ОК "Захід" про затримання 25-річного футболіста "Хусту": Якщо у спортсмена немає належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову
Оперативне командування "Захід" прокоментувало доправлення до ТЦК та СП 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша. Заяву клубу назвало "емоційною".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ОК "Захід".
Там зазначили, що вболівають за український футбол, але захист України ставлять на перше місце.
"Коментуючи емоційний допис від футбольної команди "Хуст", зазначимо, що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією", - йдеться в заяві.
У ОК "Захід" назвали дивними намагання ФК "Хуст" зробити спортсменів привілейованими.
"В той час, коли сотні видатних спортсменів у лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни", - додали в оперативному командуванні.
Затримання 25-річного футболіста ФК "Хуст" Миколи Сираша
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 7 травня працівники Закарпатського ТЦК зупинили та доставили до місцевого військкомату 25-річного українського футболіста з ФК "Хуст" Миколу Сираша. Наразі зв’язок зі спортсменом відсутній.
ФК "Хуст" просить відреагувати на інцидент УАФ
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Так от в мене питання - коли ці ,дармоїди" підуть служити або коли вони мені повернуть мої податки , які я можу направити реальним захисникам країни .
На цю тему можна цілу книгу написати, не гірше Орвелла про огиду української олігархічної системи.
ОК "Захід" -- відбитки кончені. Викрали людину -- і кажуть ви надто емоційно реагуєте.
Та ніхто б не реагував емоційно якби вам, підарасам, давали по 15 років, як передбачено законом.
А можна таку саму заяву про 95 квартал? А коли рейди в Конче Заспі будуть? Чи блок пости біля концертів 95, бо блокпости біля церков на Паску писали.
Хоча і законність медогляду до 18 травня теж сумнівна. По ідеї мають якраз 18 травня на медогляд відправити. Плюс, по ідеї йому з 18 травня дається 60 днів, аби стати на облік.
У мене питання, на біса вони його там тримають? Записати дані - це 10 хвилин...
Це вже стає схожим на коментарі на Раші Тудей...
Закон вимагає оновити свої дані в ТЦК, якщо футболіст зробив це, як того вимагає закон , то працівники ТЦК ввічливо побажали б йому гарного дня і гуляй. Після 18 травня він нікуди не збирався йти - інакше не було б такого вереску і армагедону.
Зате грає у футбол!
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Прийом пропаганди.
"Бо" тихенько відпадає, залишається теза "украинцы-абсолютно ничем не лучше кацапов".
Всі давно загинули на фронті.
Война била равна - сражалісь два говна.
Інших шляхів подолати це беззаконня, крім силового, немає.
Революція - це теж прихід до влади русні. Тому що фронт у цьому випадку обвалиться.
а тільки стрибати і воювати з українцями ти сміливий?
А я Украинец.
А чим цей 25 річний футболист кращий за тих кто зараз в окопах....а тих кто вже загиблі???
Я особисто за посилення мобілізації 25-річних і сильно ПРОТИ броні для футболістів (очевидно цьому гравцю її оформили, бо йому 25 і думали, що до 18 травня його не чіпатимуть). АЛЕ після того, як мене з моїми болячками ВЛК навіть обмежено придатним не визнали, хоча ще у 2002 мене на воєнку брати не хотіли за станом здоров'я, то я не буду підтримувати принцип "ціль виправдовує методи". Вибачайте!
А от свіжі акаунти з мутними кодами з цифр - підозрілі, це цілком можуть бути боти! У 2014 ботоферма була москальською (от це яскраво виражене було), потім під час виборів президента тут зебілами аж кишіло. І от всіх тих ботів повидаляли або вони самі зникли! Тепер от кишить новими подоляцькими ботами!
А на рахунок епілепсії - то тут у доброї половини дописувачів буде епілепсія і вхопить кондратій, якщо їх відлучити на кілька годин від комп'ютера.
А про епілепсію - родичу-епілептику недавно повістку на вулиці виписали, хоча там інвалідність 3 групи ледь не з раннього дитинства. Йому 44 роки і він ВЗАГАЛІ НІКОЛИ не ставав на облік у військомат через свою інвалідність. І знаєте що? Йому на ВЛК записали, що він обмежено придатний! Повторюю: інвалід 3 групи, який ліки від епілепсії приймає ЩОДНЯ!
ЦЕ ВЗАГАЛІ НОРМАЛЬНО?????