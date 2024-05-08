ОК "Захід" про затримання 25-річного футболіста "Хусту": Якщо у спортсмена немає належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову

Оперативне командування "Захід" прокоментувало доправлення до ТЦК та СП 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша. Заяву клубу назвало "емоційною".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ОК "Захід".

Там зазначили, що вболівають за український футбол, але захист України ставлять на перше місце.

"Коментуючи емоційний допис від футбольної команди "Хуст", зазначимо, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією", - йдеться в заяві.

У ОК "Захід" назвали дивними намагання ФК "Хуст" зробити спортсменів привілейованими.

"В той час, коли сотні видатних спортсменів у лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни", - додали в оперативному командуванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конфлікт під ТЦК у Виноградові: роми визнали, що діяли агресивно та полагодили пошкоджені паркан і ворота. ФОТО

Затримання 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 7 травня працівники Закарпатського ТЦК зупинили та доставили до місцевого військкомату 25-річного українського футболіста з ФК "Хуст" Миколу Сираша. Наразі зв’язок зі спортсменом відсутній.

ФК "Хуст" просить відреагувати на інцидент УАФ