця, вбоге! )))
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08.05.2024 16:51 Відповісти
Ти теж бігаєш за м'ячиком по полю, поки українці борються за своє існування?
Звідки такі обригани беруться?
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08.05.2024 13:00 Відповісти
Клоуни - з кульками, футболісти - з м'ячиками, дебільні зайчики - з вушками, друзі ЗЄ - з жирнючими ЗЄ-балами - всі ці "цінні" люди недоторкані, хіба так важко зрозуміти? ))) Хоч одне мудило з Кварталу служить?.
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08.05.2024 14:59 Відповісти
Вже он читав, що цілі квартали є, куди "герої" з ТЦК просо незаходять просто тому, що нема сенсу... В чому принципова різниця з феодалізмом?
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08.05.2024 15:01 Відповісти
Молодец, получи 13 рублей на счет за распростронения кацапского ИПСО.
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08.05.2024 13:26 Відповісти
А чим футболіст від електрика чи барісти відрізняється?
А по-друге, якщо ви толеруєте треш і беззаконня до інших, мовчите, коли викрадають людей, коли одних закрили, як рабів, а інші виїздять з країни, то рано чи пізно це беззаконня торкнеться кожного.

П.с.
Якось Україна дивно змінилась:
- з рашки можна виїхати, а з України - ні;
- в рашці нема примусової мобілізації, а іде набір за гроші; а в Україні - примусово в трешовій формі.
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08.05.2024 12:04 Відповісти
Бо там населення ніде більше не заробить, а лиш на війні, от привалило щастя, такі гроші. Наші, в "бідній країні", але кілька тис доларів завжди нашкребуть, що то є. І куди рускій може виїхати? Там же не порускі разґоварівают вєздє
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08.05.2024 14:53 Відповісти
тут у нас війна, а там чемпіонат з футболу під загрозою...в кожного своя Україна.
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08.05.2024 12:11 Відповісти
"На Закарпатті українського футболіста з вокзалу забрали до ТЦК",-

А Закарпаття то не Україна? То інша держава?
Тоді Кулеба мусить негайно викликати "на килим" закарпатського посла у Київі і впаяти йому ноту! Щоб знав, собака, як українських футболістів ображати!
Абсурдність новин "спортивного фронту" часом зашкалює.
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08.05.2024 12:13 Відповісти
Індуси, які працюють на Бутусова, не мають знать географію чи правопис мови якоїсь чужої для них країни
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08.05.2024 13:17 Відповісти
Чим кращий футболіст за інших? Гра у футбол підвищує обороноздатність країни?
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08.05.2024 12:17 Відповісти
Гра у футбол підвищує виключно статки футболістів і для власників команд це престиж і заробітки також.
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08.05.2024 12:25 Відповісти
У всіх цих команд "м'ячикопинателів" є власники, а ці недоспортсмени приносять прибуток і при виграші, і при поразці. Дивно, що Ви це не знали. Це не спорт - це лише бізнес ((( Перекуп гравців і т.д. Я це дебільн пхання м'ячика ніколи й не вважав чистим спортом...
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08.05.2024 15:04 Відповісти
Ага,тут зразу про закон згадали.А в тцк чоловіки від епілепсій помирають,в яких не було ніяких до того ознак цієї хвороби.Буде добрий штурмовик.Здоров'я явно має багато,непридатним точно бути не може.
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08.05.2024 12:23 Відповісти
Дії ТЦК не законні і мають кваліфікуватися як викрадення але цього не буде, адже все це відбувається з дозволу та за вказівкою ЗЕвлади, яка перетворює країну в гібрид паРаши та КНДР. Мобілізувати футболістів та інших спортсменів треба - вони фізично більш здорові та сильніші, ніж ті дистрофіки та пенсіонери, яких женуть в окопи незалежно від стану здоров'я, відповідно, будуть більш корисні та результативніші.
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08.05.2024 12:34 Відповісти
У жодного футболіста чи інщого спортсмена не має бути ніякої броні чи відсрочки від мобілізації!
Навпаки - спортсмени мають складати кістяк штурмових частин через свою гарну фізічну форму.
Інша справа у тому, чи підпадає вже 25річний під мобілізацію, чи ТЦК у Хусті бандитизмом займається?

PS Вчора водія з фірми дружини не випустили за кордон у звичайний рейс за товаром. Він атошник, комісований через поранення, непридатний. Митницькі держиморди і місцевими ТЦКшниками вимагали підписати, що він - доброволець і бажає на фронт поки вони "захищають західний кордон".
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08.05.2024 12:41 Відповісти
Справа не в броні (тут я з Вами згоден), а у вчиненні кримінального ТЯЖКОГО злочину. Я не гребу всіх співробітників ТЦК під одну гребінку, але подібні виродки - це кримінальні злочинці, котрі мають бути засудженні та відбувати покарання. Має бути створений прецедент, бо на фоні нормальних людей діють ******, котрі не мають жодних моральних принципів і лишаються непокараними за реальні, зафіксовані на відео злочини (викрадення і навіть побиття людей, що призвело до інвалідності чи смерті), створюючи негативний імідж не лише для ТЦК, а й для ЗСУ в цілому. Якщо буде продовжуватись таке беззаконня, то хай не дивуються, якщо їх всраті "бусіки" почнуть підривати разом з ними - з сокирами вже нападають. Ще раз хочу повторити: більшість там адекватні люди, але якщо не почнуть карати реальних злочинців (а зараз я не чув про ЖОДНУ справу), то можуть нарватись на ДУЖЕ жорстку відповідь... І це буде дуже хріново для всіх...
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08.05.2024 15:14 Відповісти
тут інше питання-чому цього мобілізували а зінченка з мудриком-судаковим-та іншими ні--
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08.05.2024 12:42 Відповісти
Так то ще більш рівніші.Ті в кращих клубах грають і взагалі недоторкані.Цього також відмажуть.А тих навіть відмазувати не будуть.
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08.05.2024 12:52 Відповісти
Ти ще скажи Пі-Калова з лисим в окремий мудаковатий підрозділ ))) В нас всю історію незалежності (як на мене) було три класи: недоторкані (тим все пох, як лиса тварюка на пузі написала, в більшості опосередковано походять ще з комуняцько-бандитського минулого, зокрема Кучма і кучманоїди, Ахмєтка та інші реальні паразити), середні (що можуть відкупитись і "порєшать", як то вся ця абсолютно непотрібна номентклатура чинуш, суддів та іншої наволочі) та бидло - тобто люди, на яких тримається ця країна, яку вжухують, дурять та роблять задоволеними їб.ала два попередніх класа, котрі грабують їх. Три рази за 30+ років в нашої країни і народу були шанси вирватись з цього лайна: на виборах Чорновіл/Кравчук, Ющенко (з купою недоліків, але патріот)/Тупа Донецька Зечара (другий тайм), Порошенко (як на мене, може і не ідеальний, але найкращий Президент за всю історію)/дебільний прокацапський клоун ЗЄ... Що тут ще казати?.. Ще 50 років нічого нормального тут не буде, якщо просто не ввести зовнішнє управління рочків на 10, як би це не було соромно...
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08.05.2024 15:28 Відповісти
Щось переживаю зв чемпіонат України з шашок.....
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08.05.2024 12:56 Відповісти
А з покера??? А пулю з друзями розписати??? Та врешті решт зробити з друзями заплив на 50 м, потім позмагатись, хто більше зжере шашличку під горілочку ))) Як на мене, но футбол, то лише хобі, гра та бізнес, до спорту воно має ДУЖЕ слабке відношення. На днях загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики - чомусь не ховався...
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08.05.2024 15:32 Відповісти
Хай футболіст не нехтує правилами військового обліку. Якщо має право на відстрочку, то хай виконає вимоги законодавства і принесе документи в ТЦК. Деякі футболісти пішли добровольцями у перші дні війни і вже загинули. Але й такі, які є патріотами виключно власної кишені.
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08.05.2024 15:18 Відповісти
Пан адвокат мав би знати, що до 18 травня відсрочка 25-річним НЕ ПОТРІБНА! Їх взагалі до 18 травня не мають чіпати! То у нас такі тупі адвокати?
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08.05.2024 15:55 Відповісти
Пан футболіст має перебувати на військовому обліку і повинен мати військово-обліковий документ в 25 років
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08.05.2024 21:10 Відповісти
Ну так для цього йому з 18 травня дається аж 60 днів. А до цього часу він повинен мати хіба приписне, адже до 18 травня ці вимоги діють для осіб віком ВІД 27 РОКІВ!
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08.05.2024 21:17 Відповісти
Те ж саме стосується дій тилових людоволовів та кримінального кодексу ))) Все діє в обидва боки.
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08.05.2024 16:41 Відповісти
Ти ба який незамінний у штурмовики бігать за кацапам а не за м'ячем Закарпаття треба заводити правий сектор бо щось там прижилися всі ухилянти
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08.05.2024 16:06 Відповісти
Може хтось хоче піти замість цього футболіста чи відправити свого сина?
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08.05.2024 16:18 Відповісти
Замість футболіста? Та ні в якому разі - це ж найсильніші та найсміливіші люди в світі... Ой, забув - прихильники цього "спорту" т.зв. нездатні навіть прочитати заголовок, де йдеться про свавілля ТЦК в першу чергу!
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08.05.2024 16:45 Відповісти
Тобто «закон не набрав силу»? А облави разом з мєнтами це шо? А… це наші реаліі
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08.05.2024 21:11 Відповісти
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